Muere el cineasta José Luis García Sánchez a los 85 años: dos goyas, una Concha de Plata y un Oso de Oro

El director, guionista y productor José Luis García Sánchez, Oso de Oro en el Berlinale por su película 'Las truchas', ha fallecido a los 85 años en Madrid, según ha informado este domingo la Academia de Cine.



García Sánchez consiguió también dos goyas por los guiones de Belle Époque y Tirano Banderas, y la Concha de Plata a Mejor Dirección por La corte del faraón, como recuerda la Academia.



Nacido en Salamanca, García Sánchez —recalca la Academia de Cine— estuvo casi 60 años "levantando proyectos, viendo películas, interesándose por el patrimonio cinematográfico, ganando premios y, sobre todo, haciendo amigos".

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