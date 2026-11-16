Del pelo en pecho de Connery al seductor trágico de Pattinson: cómo reinventar la virilidad de James Bond

El amplio y proceloso mundo "antiwoke" puede respirar tranquilo. James Bond no será negro (ni mujer). Robert Pattinson, as English as it gets, será el nuevo 007 en la película que dirigirá Denis Villeneuve (Dune). Es una elección poco discutible. Pattinson tiene un aire más moderno que Daniel Craig, que acentuó la dureza del personaje. Es más "guapo", menos rocoso. Metrosexual, se decía antes.

Pattinson, que vuelve a ser, por cierto, un Bond de pelo oscuro, comparte con Craig el misterio y la gravitas. Craig dejó atrás la desenvoltura de Connery y Moore para interpretar a un Bond más atormentado, menos seguro de sí mismo y endurecido por la vida. Algo de eso hay ya en el Batman de Pattinson, un héroe perpetuamente atormentado por si es un ángel justiciero o un demonio vengador.

En sus memorias, Katharine Hepburn recuerda que se quedó fascinada cuando conoció a John Wayne. A su padre le habría fastidiado mucho verla prendada de un hombre así. La había educado en otros valores y ahí estaba ella, rendida ante la virilidad del vaquero por excelencia de Hollywood.

Daniel Craig como James Bond. Universal

¿Cómo reinventar la virilidad de Bond sin caer en el machismo? Habrá quien juzgue mal planteada la pregunta porque considera que la virilidad ya es machista de por sí.

La saga lleva lidiando con el dilema al menos desde que Pierce Brosnan obtuvo su “licencia para matar” en los noventa, cuando muchas de las actitudes del antiguo Bond ya eran impensables en pantalla.

Creado por el escritor de novelas de espías Ian Fleming, Bond, James Bond, pertenece ya al imaginario colectivo. Como don Juan, Peter Pan, Drácula o Madame Bovary, es un molde, un fantasma. Contiene multitudes y cada creador puede añadirle una capa, imaginarlo de nuevo.

Quedan las mujeres, los coches caros, el dry martini y los gadgets chulísimos. Pero cada Bond tiene su manera de llevar el esmoquin. Está el macho macho de Sean Connery, con su punto de ironía. Está el extravagante Roger Moore, puro hedonismo. Y la flema british de Pierce Brosnan, más comedido y también más aburrido.

A lengüetazos

En 007 contra el Doctor No (1962), Ursula Andress sale del mar como una sirena en bikini. La escena bien podría ser el arranque simbólico de un destape anterior al español. Lo turbio viene después. Bond se acuesta con Miss Taro (Zena Marshall) sabiendo que ella trabaja para el Dr. No y tiene órdenes de retenerlo. Luego hace que la arresten.

Pelo en pecho, camisa desabrochada y un afán insaciable por coleccionar polvos. El Bond de Connery, el mejor según los puristas, acumula escenas que le pondrían los pelos de punta a Irene Montero. En Goldfinger (1964), forcejea con Pussy Galore en un pajar hasta imponerle un beso. Un año después, en Operación Trueno, amenaza con denunciar a una enfermera por haberlo dejado solo durante un ataque. Puede guardar el secreto, claro, si ella…

Fotograma de Sean Connery en 'Operación trueno'. .

El Bond de Roger Moore era más suave, más dandi y menos machote que el de Connery. También tenía menos carisma, aunque lo compensaba con humor y socarronería. Con las mujeres, todo igual.



Hoy, con su afición al doble sentido, sería el protagonista de una serie de Netflix sobre su caída a los infiernos. En Vive y deja morir (1973), conoce a una agente novata de la CIA y enseguida se ofrece a ponerla en forma a base de lengüetazos.

Con Moore se consolida el sexo final como recompensa por salvar el mundo. En La espía que me amó (1977), ama en una cápsula de salvamento en pleno océano. En Panorama para matar (1985), se lo monta en una ducha. Tanto con Connery como con Moore, Bond a veces se encariña un poco. Enamorarse ya es otra cosa. Lo que importa es el número.

Y luego está Moneypenny. En 007 contra el Doctor No, le reprocha a Bond que nunca la lleve a cenar. Él contesta que M lo mandaría a un consejo de guerra por hacer un uso indebido de la propiedad del Estado. Moneypenny le sigue la broma. En 1962, llamar "propiedad del Estado" a la secretaria era una picardía del seductor. Hoy el chiste sería ver a Bond explicándoselo a Recursos Humanos.

Los tiempos cambian

En GoldenEye (1995), el Bond de Pierce Brosnan entra en el despacho de M y se encuentra con Judi Dench. Por primera vez en la saga, M es una mujer. Y su nueva jefa le dice a la cara lo que piensa de él. Es un "dinosaurio sexista y misógino", una reliquia de la Guerra Fría. Bond, con toda su flema british, lo aguanta impávido.

Después de décadas de ver a Bond acostarse con una mujer como premio por salvar el mundo, ahora es una mujer quien decide si lo manda a salvarlo.

Las películas se vuelven más aparatosas, más hollywoodienses, y en medio de todo ese estruendo asoma la crisis de la masculinidad. Exagerando un poco, Brosnan fue a Bond lo que David Beckham al fútbol. Más pulcro, más elegante, más fino, más metrosexual. Llegaban los tiempos en que un futbolista podía pintarse las uñas de colores. Allí donde Connery y Moore tiraban del "aquí te pillo, aquí te mato", Brosnan se abotona la camisa y cultiva la réplica ingeniosa, con la flema de un señorito de Oscar Wilde.

Pero un Bond que no liga no es Bond y había que resolver la papeleta. La saga le descubre un corazoncito. El mañana nunca muere (1997), una antigua amante, Paris Carver (Teri Hatcher), lo recibe con una bofetada. Todavía se acuerda de aquel "ahora vuelvo". Para Bond, una frase de despedida. Para ella, una promesa. Y resulta que él también la ha echado de menos.

Con Daniel Craig, el agente secreto se enamora. A Sean Connery le habría dado un ataque de risa. En Casino Royale (2006), Bond dimite del MI6 para irse con Vesper Lynd (Eva Green). En Venecia descubre que Vesper ha entregado el dinero de la partida. Intenta salvarla, pero ella se ahoga. Solo después comprende que la habían chantajeado y que había negociado para salvarle la vida.

El Bond más rocoso de todos vuelve al servicio hecho polvo. Los hombres también lloran.

Nadie duda ya de que Daniel Craig, a pesar de ser rubio (lo cual fue, en su día, un escándalo), ha sido un Bond extraordinario. La pérdida de Vesper marca su etapa y convierte al coleccionista de mujeres en un seductor trágico. Y su Bond hace cosas insólitas. En Spectre (2015) se lía con una mujer de su quinta, Monica Bellucci, que le lleva cuatro años.

En Skyfall (2012), Silva (Javier Bardem) lo tiene atado a una silla, le acaricia los muslos y le suelta que siempre hay una primera vez. Bond, imperturbable, le devuelve la insinuación. "¿Qué te hace pensar que es mi primera vez?".

Pattinson es moreno y sexi como el Bond de antaño, con una belleza más delicada. La papeleta es de Villeneuve. Craig hizo de Bond un héroe romántico, dispuesto a dejarlo todo por Vesper. Con Pattinson queda por ver si 007 puede volver a disfrutar del ligue y seguir despertando la clase de fascinación que sintió Katharine Hepburn al conocer a John Wayne. Para eso, a Bond ya le sobran los lengüetazos.