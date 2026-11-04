Tinto Brass y Claudia Koll en el rodaje de 'Così fan tutte' (1992).

Tinto Brass y Claudia Koll en el rodaje de 'Così fan tutte' (1992). Wikipedia

Cine

Muere Tinto Brass, gran maestro del cine erótico italiano y director de la polémica 'Calígula'

El director italiano, una de las figuras más transgresoras y polémicas del audiovisual europeo, ha fallecido a los 93 años.

Su película más famosa sacudió su época por sus orgías e incluso fue denunciada por necrofilia.

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M. Cantó
Agencias
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El cineasta italiano Tinto Brass falleció este miércoles a los 93 años en Roma, reconocido internacionalmente como el gran maestro del cine erótico italiano y una de las figuras más transgresoras y polémicas del audiovisual europeo.

El fallecimiento del realizador fue confirmado por sus familiares a través de un comunicado remitido a los medios locales, en el que precisaron que la intención es celebrar los funerales de forma íntima.

Reconocido a nivel mundial por una filmografía de marcado carácter libertario, hedonista y abiertamente provocador, Brass desafió durante décadas los límites de la censura oficial, convirtiendo gran parte de sus producciones en sonados debates sociales y culturales.

Milo Manara, en el documental 'Manara'

El director de la polémica Calígula nació el 26 de marzo de 1933 en Milán (norte) como Giovanni Brass, y adoptó de niño el seudónimo con el que pasaría a la posteridad en alusión al pintor Tintoretto.

Dio sus primeros pasos profesionales en los círculos de la Cinémathèque de París, en pleno hervor de la nouvelle vague, y llegó a asistir al maestro del neorrealismo Roberto Rossellini en cintas históricas como Il generale Della Rovere (1959).

Fotograma de 'Calígula'.

Fotograma de 'Calígula'. Penthouse Films International

Con el tiempo, Brass consagró su carrera a una cinematografía de marcado carácter libertario, hedonista y provocador, desafiando durante décadas los límites de la censura oficial y convirtiendo casi la totalidad de sus producciones en sonados debates sociales y judiciales.

El ejemplo más evidente es su obra más recordada, Calígula (1979), con la que sacudió su época por sus orgías y que incluso fue denunciada por necrofilia.

Concebida junto al guionista Gore Vidal y con un reparto encabezado por Malcolm McDowell (La naranja mecánica), Helen Mirren y Peter O'Toole, la película retrató la paranoia y decadencia del Imperio Romano.