Mariano Barroso lleva al cine 'El niño' de Fernando Aramburu: "El dolor ni purifica ni leches"

Algunas tragedias parecen desafiar nuestra concepción del mundo. El 23 de octubre de 1980 es una fecha lejana pero aún viva en muchas memorias. Ese día, el error de un fontanero con un soplete acabó volando por los aires el colegio público Marcelino Ugalde en Ortuella, a las afueras de Bilbao. Una tragedia que sirvió a Fernando Aramburu para escribir El niño (Tusquets, 2024).

En la ficción, adaptada al cine por Mariano Barroso de la mano de Netflix, la desaparición de uno de esos 50 niños desencadena un drama familiar.

Una madre, Mariaje (Belén Cuesta), peluquera que no sabe qué es "si no soy madre", dice, y un marido (Pep Ambrós), obrero en una fábrica, quedan devastados hasta que la obsesión de él por tener otro hijo lo empeora todo. Y el abuelo, un emigrante extremeño, Nicasio (Karra Elejalde), al que todos toman por loco porque sigue paseando y cuidando al niño como un fantasma, convencido de que "la muerte no existe".

Director de películas como Éxtasis (1995), Los lobos de Washington (1999) y Todas las mujeres (2013), y series como La línea invisible (2020), sobre los inicios de ETA, y El día de mañana (2018), adaptación de la novela de Martínez de Pisón, Barroso construye una epopeya emocional íntima protagonizada por esa Belén Cuesta luchadora que es "una feminista sin saberlo". Un drama sobre el dolor, la pérdida, la identidad o la propia vida (y la muerte).

Pregunta. ¿Qué le atrajo de esta novela para llevarla al cine?

Respuesta. Hay dos cosas que me impactaron. Una es que todo partiera de una tragedia colectiva. Fíjate cómo estamos ahora para hablar de este tema. Eso alejaba la historia de un melodrama familiar. Se han hecho muchas películas sobre el problema de una familia, de un niño… Pero que un acontecimiento hubiera afectado a toda una comarca le daba un sentido dramático casi épico. Al ocurrir en un colectivo se crea una empatía instantánea: es algo que te puede pasar en cualquier momento. Esa tragedia colectiva también se resume cuando ella le pregunta al padre: "¿Para qué sirve el dolor?". Y él responde: "No sirve para nada".

P. Esa idea de que el dolor no sirve para nada contradice nuestra moral judeocristiana: el dolor te purifica, te hace mejor, es una vía hacia Dios.

R. Claro, pero Nicasio, el personaje de Karra, si no fuera de Plasencia y viviera en el País Vasco, sería un monje tibetano. Él ha descubierto otra espiritualidad. Por todo lo que sufrió, ha descubierto que el dolor no sirve para nada. Ha encontrado otro camino y quiere arrastrar a su hija hacia él, por amor. Por eso le dice que la muerte es mentira, que no existe, que estamos de paso. La moral judeocristiana dice que el dolor te purifica, pero quizá nos damos demasiada importancia. Si fuéramos un poco más budistas, le quitáramos la importancia a la vida y asumiéramos que la vida y la no vida son muy parecidas, igual nos iría mejor. Porque el dolor ni purifica ni leches. Te hace sufrir y, como dice Nicasio, si dejas que entre, te destruye.

El cineasta Mariano Barroso en la Academia de cine, Madrid. Rodrigo Mínguez.

P. Nos encontramos con un matrimonio construido sobre una mentira, sin entrar en detalles para no desvelar mucho...

R. Es una mentira por amor. La explosión destapa un secreto que le había venido bien a la familia. Te puedes imaginar lo que suponía lo que hizo la protagonista en un pueblo del País Vasco en el año 73. A veces escondemos mentiras que nos hacen felices. Y funciona hasta que el pasado regresa y te devuelve al punto de partida. Decía García Márquez que tenemos tres vidas, la pública, la privada y la secreta. Aquí, la parte secreta es totalmente secreta.

"No nos acordamos del arte, de la música, hasta que pasa una tragedia. Entonces volvemos hacia lo espiritual"

P. ¿Hay una espiritualidad en la manera en que el abuelo afronta la pérdida o se está volviendo loco?

R. En la novela estaba más loco y yo intenté buscarle una coherencia cinematográfica. Para mí, espiritualidad es la palabra: cree en algo sagrado, no en el sentido religioso, sino en algo esencial a lo que ha llegado por lo que ha vivido y sufrido. Dice que el niño vive porque él lo ve: es una manera de decir que vive dentro de ti. Tiene algo de budista. Cuando la mujer del fontanero viene a pedirle perdón, él la consuela. No quiere dar pena. Tiene una dignidad que quiere transmitir a su hija. Ella cree que se ha vuelto loco, pero él intenta indicarle un camino que no sabe explicar con palabras. Su marido, en cambio, se autodestruye, colapsa. Ella intenta navegar entre esas dos formas opuestas de enfrentarse a la pérdida.

Karra Elejalde y Álex Infantes, en un momento de 'El niño'. Netflix

P. El viaje más importante es el de Mariaje. Al desaparecer el hijo, parece darse cuenta de que no está tan enamorada de su marido. ¿Todos sus apriorismos convulsionan?

R. También hay algo de eso. Ella, sin saberlo, es muy feminista. Vive una convención a la que se ve obligada porque, si no, no es nadie. Si le preguntaras a la Mariaje del principio si es feliz, te diría que sí. Hay un momento en que dice: "¿Cómo le dices a un hombre que no puede ser padre?". Es inconcebible. Son preguntas para las que no tiene respuestas.

P. Aparece ese mundo obrero duro y machista en el que "los hombres no lloran" y el alcohol es una forma de escapismo. ¿El patriarcado también hace daño a los hombres?

R. El marido de Mariaje vive con una presión tremenda porque es un hombretón, un obrero del metal, en ese mundo tan macho. Y están los silencios. Hay un momento en que el amigo viene a casa y ella quiere averiguar si su marido le había contado algo de lo que les pasaba, pero él responde: "De esas cosas no hablaba". Punto.

El cineasta Mariano Barroso en la Academia de Cine, Madrid. Rodrigo Mínguez

P. La explosión desencadena la historia, pero el centro de la película está en lo que hace aflorar. ¿Cómo quería tratarla?

R. Me planteaba hasta qué punto darle importancia a la explosión, o rebajarla. Debía tener impacto emocional, pero la película es lo que eso destapa. Han colaborado varios supervivientes. Uno era un niño de cinco años y ahora es un hombre de cincuenta y tantos que aparece varias veces en la película. Era emocionante tenerlo allí durante el rodaje. Un homenaje a esa pérdida y a cualquier pérdida. No nos acordamos del arte, de la música o de la poesía hasta que pasan estas cosas. Entonces volvemos hacia lo espiritual.