El cineasta chileno Sebastián Lelio con el Oscar que ganó en 2018 con su cinta 'Una mujer fantástica'. Efe

Hallan muerto en su casa al director Sebastián Lelio, de 52 años, ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica'

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por Una mujer fantástica en 2018, murió este viernes a los 52 años.

"Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", informó su familia en un comunicado.

Lelio se encontraba en Santiago grabando la adaptación cinematográfica de la reconocida novela Poeta chileno, de Alejandro Zambra.

Según medios locales, el director y guionista fue hallado muerto en su casa del barrio capitalino de Las Condes.

Nacido en Mendoza (Argentina) el 8 de marzo de 1974 pero criado en Chile, Lelio es una de las figuras más destacadas del cine chileno de los últimos años.

"Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", añadió en el comunicado la familia.

El director saltó a la fama mundial con el largometraje Gloria (2013), que obtuvo importantes galardones internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Con su siguiente película, Una mujer fantástica, alcanzó el máximo respaldo de su carrera.

La cinta protagonizada por Daniela Vega logró el Oscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018,

Su filmografía también incluye las producciones internacionales Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh.

En 2025 estrenó el musical La ola, inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.