El Festival de Huelva apuesta por las grandes miradas iberoamericanas en su 52ª edición

Entre la fragilidad de la memoria, la persistencia del afecto y el ejercicio de la libertad se despliegan las historias de la 52ª edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano.



Un niño que espera el regreso de su padre entre los rumores de incursiones armadas en Colombia. Una artista brasileña que se resiste a que la industria musical borre sus raíces. Una hija que vuelve al hogar después de veinte años y encuentra una identidad que su madre no reconoce.

Del 13 al 21 de noviembre, la 52 edición del certamen propone descubrir estos relatos en las salas, donde la experiencia cinematográfica cobra pleno sentido.

Pocas figuras encarnan mejor esa alianza entre la pantalla y el público que la actriz chilena Paulina García. Por ello, el Festival le concederá el Premio Ciudad de Huelva, su máximo galardón honorífico, en reconocimiento a una trayectoria de sensibilidad y versatilidad que ha dejado personajes memorables en el cine, el teatro y la televisión.

Su interpretación en Gloria, de Sebastián Lelio, le valió el Oso de Plata a la Mejor Actriz en Berlín y el Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina. A su filmografía pertenecen también Little Men, de Ira Sachs, por la que fue nominada a los Independent Spirit Awards, Algunas bestias, de Jorge Riquelme, y Querido trópico, de Ana Endara.

Paulina Garcia. Foto: Festival Cine de Huelva.

García se reencuentra con el festival de la mejor manera: ganó en 2017 el Colón de Plata a la Mejor Actriz por La novia del desierto, de Cecilia Atán y Valeria Pivato, que obtuvo también el Colón de Oro. Este año, su trabajo estará presente en dos películas de la Sección Oficial: Las flores de Julia, de Cris Tapia Marchiori, que retrata un regreso familiar atravesado por la identidad y la enfermedad; y La vida es, de Lorena Villarreal, sobre las incertidumbres de la crisis de los cuarenta.

La gala inaugural reconocerá también a Amaia Salamanca y Patrick Criado con los Premios Luz, que cuentan con el apoyo del Colaborador Oficial del certamen, la Fundación Atlantic Copper. Salamanca ha construido una carrera que enlaza la popularidad de Sin tetas no hay paraíso, Gran Hotel o Velvet con el cine y los escenarios.

Para Criado, ganador del Feroz por Antidisturbios y del Ondas por Las noches de Tefía, este reconocimiento llega en un año decisivo en su carrera: se convirtió en chico Almodóvar con Amarga Navidad, acaba de estrenar Karateka y en febrero protagonizará la ópera prima de Ricardo Gómez, Una familia.

El centro de la programación será una Sección Oficial con doce largometrajes a concurso, avalados por selecciones y premios en Berlín, Locarno, Toronto, Tribeca o Guadalajara.

El actor Patrick Criado. Foto: Sergio Lardiez.

Entre ellos, El mundo de Gugu, de Allan Deberton, elegida por Brasil para los Oscar 2027 y distinguida con el Oso de Cristal y el Gran Premio del Jurado Internacional de Generation Kplus en la Berlinale, narra la relación entre un niño y su abuela. También desde Brasil, Funk, de Aly Muritiba, convierte la alegría de una joven artista queer en resistencia frente a los intentos de uniformar su música y su identidad.

La diversidad de la competición oficial permite pasar del thriller de Pepita la pistolera, de Lucía Puenzo, a los superhéroes subversivos de Matapanki, debut de Diego "Mapache" Fuentes. Junto a ellos, Soy Mario, de Sharon Kleinberg, que explora el cuerpo y la masculinidad; Los días libres, de Lucila Mariani, que introduce la ciencia ficción en el tránsito hacia la adolescencia; y Quatro meninas, de Karen Suzane, sobre la búsqueda de autonomía con los privilegios de clase en el Brasil de 1885.

Completan la carrera por el Colón de Oro El bovino de los cuernos curvos, de Omar E. Ospina Giraldo, una aproximación en blanco y negro al miedo y al conflicto armado; Después de Elena, la comedia negra familiar de Shawn Garry protagonizada por Alfredo Castro; A margem do rio, de Matheus Farias y Enock Carvalho, Premio Especial del Jurado en Locarno; y las dos películas con Paulina García.



Fuera de concurso se proyectarán El deshielo, de Manuela Martelli, un suspense situado en la transición chilena hacia la democracia, y Chicas tristes, de Fernanda Tovar, premiada en Generation 14plus de Berlín, que aborda el trauma y la lealtad entre dos amigas adolescentes.

Para elegir la Mejor Dirección Española en la Sección Acento del certamen, el público tendrá la última palabra. Será el que deba elegir entre La bola negra, de Javier Calvo y Javier Ambrossi, convertida ya en un fenómeno que mira ya hacia los Oscar; Lejos de los árboles, de Meritxell Colell, reconocida con el FIPRESCI en Locarno; y Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, un retrato sobre los horrores del Patronato franquista.

Isaki Lacuesta regresará con Jaleos, un ensayo sobre el flamenco y la modernidad, mientras Aina Clotet y Marta Matute presentarán sus óperas primas, Viva (galardonada en Cannes) y Yo no moriré de amor (Biznaga de Oro en el Festival de Málaga), un bello y crudo alegato a los cuidados familiares.

Fuera de competición, Acento proyectará Ceniza en la boca, adaptación del actor y cineasta Diego Luna de la novela de Brenda Navarro sobre las secuelas familiares de la migración, y El ser querido, el aplaudido filme de Rodrigo Sorogoyen, protagonizado por Javier Bardem y Victoria Luengo.

La memoria tendrá su propio refugio en Talento Andaluz, donde cinco producciones competirán por el Colón de Plata a la Mejor Dirección Andaluza, otorgado mediante el voto del público.

La sección propone un recorrido que abarca desde el rescate de las grabaciones inéditas de Paco Rabal en 200 vidas. Paco Rabal (Vanesa Benítez) y la mirada íntima a la figura política en Anguita. El hombre de los tres siglos (Hugo Cabezas), hasta el documental Califato ¾. Bale el êffuerço que emo exo. (Silvia Moreno y Daniel Llamas), que retrata el universo, la cotidianidad y el activismo social del colectivo musical andaluz.

También se suman a la competición Plus Ultra (Elías Pérez), que conmemora el centenario de la célebre travesía atlántica de 1926, y Todos los días domingo (Abraham López Feria), una aproximación al oficio artesanal de la salazón del atún. Fuera de competición completarán el programa Back in time! (Manuel Bellido y Sigfrid Monleón) y Landa (Gracia Querejeta y Miguel Olid).

El cortometraje ocupará también un lugar privilegiado con 31 propuestas repartidas en sus distintas secciones. Certamen calificador para los Goya y los Premios Ibershorts, Huelva exhibirá pequeñas joyas como Para los contrincantes (Palma de Oro al Mejor Cortometraje en Cannes), del argentino Federico Luis; o Los mentirosos (distinguida en Sundance), dirigido por Eduardo Braun Costa.

Además, la vocación del festival por cultivar la mirada del espectador alcanza su máxima expresión en la comunidad educativa. Más de 10.000 escolares asistirán a Primera Pantalla, una cita con el cine con valores sobre inclusión, diversidad y medio ambiente que se verá reforzada en los centros a través de las iniciativas Cine y Valores y Ventana Cinéfila.