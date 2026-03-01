José Ramón Soroiz, ganador del Premio Goya 2026 a mejor actor protagonista por su papel en 'Maspalomas'

Era uno de los anuncios más esperados de la noche. También uno de los más esperables: el actor vasco José Ramón Soroiz (Legorreta, 1951) se ha alzado con el Premio Goya 2026 al mejor actor protagonista tal y como auguraban todos los pronósticos y apuestas.

Ha sido gracias a su papel en la película dirigida por Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, donde encarna a Vicente, un hombre de más de 70 años recién divorciado que sale del armario y decide disfrutar de una vida liberada en el enclave turístico de Maspalomas, en Gran Canaria, donde existe una importante comunidad gay.

Allí dejará de esconder su homosexualidad y pasará las noches en bares y discotecas de ambiente y, ¿por qué no? se escapará de vez en cuando a practicar cruising en las famosas dunas próxima al núcleo urbano. Esa vida holgada quedará truncada, sin embargo, la noche en la que sufre un ictus en pleno acto sexual en uno de estos locales. Tras este episodio, su hija, con la que mantiene una relación distante, lo ingresará en un geriátrico donde, de nuevo, se verá forzado a ocultar su orientación sexual.

Un papel copado de matices y con escenas sexuales muy crudas en el que Soroiz se volcó desde el primer minuto. En la presentación de Maspalomas durante la última edición del festival de San Sebastián, donde ganó la Concha de Plata a la mejor interpretación protagonista, el actor recordaba: "Con las escenas de sexo, me dijeron: 'Hasta donde quieras', y eso no me gustó, porque yo quería hacerlo como estaba escrito".

En un primer momento, a Soroiz le intimidó la enorme dimensión del papel que le ofrecieron, en la misma rueda de prensa, confesó que llegó a pensar que no servía para algo así. "Soy disléxico, me cuesta memorizar. Pero leí el guion y me emocionó".

Durante el rodaje, el intérprete contó con la ayuda de coordinadoras de intimidad. "Lo ensayamos todo como una coreografía", recordaba. "Me dieron seis meses para prepararme y decidí entregarme".

El resultado es una interpretación de la que afirmó sentirse orgulloso: "Ha sido lo más duro y lo más hermoso en cincuenta años de profesión. Me he vaciado". Un sacrificado e irreprochable trabajo que ha merecido el reconocimiento de la Academia.

Su participación en Maspalomas, por el que, además del Goya y la Concha de Plata, también se llevó el Feroz a mejor actor protagonista, ha sido la guinda de una larguísima trayectoria. A su extensa nómina de papeles en series de la ETB, se suman sus apariciones en la adaptación de la novela de Fernando Aramburu (2020)o Cinco lobitos (2022), la ópera prima de Alauda Ruiz de Azúa.