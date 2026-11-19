Una notable afluencia de público en las salas y la emoción de sus grandes reconocimientos han marcado los primeros compases de la 52ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.

Tras arropar el pasado viernes a Amaia Salamanca y Patrick Criado en una vibrante gala inaugural, los espectadores siguen respondiendo en cada sesión de un certamen que vuelve a consolidarse como una de las grandes citas culturales del otoño.

Con 106 títulos en cartel y doce estrenos en España que compiten por el Colón de Oro, el festival alcanza hoy su ecuador con otra de sus noches más esperadas: el homenaje en el Gran Teatro a la actriz chilena Paulina García, Premio Ciudad de Huelva.

El pistoletazo de salida tuvo lugar el viernes 13 en el Palacio de Congresos de la Casa Colón. Por su alfombra roja desfilaron rostros como Diego Martín, Adrián Lastra, Belén López, Carla Díaz, Eduardo Rosa y Beatriz Arjona, junto a los equipos de películas como Soy Mario, Funk o Las flores de Julia.

La periodista y presentadora Toñi Moreno condujo una ceremonia retransmitida por Andalucía Televisión que, antes de dar paso a la música y los premios, quiso detenerse para recordar a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Urda y Adamuz, uniendo al auditorio en un emotivo mensaje de cariño hacia sus familias y los heridos.

Proyección de la película 'Las flores de Julia'. Festival Cine Huelva

Pastora Soler inauguró el apartado musical con una elección cargada de simbolismo para Huelva: su personal versión de Déjame que sea, el tema que Manuel Carrasco dedicó a su tierra, con el que se ganó una de las ovaciones más cálidas de la noche.

Poco después, Diego Martín y Adrián Lastra entregaron el primer Premio Luz de la velada. En pantalla, las imágenes de SMS, sin miedo a soñar, Sin tetas no hay paraíso, Gran Hotel y Velvet resumieron cómo la carrera de Amaia Salamanca ha crecido de la mano de toda una generación.

La actriz madrileña, que compagina televisión, cine y teatro y acaba de debutar en la dirección con el cortometraje Empatía, recogió el trofeo visiblemente emocionada: "Este es el mayor galardón que he recibido en mi carrera. Ante este tipo de premios no puedo esconder mi timidez detrás de un personaje", confesó.

Salamanca agradeció especialmente que se reconociera su vínculo con la audiencia: "Soy una privilegiada por trabajar en lo que me ilusiona".

Amaia Salamanca en la gala de apertura del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Festival Cine Huelva

Tras una nueva intervención de Pastora Soler, que enlazó varios de sus grandes éxitos, Belén López y Carla Díaz subieron al escenario para entregar el segundo Premio Luz a Patrick Criado. Un vídeo repasó casi dos décadas de oficio, desde el niño de Águila Roja hasta el intérprete de Antidisturbios o Las noches de Tefía. Al recogerlo, Criado prefirió mirar hacia sus orígenes: "Cuando me comunicaron el premio, miraba hacia atrás, veía al niño que empezaba a trabajar y pensaba en mis padres. Sin su apoyo no estaría hoy aquí".

Los Premios Luz cuentan con el respaldo de la Fundación Atlantic Copper, Colaborador Oficial del certamen.

Patrick Criado en la gala de apertura del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano. Festival Cine Huelva

Nueve años después de conquistar el palmarés onubense, Paulina García regresa al Festival de Huelva por la puerta grande. El Gran Teatro acoge este martes el homenaje a una de las figuras imprescindibles del cine iberoamericano actual, que recibe el Premio Ciudad de Huelva, máximo galardón honorífico del certamen.

En 2017, la actriz chilena obtuvo aquí el Colón de Plata a la Mejor Actriz por La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato, cinta que también se llevó el Colón de Oro. Ahora vuelve con el respaldo de dos trabajos en la Sección Oficial: Las flores de Julia, de Cris Tapia Marchiori, y La vida es, de Lorena Villarreal.

"Tengo la sensación de que estoy comenzando en mi trabajo", ha asegurado en Huelva la actriz, que sigue sintiendo el teatro como su verdadera casa. Aunque fue Gloria, del recientemente fallecido Sebastián Lelio, la película que marcó un antes y un después —valiéndole el Oso de Plata en Berlín y el Premio Platino—, García valora sobre todo las fronteras que le abrió: "Me lanzó al mundo y me puso a dialogar con otras geografías e historias".

