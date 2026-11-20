Una de las acepciones de "cultura" que recoge el Diccionario de la Lengua Española (DLE), que acaba de ver su 24.ª edición, es la siguiente: "Conjunto de modos de vida, costumbres, conocimientos, creencias y grado de desarrollo que caracterizan una época o a un grupo social".

Pues bien, no creo que se pueda objetar que la ciencia forma una parte muy importante de ese "conjunto de conocimientos" que caracterizan a la cultura de nuestra época. La cuestión es cómo se manifiesta en la "cultura popular", otra de las entradas del DLE, que la define como "Conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo".

Una de estas manifestaciones es la que conforman los libros en sus diferentes géneros: literatura, ensayo, historia, filosofía, viajes… Dejando de lado la creciente dependencia de dispositivos tecnocientíficos de los que todos somos usuarios, habitualmente se hace hincapié en que una de las maneras más determinantes para que la ciencia se adentre en esa cultura popular es a través de los libros de divulgación.

Ciertamente esas obras son importantes, pero conviene resaltar otro tipo de inserción de la ciencia en la cultura popular, en el que aspectos de la ciencia y de sus practicantes, los científicos, aparecen en las obras de literatura hermanados con las cuestiones y problemas que ocupan la mayor parte de nuestra existencia.

Un exponente magnífico de esta simbiosis se encuentra en las obras del gran novelista francés Honoré de Balzac (1799-1850), que vivió en una época en la que la ciencia gala experimentó una fase de gran esplendor; el tiempo de los Laplace, Fourier, Cuvier, Gay-Lussac, Lamarck, Arago, Galois, Ampère, Legendre, Le Verrier, Foucault, Marie-Sophie Germain, Laënnec, Geoffroy Saint-Hilaire, Biot, Savart, Fresnel o Claude Bernard, y en la que se crearon instituciones como la École Polytechnique y el Muséum National d’Histoire Naturelle.

En una de sus novelas, La piel de zapa (1831), con la que comenzó su consagración como escritor, y cuyo tema no es la ciencia, sino el materialismo burgués y la duración de la vida, Balzac introducía el siguiente pasaje: "¿Os habéis arrojado alguna vez a la inmensidad del espacio y el tiempo al leer las obras geológicas de Cuvier? Arrebatados por su genio, ¿os habéis cernido sobre el abismo sin límites del pasado, como sostenidos por la mano de un mago?"

Y continúa: "Al descubrir de trecho en trecho, de capa en capa, bajo las canteras de Montmartre o en los esquistos de los Urales, esos animales cuyos restos fosilizados pertenecen a civilizaciones antediluvianas, el alma se espanta al entrever miles de millones de años, millones de pueblos que la débil memoria humana, que la indestructible tradición divina han olvidado y cuya ceniza, amontonada sobre la superficie de nuestro globo, forma allí los dos pies de tierra que nos da pan y flores. ¿No es Cuvier el poeta más grande de nuestro siglo? Lord Byron ha reproducido con palabras algunas agitaciones morales; pero nuestro inmortal naturalista ha reconstruido mundos con huesos blanqueados, y […] ha repoblado mil bosques de todos los misterios de la zoología valiéndose de algunos fragmentos de hulla".

Arthur Conan Doyle utilizaba a Cuvier, zoólogo y estadista, como el modelo que debía seguir un buen detective

Quiero resaltar dos puntos de esta cita. El primero, el atractivo que tiene la estructura de la Tierra y la historia de las formas de vida que lo han habitado en un pasado lejano. El segundo, la inmensa popularidad que en su tiempo alcanzó el zoólogo y estadista Georges Cuvier (1769-1832), autor de obras memorables como Leçons d’anatomie comparée (5 vols., 1800-1805).

Popularidad no solo de su tiempo: recuérdese, por ejemplo, que, en uno de sus relatos sobre Sherlock Holmes, el titulado Las cinco pepitas de naranja (1891), Arthur Conan Doyle utilizaba a Cuvier como el modelo que debía seguir un buen detective: "El razonador ideal debería, una vez se le ha mostrado un solo hecho con todas sus facetas, no solo deducir de ahí la cadena entera de acontecimientos que han desembocado en él, sino también todos los resultados que pueden derivar del mismo. De igual modo que el gran naturalista Cuvier era capaz de describir correctamente, a partir de un solo hueso, el animal entero, así el observador que ha comprendido a la perfección un solo eslabón de una serie de incidentes debería ser capaz de enumerar adecuadamente todos los demás, tanto los anteriores como los posteriores".

Pero no solo es en La piel de zapa donde aparecen las ideas de la ciencia de manera natural. En el "Prólogo general" a su gran obra, La comedia humana (1829-1850), que Balzac preparó para el primer volumen (1842) de la edición de sus hasta entonces Obras completas volvía a recordar la obra no solo de Cuvier sino también de otro de los grandes de la disciplina, Georges-Louis Leclerc Buffon (1707-1788). "Si Buffon —escribía— ha hecho un trabajo magnífico tratando de representar en un libro el conjunto de la zoología, ¿no debería hacerse una obra de ese tipo para la Sociedad?".

La memoria de Cuvier aún permanece, aunque las interpretaciones que hizo del pasado animal que tan bien conoció, no se han mantenido. Así es la ciencia: errores que se van superando.

Él estaba convencido de que las especies permanecían inalteradas desde su creación hasta su extinción, que fósiles de criaturas extinguidas no reflejaban, pensaba, transformaciones, sino catástrofes. No es sorprendente, por consiguiente, que se opusiera firmemente a las ideas de otro gran naturalista francés contemporáneo suyo, Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829), quien sostuvo que las circunstancias introducían cambios en los seres vivos, y que estos nuevos caracteres adquiridos eran hereditarios.

Entre los ejemplos que Lamarck empleaba para sustentar su tesis, el referente a las jirafas es particularmente conocido: "Sabemos que este animal —escribía en Philosophie zoologique (1809)— habita en el interior de África y vive en lugares donde la tierra, casi siempre árida y sin pasto, le obliga a pacer el follaje de los árboles, a esforzarse continuamente por alcanzarlo. De este hábito sostenido por mucho tiempo resulta que, en todos los individuos de su raza, las patas de delante se han vuelto más largas que las de detrás, que su cuello se ha alargado muchísimo".

Ojalá la imbricación de la ciencia en la cultura actual llegue a ser parte natural de nuestra cotidianeidad, sin limitarla o encorsetarla a la divulgación o a la mera práctica de su uso.