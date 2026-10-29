Muere a los 86 años Patrick Stewart, el legendario capitán Picard de Star Trek y el profesor X de X-Men

El legendario actor británico Patrick Stewart, que interpretó al capitán Jean-Luc Picard de Star Trek y al profesor X de X-Men, ha fallecido a los 86 años.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de sir Patrick Stewart, ocurrido ayer en su domicilio de Los Ángeles, bajo el cariñoso cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y de demencia con cuerpos de Lewy”, informó su familia en un comunicado.

La demencia con cuerpos de Lewy es una enfermedad neurodegenerativa que provoca un deterioro progresivo de las capacidades cognitivas, como la atención, la memoria, el pensamiento y la percepción.

Nacido en Mirfield (Reino Unido) en 1940, Patrick Stewart forjó los cimientos de su carrera en el teatro clásico tras incorporarse a la afamada Royal Shakespeare Company en 1966. Durante más de dos décadas sobre las tablas, consolidó una reputación como uno de los actores shakespearianos más respetados de su generación.

Su salto a la fama internacional masiva llegó en 1987 al ser elegido para encarnar al capitán Jean-Luc Picard en la serie 'Star Trek: la Nueva Generación'. Su interpretación dotó de una autoridad y elegancia distintivas a la franquicia, un papel que retomó en múltiples películas y en la reciente secuela Star Trek: Picard.

En el año 2000 impulsó de nuevo su éxito global en la gran pantalla al interpretar al profesor Charles Xavier en la saga cinematográfica de X-Men. Reconocido con la distinción de Caballero del Imperio Británico en 2010 por sus servicios a la interpretación, Stewart deja un legado icónico en el cine, la televisión y el teatro.

Su voz profunda y su extraordinaria dicción británica le dieron un nuevo sentido a la frase "to boldly go where no one has gone before (llegar audazmente adonde nadie ha llegado jamás)" con la que comenzaba la serie.

Él mismo adaptó la frase de la serie original, cuando el capitán James Tiberius Kirk, interpretado por William Shatner, decía: "To boldly go where no man has gone before".

Su estilo de actor británico clásico le dio también un tono especial al "cuaderno de bitácora. Fecha estelar…" con el que comenzaba cada capítulo.

Un actor, un personaje

"A medida que transcurrían las siete temporadas de la Nueva Generación, la distinción entre Jean-Luc Picard y Patrick Stewart se fue difuminando cada vez más, hasta que me resultó imposible saber dónde terminaba él y dónde empezaba yo. Gran parte de lo que creía y sentía quedó plasmado en esa serie", declaró en 2022.

Stewart se mostró reacio inicialmente a ser elegido para interpretar al mutante profesor X, que usa silla de ruedas, en las películas de "X-Men", basadas en el popular personaje de los cómics de Marvel.

"Les dije: “Miren, sé que esto no es ciencia ficción, pero es fantasía, y ya he escrito sobre eso'. Pero me convencieron de que no sería como Star Trek, así que lo hice. Me demostraron que estaba equivocado", declaró.

Stewart relató que, de niño, la actuación se convirtió en un "espacio seguro" después de que un profesor le presentara a Shakespeare —en concreto, El mercader de Venecia— durante una clase cuando tenía 12 años.

Empezó a perder el pelo a los 17 y a los 19 ya estaba calvo. En aquel momento le daba vergüenza, pero con el tiempo lo aceptó y terminó por convertirlo en un símbolo de su identidad.

Se convirtió en Sir Patrick Stewart cuando la reina le otorgó el título de caballero en el Palacio de Buckingham en 2010.

Entonces declaró a los periodistas que sus ídolos eran los actores británicos Laurence Olivier, John Gielgud y Alec Guinness -también interprete de algún personaje de ciencia ficción-, quienes también habían recibido el título de caballero, y añadió que estar "en esa compañía es lo más grandioso que me ha sucedido profesionalmente".

Stewart se casó tres veces y tuvo dos hijos. Su tercer matrimonio, en 2013, fue con la música estadounidense Sunny Ozell.