Su visita coincide con la preparación de La pasión según Carmen, proyecto con el que dará el salto a la dirección. De ahí que celebre especialmente recibir este reconocimiento en una edición donde la mitad de las películas programadas están dirigidas por mujeres.

12 estrenos inéditos

La Sección Oficial reúne doce largometrajes inéditos en nuestro país que tienen en Huelva su primer encuentro con el público español. En estas primeras jornadas ya se han podido descubrir propuestas tan dispares como Soy Mario, la ópera prima de la mexicana Sharon Kleinberg; Funk, con la que el brasileño Aly Muritiba regresa a la competición onubense; o Después de Elena, la comedia negra familiar en la que el chileno Shawn Garry retrata lo que se dice y lo que se calla cuando padres e hijos vuelven a convivir bajo el mismo techo.

Junto a ellas y a los dos títulos protagonizados por Paulina García, compiten por el Colón de Oro Los días libres, Matapanki, Quatro meninas, A margem do rio, Pepita la pistolera, El bovino de los cuernos curvos y El mundo de Gugu. Fuera de concurso se proyectan El deshielo, de Manuela Martelli, y Chicas tristes, de Fernanda Tovar. El jurado encargado de fallar el palmarés oficial está integrado por la directora y productora onubense Remedios Malvárez, la cineasta portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez.

Los espectadores también tienen voz propia en el palmarés: además del Premio del Público, deciden con sus votos la mejor dirección en las secciones Acento. Cine Español y Talento Andaluz.

En la primera conviven La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi —candidata española al Oscar—, y Lejos de los árboles, de Meritxell Colell, premiada por la crítica en Locarno. En Talento Andaluz, una de las citas más especiales ha tenido marcado acento onubense con la presentación de Plus Ultra, de Elías Pérez, en el centenario del histórico vuelo que partió de Palos rumbo a Argentina.

El cortometraje, por su parte, ya conoce a sus primeros ganadores. El Jurado Joven —formado por estudiantes de la Escuela de Arte León Ortega, el IES Pablo Neruda y la Universidad de Huelva— ha otorgado el Colón de Oro al Mejor Cortometraje Internacional Iberoamericano a Marga en el DF, de Gabriela Ortega, y el nacional a Montecarlo 67, de Rubén Guindo Nova.

El premio al Mejor Cortometraje de Talento Andaluz ha recaído en ¿Qué comen los dragones?, del cordobés Álvaro León.

En las salas y las aulas

Al buen ritmo de asistencia de las primeras jornadas se ha sumado desde el lunes el público escolar. El ciclo Primera Pantalla reunirá a miles de alumnos de Huelva y su provincia en torno a siete películas adaptadas a distintas edades, mientras que Cine y Valores ha llevado Inquilinos a la Escuela de Arte León Ortega y Tiempo prestado al IES Pablo Neruda.

Asimismo, los universitarios participan activamente en la cobertura del festival a través del programa Jóvenes Cinéfilos Comunicadores, bajo la tutoría del crítico Carlos Loureda.

Este intercambio entre generaciones se ha extendido también a las actividades de formación e industria. Adrián Lastra ha compartido su experiencia con estudiantes de interpretación; Beto Marini ha trabajado junto a los guionistas del programa CreANDo, y Sara Sálamo ha abordado el salto de escribir una historia a sacar adelante su producción.

A ello se suman las sesiones con la Residencia de Cine de Extremadura, enfocadas a proyectos iberoamericanos que buscan socios para llegar a la pantalla.

Paralelamente, el Festival ha inaugurado en el Espacio Santa Fe la exposición fotográfica Cinco años de la Academia de Cine de Andalucía, un recorrido visual por las cinco primeras ediciones de los Premios Carmen y por los profesionales que les han dado nombre y rostro.

Entre las imágenes figuran las de la gala celebrada en Huelva en 2024, año en que el certamen cumplió medio siglo. Dos ediciones después, los espectadores siguen arropando la cita hasta el próximo sábado 21, cuando la voz de la cantaora onubense Regina y la lectura del palmarés oficial pongan el broche a nueve días de cine iberoamericano.