'Karateka', la increíble historia de la supercampeona Sandra Sánchez: "Los villanos son los de la Federación Española"

El mundo del deporte es cruel y un deportista a los 31 años ya es "viejo". O, por lo menos, mayor. Sandra Sánchez, de Talavera de la Reina, decidió de manera sorprendente abandonar una más que prometedora carrera deportiva en el kárate para poder pasar más tiempo con su madre, enferma de cáncer.

Una decisión que marca toda su vida ("ese es el gran debate", dice el director Aritz Moreno), pero que, de manera aún más sorprendente, no evitó que Sánchez, a una edad inverosímil, ganara el oro olímpico en kárate en el propio Japón. Y es que esta manchega parece tener sangre japonesa en las venas, por su extraordinaria identificación con los valores y la cultura del país.

El palmarés de Sandra Sánchez es impresionante: además de su medalla de oro olímpica, es bicampeona mundial, siete veces campeona europea y terminó seis años consecutivos como número uno del ranking mundial. Una historia de éxito insospechado en la que ha contado con la crucial colaboración de Jesús del Moral, su entrenador y luego esposo.

Karateka, dirigida por Aritz Moreno, cuenta esta historia de superación: "Tenía todos los elementos para hacer una película que me apetecía mucho hacer: de aventuras, más accesible que las anteriores, más para todo el mundo porque es muy luminosa. Había muchos elementos del cine de samuráis, de anime y de viaje que me apetecía mucho rodar". Criado en San Sebastián pero residente en Japón y casado con una japonesa, lo de Moreno con el país nipón va en serio. Ya llegaremos a eso.

En Karateka, a Sánchez la interpreta con entusiasmo Andrea Ros y a Del Moral, Patrick Criado. El entrenador pasa de no querer saber nada de ella a formar a su lado uno de los equipos más exitosos de la historia del deporte español.

Con tonos saturados y mucho naranja, lo que recuerda un poco al referente de la mujer karateka, Kill Bill, la película cuenta el duro proceso de entrenamiento de la deportista —con estancia en Japón incluida— y su enfrentamiento con la Federación Española de Kárate, que, según el cineasta, a pesar de sus impresionantes éxitos, nunca le ha perdonado que los dejara plantados para irse a cuidar a su madre.

Dice Moreno: "El lado oscuro de esta película es la Federación Española de Kárate, que la invisibiliza y le cierra todas las puertas. Sigue ocurriendo hoy en día. Te desafío a que encuentres siquiera una publicación sobre la película que haya compartido la Federación. Cuando es posiblemente la película más importante para el kárate de la historia, no la comparten. Incluso te diría que hacen contraprogramación en algunos aspectos. Es algo que nunca entenderé. Hay un orgullo mal entendido muy raro que sigue ahí. Para mí son los villanos de la película".

Moreno confiesa que no sabía nada de kárate, aunque está casado con una japonesa y siente una profunda admiración por esa cultura. "Es un perfeccionamiento personal muy de andar por casa, que también es lo que más me gustaba. Sandra lo explica muy bien: trabaja para ser cada día su mejor versión. Me gusta mucho esa visión. Ella no quiere ser mejor que su rival, quiere ser su mejor versión, y eso en algún momento la llevará a superar a su rival".

El director de la sorprendente Ventajas de viajar en tren asegura que "la mirada es diferente. Hay mucho de esa disciplina de los artistas. El kata en concreto sería lo más parecido a la danza, a bailarines de primer nivel. De hecho, está en la película, y es real: hay un momento en que Jesús les hace leer sobre interpretación, porque intenta meter todos esos elementos en el tatami".

En Karateka, vemos que Sánchez traba una improbable amistad con su máxima rival, una chica japonesa que siente sobre sus hombros una presión extra al representar un deporte tan arraigado en su país. Dice el director: "Es una relación de admiración mutua y de saber que te hace mejor. Cuanto mayor nivel tiene tu rival, mejor te hace a ti. Esa admiración, y verbalizarla además, es real y es muy interesante. Esos son los elementos que para mí se alejan un poquito del cine deportivo más clásico. Me apetecía tirar por ahí".

"En Japón los malotes no molan, es como cutre. Ser tranquilito es lo elegante". Aritz Moreno

Porque Karateka no es una película, o no solo, sobre esa disciplina de las artes marciales; también lo es, o sobre todo, sobre una especie de "perfeccionamiento espiritual". Como remarca el entrenador en el filme: "No enseño a pelear, formo a personas". Dice Moreno: "Sandra es una persona con una capacidad de cuidado muy grande. El kárate es fundamental en su vida, pero no es lo único fundamental. Por eso creo que ha llegado tan bien y ha tenido la carrera que ha tenido".

Moreno no niega la influencia de Kill Bill, pero tiene sus reparos: "Sobre todo en la parte del dojo de Jesús del Moral, estéticamente hay mucho del filme de Tarantino. En los equipos de dirección y producción había muchos japoneses que viven en Madrid y hablan español y japonés, para echarnos una mano con los actores japoneses que venían".

Prosigue: "Uno de ellos, Yuji, vio la película y me dijo que le había encantado y que, sobre todo, estaba muy feliz de cómo estaban representados los japoneses y el idioma. Me decía que no puede ver Kill Bill porque le da vergüenza ajena, porque está muy mal hecho. La actriz que hace de japonesa es china, para empezar. Ese tipo de detalles, muy de los americanos, aquí intentamos evitarlos. Está tratado con mucho más rigor".

Moreno sigue volviendo a España para rodar sus películas y está enfrascado en un gran proyecto, pero vive en Japón, cerca de Osaka. Además de estar muy contento porque solo paga 400 euros al mes de alquiler, el cineasta valora positivamente otros aspectos de esa cultura: "Me siento muy cómodo. Aquí soy el rarito y allí soy normal. Una cosa que me gusta mucho es que allí los malotes no molan, es como cutre. Ser tranquilito es lo elegante".