La vejez en sus distintas formas, la ópera y el cine de Buñuel, protagonistas en CaixaForum+

El verano es el momento ideal para ponerse al día con los contenidos culturales que no da tiempo a abarcar durante el curso. Música, cortometrajes, documentales, las mejores películas… CaixaForum+ pone fácil el acceso a estos contenidos con sus nuevas incorporaciones en esta época estival.

Hasta el 30 de julio, la plataforma será sede online de La Gran Pantalla, Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona. Este certamen ofrece nuevas miradas sobre el hecho de envejecer, sirviendo como puente entre generaciones.

Entre las películas destacadas se encuentran Jericó, el infinito vuelo de los días, de Catalina Mesa, que desvela el espíritu femenino en Jericó, Antioquía. Orgullo vieja, de Chema Rodríguez sigue a un grupo de mujeres del barrio de Triana que sueñan con ser monologuistas. Marga Melià recoge la celebración del décimo aniversario de un club de lectura formado por cinco jubiladas en Cien libros juntas.

Fotograma de 'Mientras seas tú'. CaixaForum+

También estará Las cinéphilas, de María Álvarez, la historia de una serie de jubiladas de Argentina, España y Uruguay que no faltan a su cita diaria con el cine y en Francesca i l’amor, Alba Sotorra retrata a una artista plástica que se rebela contra las expectativas de la sociedad para descubrir el poder sanador del arte y el amor.

Además, habrá espacio para las retrospectivas, con dos títulos fundamentales de Maite Alberdi: La memoria infinita y El agente topo, dos películas nominadas al Oscar y con largo recorrido en festivales internacionales.

Otros tres documentales abordarán el tema de la vejez de formas distintas. La premiada Mientras seas tú, sigue a la actriz Carme Elías tras su diagnóstico de alzhéimer. ¿Qué tal, Pascual? cuenta la historia de un barbero en Barcelona, que continúa ejerciendo su oficio a los 87 años, y Tiempos Difíciles. Cantos por los cuidados reclama mejores cuidados, condiciones laborales y una vejez más humana.

Fotograma de 'El agente topo'. CaixaForum+

Ya está disponible el documental La ciencia del arte, que a lo largo de 6 capítulos cuenta cómo el Museo Nacional de Arte de Cataluña ha usado tecnología puntera para revelar los secretos ocultos en obras de artistas como Zurbarán, Isidro Nonell o Francisco Mateos.

También se podrá ver Primer acto: 1976-2026, serie documental en conmemoración del 50º aniversario del Festival Grec de Barcelona que documenta sus orígenes y evolución a lo largo de los años. Constará de cuatro episodios.

El primero, Grec 76, dirigido por Silvia Munt, actúa como crónica de la manifestación de la Asamblea de actores y directores que reivindicó un teatro para el pueblo. Somni d’hivern d’una nit d’estiu, de Jaume Claret Muxart reflexiona sobre la imaginación infantil y el trasvase intergeneracional. Marc Salicrú homenajea a quienes hacen el teatro posible en Ora pro nobis, òs de mos òssos. Finalmente, Núria Giménez Lorang trata el paso del tiempo y los procesos creativos a través de materiales de archivo en La veu i les pedres.

Fotograma del capítulo 'Ora pro nobis, òs de mos òssos.' CaixaForum+

Este 16 de julio llegarán cuatro nuevas óperas del Teatro Real. La bohème de Giacomo Puccini cuenta con dirección musical de Paolo Carignani y de escena por Richard Jones. Stephen Costello, Joan Martín-Royo, José Manuel Zapata, Anita Hartig y Etienne Dupuis, entre otros, son los intérpretes.

Maurizio Benini es director musical y Emilio Sagi de escena en Il Pirata, obra que Vincenzo Bellini compuso con menos de 30 años, y que le permitió captar la atención del gran público.

Para Rigoletto, Verdi se inspiró en la novela El rey se divierte de Víctor Hugo. La obra, con dirección musical de Nicola Luisotti y Miguel del Arco como director de escena, está protagonizada por Ludovic Tézier, Javier Camarena, Adela Zaharia, Peixin Chen y Marina Viotti, entre otros.

Por último, Aquiles en Esciros, con la colaboración de la Orquesta Barroca de Sevilla, dirigida por Ivor Bolton y con la dirección de escena de Mariame Clément, cuenta con las voces de Andrea Mastroni, Tim Mead, Francesca Aspromonte y Sabina Puértolas.

Un momento de la ópera 'Il pirata'. CaixaForum+

El 19 de julio se estrenará en exclusiva, Eclipse, serie documental sobre un grupo de fotógrafos portugueses y su trabajo a lo largo del tiempo. Luis Costa dirige los cuatro episodios, cada uno siguiendo a un protagonista distinto.

En el primero, António Júlio Duarte regresa a Japón, un lugar donde su perspectiva sobre la fotografía cambió para siempre. São Trindade protagoniza el segundo retomando un proyecto abandonado hace años. Y Carlos Lobo combina paisajes y retratos para hablar de la situación de Europa. La serie acaba con Márcio Vilela y su Previsão de Deriva, una deriva metafórica a través del movimiento de una balsa de supervivencia en alta mar.

BesArt presentará también cinco nuevos episodios. Antón Seoane, artista interdisciplinar gallego se inspiró en el cómic y la ciencia ficción para Trinitat, tres figuras cyberpunk. Cranio pone en valor el arte callejero bebiendo del Amazonas. El venezolano Slomo, por su parte, toma el verano, la geometría, lo cinético y la abstracción como referencias.

El brasileño Sator compara un grafiti con el ajedrez con un mural geométrico y abstracto, mientras David Marín combina gestión cultural, teatro y pintura, al tiempo que homenajea a Picasso contrastando el color de los murales de BesArt con el blanco y negro.

El artista David Marín. CaixaForum+

A Contracorriente Films colabora con CaixaForum+ para la sección El mes de…, dedicada a tres figuras fundamentales del cine. Por un lado, el binomio Ennio Morricone y Giuseppe Tornatore son protagonistas en julio.

En el documental Ennio, el maestro (2021), el director entrevista al mítico compositor, para hablar de música, amor, el origen de sus obras y su pasión por el ajedrez. Además, la película cuenta con intervenciones de figuras como Tarantino, Hans Zimmer o Dario Argento.

Por otro lado, se estrenará Cinema Paradiso (1988), icónica colaboración entre ambos, oda al cine y ganadora del Oscar a mejor película de habla no inglesa.

En agosto, la sección se dedicará a Luis Buñuel, con la llegada destacada de Los olvidados (1950), filme fundamental en la etapa mexicana del cineasta y que le valió el premio a mejor director en Cannes. Además, llegará Buñuel, un cineasta surrealista (2021), documental de Javier Espada que explora el vínculo entre el director y el surrealismo, el arte y la literatura.

Fotograma de 'Buñuel, un cineasta surrealista' CaixaForum+

Finalmente, en colaboración con la Fundació Jordi Savall, se podrán ver, a partir del 10 de agosto, cuatro conciertos del festival de música Jordi Savall: Orient-Occident, diálogo musical entre culturas como punto de convivencia; La sinfonía inacabada de Schubert, punto álgido del romanticismo; Missa Solemnis, una de las más importantes de Beethoven y Magnificat & Jubilate, música vocal sacra del barroco europeo.

Además, estará disponible el documental Jordi Savall, musicien pour l’Europe, dirigido por Benjamin Bleton, que sigue la vida y obra del artista y cómo recuperó la viola de gamba en la música contemporánea.