Eusebio Poncela, el actor transgresor que rompió todas las etiquetas en la 'loca' España de la Transición

Pocos actores españoles pueden decir que han encabezado dos películas cruciales en la historia de nuestro cine: Arrebato (Iván Zulueta, 1979) y La ley del deseo (Pedro Almodóvar, 1987). Y, sin embargo, Eusebio Poncela fue siempre la antiestrella. Ejerció a conciencia el papel de 'raro' e inadaptado, pero sin ferocidad, como si llevara bien ser un bicho raro, sin quejarse de que los demás lo vieran así. Una pura mezcla de excentricidad y bonhomía.

Fue un actor, y un personaje, en este sentido, paradójico y único. Rebelde sin rabia, con la simple convicción de que ser así es 'lo normal' y que algún día todo el mundo lo acabará entendiendo. Era de la raza de actores 'intensos', pero sin ser pretencioso ni darse mucho autobombo. Representaba a una nueva generación de intérpretes físicos, que se expresaban más con el cuerpo que con las palabras, y al mismo tiempo era heredero de una tradición teatral sólida de actores que pronunciaban bien.

Los cinéfilos jamás le olvidarán por las dos interpretaciones mencionadas, que marcan también la evolución sociológica de España. Arrebato (1979), que siempre será la preferida de los modernos, brilla como una obra fundamental, transgresora y de gran emoción, que conmueve no por su rareza, sino porque detrás de ella expresa algo brutal y profundamente humano.

En la película, Poncela interpreta a un director de cine en crisis de pareja (con Cecilia Roth) y creativa. Encerrado en un caserón, se encuentra con un misterioso personaje vampírico que lo arrastra a una especie de neurosis enfermiza. Canto de amor rotundo al cine y a la entrega absoluta al arte, su personaje -adicto a la heroína- simbolizaba al mismo tiempo la belleza rebelde e impulsiva de aquella época y su capacidad infinita de autodestrucción.

El rodaje, caótico y marcado por el consumo de drogas, dejó huella en Poncela. Él mismo recordó que durante el reestreno de Arrebato en 2008 se levantó de la proyección porque no soportaba regresar a “aquella relación entre cinefilia y drogas” evocada en la pantalla. Explicó además su exilio de la capital: “Huí de Madrid porque la gente con las drogas no te deja en paz. Mi casa parecía la de Keith Richards.” Y añadió: “El combate estaba en mí mismo. Salvarme la vida”.

Eusebio Poncela, en 'Arrebato'

Aunque hoy es considerado un gran clásico, Arrebato tuvo un estreno hostil, como era de esperar con una película tan provocadora y rara. Poncela recordaba, en una presentación en el Festival de Mar del Plata, que “el estreno fue desastroso, incluso nos tiraron piedras y nos dijeron que nos fuéramos”, aunque con el tiempo la cinta se convirtió en obra de culto.

Si Iván Zulueta, aquel director de cine genial y drogadicto de Arrebato, lo marcó, otro artista muy distinto lo consagró definitivamente: Pedro Almodóvar. Fue en La ley del deseo (1987) donde encarnó a un cineasta que mantiene una relación casual con un jovencísimo Antonio Banderas, convertido aquí en una especie de psicópata del amor. La parte tierna del relato se encuentra en la relación con su hermana transexual, interpretada por Carmen Maura.

El personaje de Poncela, un director de cine que parece un trasunto del propio Almodóvar, mostraba una clara adicción al riesgo, a probar los límites, aunque desde una mayor frialdad y prudencia. En Arrebato la idea es que el arte debe robar el alma para existir; en La ley del deseo, el abismo se presenta como un lugar necesario al que el artista debe asomarse para luego regresar y contarlo.

La película sigue siendo magnífica, representando lo mejor de Almodóvar, la lucha entre el deseo y la cabeza; la forma en que podemos perderlo todo por una pasión equivocada y cómo la locura forma parte del arte, pero también tiene el peligro de devorar al propio artista.

El punk tranquilo

Almodóvar no volvió a llamar a Poncela, pero el actor se mostró después más satisfecho de esa experiencia que de la vivida con el kamikaze Zulueta. “No pasa nada con Almodóvar", explicó el intérprete. "Somos dos temperamentos muy fuertes e hicimos algo. Tuvimos una amistad. Hay amistades que se diluyen en el tiempo. ¿No te pasa? Nos pasa a todos, se diluyen en el tiempo. Esta se diluyó, pero yo con Almodóvar no tengo nada. Si algo tengo que pensar en él es que me parece un genio”.

Además de Pablo Quintero en La ley del deseo, Poncela dejó una huella decisiva en el cine español con otros papeles de gran carga homosexual o ligados a la disidencia sexual, algo poco habitual en su época.

Eusebio Poncela y Antonio Banderas en 'La ley del deseo'

En Las cosas del querer (1989), de Jaime Chávarri, interpretó al pianista Mario, amante del coplero encarnado por Manuel Bandera, en un melodrama musical atravesado por la represión franquista. También dio vida a un escritor homosexual en El placer de matar (1988) y participó en Martes de carnaval (1991), donde volvió a encarnar un personaje marcado por la ambigüedad y el deseo.

Él mismo declaró en una ocasión que no le molestaba que con los años se le reconociera como un actor de “papeles homosexuales”: “Cuando dicen que te vas a encasillar con unos personajes porque son homosexuales, yo digo, pero ¿qué coño tendrá que ver?... ¿A Javier Bardem le van a encasillar por hacer de heterosexual?”.