Dinosaurios en los cielos: la historia del descubrimiento del 'Archaeopteryx', el ave jurásica

La imagen más popular de los dinosaurios representa a unos seres inmensos, animales de gran tamaño, a cuyos pasos el suelo temblaba. Por eso, pensar en dinosaurios que volaban es casi como un oxímoron, si no léxico, semántico, sí, digamos, cultural.

Y sin embargo las aves proceden de los dinosaurios, específicamente de los terópodos —los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción producida por el célebre meteorito que cayó sobre la Tierra hace aproximadamente 66 millones de años—, cuyas características más señaladas eran huesos huecos y extremidades con tres dedos.

Porque conviene recordar que existieron muchas especies de dinosaurios, de distintos tamaños y régimen alimenticio. Los hubo tan pequeños como el Parvicursor, de unos 40 centímetros de longitud y 160 gramos de peso, muy diferente al gigantesco Patagotitan mayorum, cuya longitud llegaba a los 40 metros y a 70 toneladas de peso, o al famoso Tiranosaurio Rex (13 metros de largo y 8 toneladas).

Fue a finales del Jurásico, esto es, hace entre 165-150 millones de años, cuando se originaron las aves. El descubrimiento de este hecho se produjo en 1861, al encontrar en un yacimiento de calizas de Solnhofen, cercano a Pappenheim (Baviera), a 20 metros de profundidad, una pluma fósil de 70 milímetros de longitud. ¡Una única pluma fósil dio origen a una auténtica revolución científica, pues por entonces se suponía que las aves habían aparecido después de la extinción de los dinosaurios!

Esa pluma, que durante algún tiempo se creyó que había sido destruida durante la Segunda Guerra Mundial, y que actualmente se encuentra en el Museo de Paleontología de Múnich, fue estudiada por el paleontólogo alemán Hermann von Meyer (1801-1869), quien propuso denominarla Archaeopteryx lithographica, la composición de los términos griegos, archaíos, "antiguo", pteryx, "pluma", lito, "piedra", y graphikós, "arte de escribir, pintar o escribir", el conocido procedimiento de litografía, que utiliza calizas tableadas.

Von Meyer sostuvo que la pluma era indistinguible de la de las aves. Poco después del descubrimiento de la pluma, se encontró en el mismo yacimiento un esqueleto fósil con plumas semejantes a la anterior. Y se le dio el mismo nombre que a la pluma original.

Este segundo fósil, más completo, pasó pronto a ser propiedad de un doctor local, Karl Häberlein, oficial médico del Distrito de Pappenheim y un conocido coleccionista de fósiles; se dice que como pago a algunas facturas pendientes.

Y en este punto entra en escena uno de los grandes paleontólogos y anatomista comparativo de la época y de toda la historia de la paleontología: el inglés Richard Owen (1804-1892), el mismo que acuñó el término "dinosaurio" en un informe que preparó en 1841 para la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia: "dino", de deinos, terrible, y saurio o "lagarto". (Para conocer algo de Owen, un enérgico opositor a las ideas de Darwin, y de los buscadores de fósiles, entre ellos una decidida mujer de origen humilde, Mary Anning (1799-1847), recomiendo un entretenido libro, Dinosaurios en la cena, de Edward Dolnick, publicado por Península este mismo año).

Owen, por entonces superintendente del Departamento de Historia Natural del Museo Británico (posteriormente Museo de Historia Natural), y siempre en busca de materiales espectaculares para exhibir en el museo, decidió que había que comprar ese fósil y envió a Pappenheim, en febrero de 1862, al conservador del Departamento de Geología, George Robert Waterhouse, para tratar que Häberlein se lo vendiese, junto a otros fósiles de su extensa colección.

La negociación no fue fácil ni inmediata; así, en el diario de Caroline, la esposa de Owen, en la entrada correspondiente al 17 de julio de 1862, se lee: "El viejo doctor alemán es obstinado acerca del precio, y Mr. W. ha regresado con las manos vacías. No debemos perder el fósil".

Häberlein pedía 650 libras por la selección de fósiles de su colección que había hecho Waterhouse, mientras que los británicos ofrecían 400 libras. Finalmente, en agosto se llegó a un acuerdo: 450 libras por una parte de la selección, que incluía el "fósil con plumas", y, el año siguiente, 250 por el resto.

Una cosa es demostrar que 'Archaeopteryx' era un ave y otra que las aves proceden de los dinosaurios. Esto llegaría en 1996

Mediante un detallado estudio osteológico, Owen concluyó que, efectivamente, se trataba de un ave. En el artículo que publicó en 1863 en Philosophical Transactions of the Royal Society, asignó al ejemplar el nombre de Archaeopteryx macrura, nombre que no prosperó.

Sin embargo, este fósil no es el mejor ejemplar que ha sobrevivido. En 1877, un granjero encontró otro en mejor estado en Blumenberg, a unos dieciséis kilómetros del lugar en donde se había hallado el anterior. Este es el que aparece representado generalmente en las ilustraciones.

El granjero lo vendió a un hijo de Häberlin, Ernst, a quien se lo compró el Museo de Historia Natural de Berlín. Esta adquisición la hizo posible el poderoso industrial de la electrotécnica, Werner Siemens, quien aportó 20.000 marcos de oro (equivalente a 1.000 libras esterlinas).

La estructura de Archaeopteryx sugiere que su modo de vuelo fue sobre todo el planeo. La ausencia de quilla en el esternón, la estructura de la cresta pectoral en el húmero y la brevedad del coracoides indicaban que los músculos pectorales estaban débilmente desarrollados; pero la estabilidad aerodinámica asociada al planeo no requería mucha complejidad del sistema nervioso, y Archaeopteryx no poseía el gran cerebelo que se halla en las aves ya desarrolladas, necesario para coordinar movimientos y equilibrio.

El paso evolutivo de planear a volar estuvo asociado a la necesaria estabilidad en el vuelo, lo que hizo que sobreviviesen aquellas variedades en las que la cola se había reducido y el sistema muscular se había desarrollado.

Además, la habilidad para volar implica habilidad para aterrizar sin daño. En las aves voladoras modernas esto lo facilita la solidez estructural del esqueleto, con los "enganches" entre las vértebras y el sacro. Sin embargo, Archaeopteryx no tenía ninguna de estas condiciones, y por tanto no podría haber aterrizado desde una gran altura, ni a gran velocidad.

Pero una cosa es demostrar que Archaeopteryx era un ave y otra que las aves proceden de los dinosaurios. Aunque esta idea fue propuesta al descubrirse Archaeopteryx, la evidencia definitiva tardó en llegar. Se fue consolidando a partir de 1996, cuando se encontró en un yacimiento de China correspondiente al Cretácico Inferior (hace 143-100 millones de años) un pequeño dinosaurio terópodo completamente cubierto de plumas, bautizado con el nombre de Sinosauropteryx.