Eric Bauza, durante una intervención en la Comic Con de San Diego en 2025. Gage Skidmore (CC BY-SA 4.0)

Muere a los 46 años Eric Bauza, la voz de Bugs Bunny, el Pato Lucas y otros personajes de Looney Tunes

Eric Bauza, el actor de doblaje conocido por dar voz en inglés a personajes de la serie Looney Tunes como Bugs Bunny o el Pato Lucas, ha fallecido a los 46 años.

Nacido en Toronto (Canadá) en 1979 y de ascendencia filipina, Bauza falleció "de forma repentina", según informaron sus familiares en Instagram.

Según informó Variety, que ha tenido acceso a los registros médicos del forense de Los Ángeles, el actor falleció el domingo de una enfermedad cardiovascular hipertensiva.

Con más de 400 títulos en su filmografía, Bauza fue uno de los actores de doblaje más solicitados de la industria. Además de los personajes mencionados, también puso voz a otros muchos personajes de la factoría Looney Tunes de Warner Bros., como Piolín, Elmer Gruñón, el gallo Claudio, Porky, Speedy Gonzales, y el Correcaminos.

Bauza también participó en series animadas para adultos, como Rick y Morty o Red y Stimpy, donde puso voz a Stimpy.

El último trabajo en el que puede oírse su voz es la película de Looney Tunes titulada Coyote vs. Acme, estrenada este año.

Uno de los trabajos más destacados de su filmografía es Space Jam, el largometraje de 1996 que combinaba dibujos animados con actores de carne y hueso como la superestrella del baloncesto Michael Jordan y Bill Murray.

Bauza fue nominado a varios premios Emmy por su trabajo en las series Looney Tunes Cartoons, Muppet Babies (Los pequeños Muppets) y The Adventures of Puss in Boots (Las aventuras del gato con botas).

Asimismo, ganó tres premios Emmy en la categoría infantil y familiar por Teen Titans Go! (Los jóvenes titanes), Bugs Bunny Builders (Manos a la obra) y Looney Tunes Cartoons, además de obtener una nominación por Daffy in Wackyland (Lucas en Wackyland).

En el momento de su fallecimiento, el actor de origen canadiense estaba en la fase de preproducción de dos proyectos: Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, donde interpretaba al Pato Lucas, y The Dragon Masters, en la que daba voz al Shogun King.