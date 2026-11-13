'La violinista', un épico drama bélico de factura clásica con firma española

La violinista nace del deseo del singapurense Ervin Han, cofundador del estudio de animación Robot Playground Media, de contar a través de la música la historia de su país durante la II Guerra Mundial a un público internacional.

Han encontró un aliado para este propósito en toda una institución en el ámbito de la animación española e internacional, Raúl García (Madrid, 1958), quien trabajó para Walt Disney Studios durante más de una década, participando en películas como La sirenita, Aladdín o ¿Quién engañó a Roger Rabbit?, y que en 2002 ganó el Goya por El bosque animado.

La relación entre ambos cineastas, que arrancó cuando García fue invitado a unas jornadas en la escuela de animación de Singapur, ha desembocado en la primera coproducción entre España y este país del sudeste asiático —a la que más tarde se sumó la compañía italiana Altri Occhi—.

De hecho, los precedentes de colaboración entre nuestra industria y cualquier país de esa región son escasos, aunque hay uno histórico: la participación de Eddie Saeta, la productora de Luis Miñarro, en la financiación de Tío Boonmee, que recuerda sus vidas pasadas (2010), la Palma de Oro del tailandés Apichatpong Weerasethakul.

La violinista, más allá de consideraciones industriales, llega también a nuestras salas tras haber conquistado un importante galardón: el Cristal de Oro del Festival de Annecy, el más prestigioso de todos los premios en el ámbito de la animación —al que se suma el de mejor música original para Ricky Ho e Isabel Latorre en el mismo certamen—.

Es la primera vez que una película con capital español logra este reconocimiento. Y habría que ensalzar el hecho de que el talento y la experiencia de nuestro país se ha puesto al servicio de la historia, sin desnaturalizar ni un ápice el objetivo inicial de Han.

Tan solo hay un guiño a nuestro país en La violinista. El personaje que pone en marcha el mecanismo narrativo es un periodista musical español en busca de la historia de un violín: el que ha tocado durante toda su vida una de las grandes intérpretes mundiales de ese instrumento, la singapurense Fei.

Ella accederá a relatarle su pasado, lo que nos lleva a un flashback que ocupa casi todo el metraje —como ocurría en Titanic (James Cameron, 1997)— que se centra en la relación de Fei con Kai, otro joven prodigio de la música. El vínculo entre ambos queda truncado por la ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial y, mientras Kai se une a la Resistencia, Fei tendrá que resistir el hambre y el terror impuestos por las fuerzas niponas.

La violinista es un épico drama bélico de factura clásica, un filme en el que, de haberse rodado en imagen real, podríamos imaginar fácilmente al Spielberg de los 80 o 90 al frente. Aunque la peripecia de los protagonistas parece un recopilatorio de penurias de la Segunda Guerra Mundial ya vistas con profusión en pantalla, el filme de Han y García destaca por su cuidada animación, que recupera el gusto por el dibujo en 2D, sobre todo, por cómo utiliza su preciosa banda sonora con fines narrativos.