'Wild Horse Nine', el crepúsculo del agente secreto que podría llevar a Malkovich hasta su primer Oscar

Resulta difícil no experimentar un cierto embelesamiento ante la vivaz escritura del dramaturgo y cineasta británico Martin McDonagh. Sus personajes, siempre ensimismados, suelen inclinarse hacia el soliloquio prosaico y un punto florido. La perspicacia es el arma preferida de sus criaturas criminales, que suelen llevar un arma de repuesto por si las palabras no bastan.

Así, sobre este desigual equilibrio entre cultura y barbarie, McDonagh ha creado algunas de las películas más salvajes y meditativas de los últimos lustros, obras que utilizaban el contexto social –de la América profunda de Tres anuncios en las afueras (2017) a la Irlanda de 1923 en Almas en pena de Inisherin (2022)– apenas como un decorado pintoresco.

En este sentido, Wild Horse Nine supone una sugerente variación en el imaginario del cineasta londinense, que inaugura su nuevo ‘thriller reflexivo’ con la voz de Violeta Parra entonando Gracias a la vida.

Estamos en el Chile de 1973, cuando el gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, se tambalea por culpa del descontento de las clases altas y la intrusión de la CIA, que se dispone a orquestar el golpe militar que instaurará la dictadura de Augusto Pinochet.

Como suele ocurrir en los filmes de McDonagh, el panorama es siniestro, pero en esta ocasión el cineasta se desmarca de su habitual indolencia para abrazar la indignación.

En 'Wild Horse Nine', el talento de unos actores en plena forma se hermana con la virtuosa pluma de McDonagh

Wild Horse Nine está protagonizada por una pareja de agentes de la CIA que se debaten entre el aburrimiento (como en el caso de Lee, al que da vida Sam Rockwell con su profesionalismo habitual) y el hastío existencial (que corroe a Chris, un veterano de la Agencia que debería llevar a John Malkovich hasta su primer Oscar).

A Chris le gusta jactarse del “éxito” de sus misiones en el Congo, Guatemala e incluso en Dallas –la posible participación de la CIA en el asesinato de John F. Kennedy funciona como un sórdido McGuffin–, pero el horizonte del crepúsculo vital abre en el espíritu del agente secreto las compuertas de la culpa.

En definitiva, Wild Horse Nine merece ser reconocida como la obra más política de McDonagh, que compone una contundente invectiva contra el imperialismo de los Estados Unidos, centrando su atención en las funestas operaciones de las décadas de 1960 y 1970, pero también evocando la política exterior de la administración Trump.

Más allá del vigor ideológico de Wild Horse Nine, la película reincide en la fórmula narrativa que McDonagh fraguó en Escondidos en Brujas (2008). De nuevo, tenemos a dos personajes que deambulan por un espacio exótico –en este caso, la Isla de Pascua– recitando monólogos disfrazados de diálogos que revelan el absurdo de su existencia.

En el corazón de McDonagh palpitan las enseñanzas de Samuel Beckett, mientras que su intelecto opera al compás del costumbrismo grotesco de Quentin Tarantino y los hermanos Coen; de hecho, Malkovich ya interpretó a un veterano agente de la CIA dispuesto a escribir sus memorias en Quemar después de leer (2008).

El festín de amoralidad parece servido, pero McDonagh no se contenta con ilustrar la banalidad del mal y ahonda en la mermada lucidez y vitalidad del personaje de Malkovich, cuya pasión por los caballos salvajes lo asemeja al antihéroe de un wéstern crepuscular.

Una escena de 'Wild Horse Nine'. Walt Disney

El autor de Siete psicópatas (2012) se propone filmar una templada odisea sobre la búsqueda de la redención, pero en su cometido topa contra su propia misantropía. En este sentido, la aparición de una joven seguidora de la Unidad Popular (Mariana Di Girolamo, pura emoción) pone de manifiesto la capacidad empática de McDonagh, pero al mismo tiempo, y sobre todo, su flagrante nihilismo.

La otra dificultad que debe sobrellevar Wild Horse Nine es la parálisis de unos personajes atrapados en unos postulados autodestructivos. La ácida comicidad de McDonagh oxigena el turbio proceder de la acción, pero la película deriva en una versión opaca de las odas a la decadencia de Paolo Sorrentino o Ingmar Bergman (un genial cameo de Tom Waits alberga la promesa de un gran filme sobre el desencanto de un hombre bueno, pero eso queda en manos de la imaginación).

En Wild Horse Nine, el talento de unos actores en plena forma se hermana con la virtuosa pluma de McDonagh, incluso cuando el cineasta parece menos interesado por las aflicciones de sus personajes que por la posibilidad de exhibir su ingenio implacable, brutal.