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Francisco de Goya: 'Por descubrir el mobimiento de la tierra', 1816-1823.

Francisco de Goya: 'Por descubrir el mobimiento de la tierra', 1816-1823. Museo del Prado

Entre dos aguas

De Galileo a Jorge Juan: cómo Goya denunció con un dibujo la persecución del heliocentrismo por la Inquisición

El artista de Fuendetodos fue un hombre interesado en el mundo y en todo lo humano. Un hombre que vivió un momento histórico dramático y esperanzador.

Más información: La ilustración y la ciencia española: una relación complicada

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El 8 de octubre, dentro del marco del 150 aniversario de la Fundación Ibercaja, se abrió al público en el renovado Museo Goya de Zaragoza una exposición, Solo Goya. El arte de ver, que permanecerá abierta hasta el 10 de enero de 2027. En esta magnífica exposición, comisariada por Luis Fernández-Galiano, se pueden contemplar obras que muestran las muy diferentes facetas del pintor de Fuendetodos.

Cuadros que bien podrían calificarse de "sociales", como El albañil herido, conviven con los "costumbristas" del tipo de la Merienda campestre, los "militares", tal es Escena de la guerra de la Independencia, los "aristocráticos", de los que son buenos ejemplos La XII marquesa de Villafranca pintando a su marido y Carlos IV en traje de corte, así como otros en los que aparecen personajes o asuntos relacionados con la Iglesia, El arzobispo Joaquín Company y Escena nocturna de la Inquisición entre ellos, más aquellos en los que asoma el mundo más tenebroso de la mente de Goya, como Caníbales descuartizando a sus víctimas.

Pero no es en el contenido de esta exposición en lo que quiero detenerme; en realidad, la exposición me ofrece la ocasión para comentar sobre Francisco de Goya (1746-1828), en mi opinión, uno de los tres mejores ilustrados de España, junto a Jorge Juan y Jovellanos, y el que, por su obra artística, será el menos olvidado con el paso del tiempo.

Francisco de Goya: 'Gaspar Melchor de Jovellanos', 1798 (detalle).

Comentar sobre Goya como ilustrado y también sobre uno de sus dibujos, el que lleva por título Por descubrir el mobimiento de la tierra (1816-1823), que forma parte del grupo de "Condenados, presos y torturados por la Inquisición", incluido en el llamado "Cuaderno C", conservado en El Prado.

Generalmente cuando se habla de "ilustrados" los mencionados son personajes del tipo de Kant, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Locke, Rousseau, Hume, D’Alembert y, también, Lavoisier, el químico de fatal destino (fue víctima de la guillotina).

Todos estos hombres procedían de un nivel educativo y social elevado. Goya no perteneció a esa clase. Como prácticamente todo artista de aquella época —y de muchas otras—, necesitaba para la dura tarea de sobrevivir, el relacionarse con, el servir a, gentes adineradas y/o poderosas, muchas de las cuales inmortalizó en sus obras, individuos algunos que de otra forma habrían ido a parar a los olvidados cajones de la historia.

Pero no se limitó a retratar a reyes, aristócratas, generales, arzobispos, pensadores ilustres, banqueros o comerciantes de alto nivel, también se adentró con sus obras en el mundo real, el de la mayoría de las personas, el de las costumbres y entretenimientos, el de las miserias y los miserables, el de los perseguidos y los perseguidores, el de los cuerdos y los dementes.

En el dibujo de Goya se representa el castigo que merecían quienes defendían que es el Sol, y no la Tierra, el que ocupa el centro del universo

Y reflejaba este mundo después de codearse con las élites, aunque los que dependen nunca están al mismo nivel de aquellos a los que sirven, una diferencia social que se aprecia en una carta que Goya envió a su amigo Martín Zapater el 27 de marzo de 1798: "Martín mío. Antes de ayer llegué a Aranjuez y por eso no te he respondido. El ministro [Jovellanos] se ha escedido en obsequiarme llebandome consigo a paseo en su coche aciendome las mayores espresiones de amistad que se pueden hacer, me consentia comer con capote por que acía mucho frío, aprendió a hablar por la mano, y dejaba de comer por ablarme, quería que me estubiese asta la pasqua [de Resurrección] y que hiciese el retrato de Sabedra [Francisco de Saavedra], que es su amigo y yo me ubiera alegrado de acerlo pero no tenía lienzo ni camisa que mudarme, y lo degé descontento y me bine".

Fue Goya un hombre interesado en el mundo y en todo lo humano. Un hombre que vivió en un momento histórico complejo, en ocasiones turbulento, dramático, pero también esperanzador.

Retrato de Galileo Galilei (Justus Sustermans, 1636). Foto: Wikimedia Commons

En el dibujo Por descubrir el mobimiento de la tierra se representa a un hombre sentado, la cabeza gacha, manos y pies con grilletes. El título ya lo dice todo: el castigo que merecían quienes defendían que es el Sol, y no la Tierra, el que ocupa el centro del universo, del pequeño universo que entonces se conocía.

Tradicionalmente se ha relacionado este dibujo con la condena de que fue objeto Galileo en 1633 por la Inquisición, el Santo Oficio romano, como consecuencia de la publicación un año antes del Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Tolemaico, e Copernicano, en el que defendía el sistema que había formulado Nicolás Copérnico en 1543, en el que era la Tierra la que se movía alrededor del Sol y no al contrario, como durante más de dos milenios se había pensado (instrumental en este sentido fue el libro Almagesto, que había escrito Ptolomeo en el siglo II, y que fue el canon del geocentrismo).

Sin embargo, es posible que Goya también hubiese podido tener en mente lo que no hacía mucho tiempo había sucedido con el marino Jorge Juan (1712-1773). Este había sido atacado por la poderosa Inquisición española por haber utilizado, y defendido, el sistema heliocéntrico en el tomo quinto, titulado Observaciones Astronomicas y Phisica, de la grandiosa obra que escribió junto a Antonio de Ulloa, Relacion historica del viage a la America meridional (1748); asunto del que ya traté en estas páginas hace dos años.

Más de un siglo después de que la Inquisición romana hubiera condenado a Galileo, la Inquisición española seguía sin tolerar el apartarse del primitivo geocentrismo.

Algunos de los edificios emblemáticos reconocidos por la European Physical Society.

Si Goya pensaba en Galileo al preparar este dibujo, quiere decir que, afortunadamente, casi 200 años después, la memoria de aquella condena no se había perdido ni siquiera entre aquellos que habían recibido una educación alejada de la de los Voltaires o Jovellanos.

Que los abusos de poder pueden —tristemente no siempre es así, lo sé— terminar siendo condenados por quien realmente importa, la ciudadanía.

Y, si pensaba en Jorge Juan, nos mostraría que aún había esperanzas para una nación en la que, como dijo con alguna exageración el gran José Echegaray —ingeniero de Caminos, matemático, dramaturgo, estadista, y economista— en su discurso de entrada en la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en 1866, no había habido en España historia de la ciencia porque "no hubo más que látigo, hierro, sangre, rezos, braseros y humo".

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