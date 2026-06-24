El actor José Coronado protagoniza la nueva sesión del ciclo 'Mi vida en películas'

En la última sesión de la temporada del ciclo 'Mi vida en películas' el listón está muy alto. José Coronado, ganador del Premio Goya como mejor actor protagonista en 2011 y mejor actor de reparto en 2024, se sienta con el público para compartir las historias que han marcado su carrera y su vida frente a la cámara.

Con un nuevo proyecto a punto de estrenarse, el thriller psicológico Los creyentes (se estrena el 24 de julio) llega en un momento clave para contar, mirar atrás, y también hacia lo que está por venir.

Andrea G. Bermejo, redactora jefa de la revista Cinemanía y colaboradora en Historia de nuestro cine (RTVE), conversará y compartirá las películas que han marcado la vida del actor.

Cinemanía y AISGE colaboran en este espacio sobre el séptimo arte. Y, como además el ciclo tiene formato pódcast, también se graba con la presencia del público en directo.

Será este jueves 25 de junio a las 19:30 h. La asistencia es presencial hasta completar el aforo. Y se podrá seguir en streaming, en el canal de YouTube de Ámbito Cultural.

La carrera cinematográfica de José Coronado ha estado marcada por una destacada versatilidad que lo ha llevado a interpretar una amplia gama de personajes en diversos géneros.

Desde sus inicios en la década de 1980, Coronado ha logrado consolidarse como uno de los actores más reconocidos de España, participando en producciones que han dejado huella tanto en el cine español como en la audiencia internacional.

Uno de los hitos más significativos en su trayectoria fue la película Días de fútbol (2003), donde su actuación recibió elogios de la crítica por su capacidad para equilibrar el humor y la emoción.

Sin embargo, su papel en la película No habrá paz para los malvados (2011) marcó un antes y un después, ya que le valió el Premio Goya al Mejor Actor Protagonista. En esta obra maestra del cine negro, Coronado demuestra su extraordinaria habilidad para dar vida a personajes complejos y profundamente humanos.

José Coronado no solo ha dejado su marca en la gran pantalla, sino que también ha participado en numerosas producciones para la televisión, solidificando su estatus como un ícono del entretenimiento español.

Su trabajo en series como El príncipe y Las chicas del cable ha sido aclamado por su profundidad y la calidad de su interpretación. Estas obras no solo han sido populares entre el público, sino que también han recibido múltiples premios y reconocimientos, destacando el talento innegable de Coronado y su compromiso con su arte.

A lo largo de los años, la filmografía de Coronado ha seguido creciendo, abarcando desde dramas intensos hasta comedias ligeras, lo que refleja su capacidad para adaptarse a diferentes estilos narrativos y su compromiso con el desarrollo de cada personaje. Esta habilidad singular lo mantiene relevante en una industria que siempre está evolucionando.