'Sacamantecas': elegancia gótica sin energía en la película dedicada al primer asesino en serie español

Ocurre con este thriller inspirado en la historia real de Juan Díaz de Garayo, apodado el Sacamantecas, que su deslumbrante envoltorio no encuentra correspondencia con la fragilidad de su armazón narrativo. Y así el filme sobre acaso el primer serial killer español (que sembró el pánico en Vitoria y alrededores a lo largo de la década de 1870), ni cobra vida ni genera la tensión dramática que promete su fachada.

No es un mérito que la película destaque a veces más por sus carencias que por sus logros, pero eso no debe impedir que esas conquistas, que no son pocas, pasen desapercibidas.

La factura es sobresaliente en muchos aspectos: su dirección artística, su diseño de producción, su iluminación y vestuario, su ambientación de época, sus intérpretes… Todo ello nos seduce desde el arranque fordiano, que reverbera con Centauros del desierto y ciertas poéticas del wéstern, hasta la brutal secuencia para “presentarnos” al asesino.

Lo hace el director filmándole de espaldas y desde la distancia, para mostrar la abyección desde el otro lado del río, en plano fijo y tiempo real, con un pudor (y pulso) fílmico admirable. Las promesas son por tanto altas. Quizá por eso la decepción, a medida que avanza el relato, nos duele más.

Las imágenes no permiten dudar de la caligrafía clásica de David Pérez Sañudo, ni de su esfuerzo por dotar al filme de una gran elegancia formal y una densidad gótica estimables (que evoca la adaptación de El perfume de Tom Tykwer), pero el ritmo, la tensión y sobre todo el anclaje emocional hacia los personajes, no escala a esa altura, no nos alcanza.

A través del montaje paralelo entre la perseguidora –hermana de una de las víctimas– y el perseguido, un hombre primario que asesinó a más de una decena de mujeres mientras buscaba a su hijo perdido en el frente, el relato trata de trascender la leyenda para ceñirse a los hechos y a su singularidad cultural, idiomática de las llamadas Provincias Vascongadas en el siglo XIX.

La tercera guerra carlista adquiere así un peso decisivo, pero el contexto histórico termina por lastrar la fuerza dramática de un personaje de psicología oscura y compleja (un rango que interpretó el mismo actor en Caníbal) que prometía mucho más.

El deslumbrante envoltorio del filme no encuentra correspondencia con la fragilidad de su armazón narrativo

Dos planos secuencia, que siguen al asesino huyendo en un campo de batalla y al alguacil en un campamento carlista, condensan tanto la ambición y el buen hacer de Sacamantecas como la sensación de que podría haber llegado más lejos.

La ambición juega quizá en contra de este true crime de época. El guion intenta abarcar demasiado en su relato a través de los años y algunas soluciones azarosas parecen responder más a la conveniencia que a la veracidad de una ficción, si bien no es ese su gran problema.

A la película le falta algo difícil de definir, pero esencial en el cine: la energía. Esa alquimia que surge de la combinación de muchos elementos, sin depender de la suma de sus partes.

Ni las valiosas interpretaciones de Patricia López Arnaiz y Antonio de la Torre, ni el cuidado por el detalle de la producción o la sobriedad de la puesta en escena suplen, para este cronista, ese evidente déficit energético.