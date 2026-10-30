Jovellanos, el conocimiento científico como instrumento al servicio de la sociedad española

Hay nombres que transmiten dignidad. El del gijonés Baltasar Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811) es uno de ellos, uno que la Historia española no ha olvidado. (Efectivamente, también fue bautizado con el nombre de Baltasar, aunque él prefirió no utilizarlo; no iba a faltar el tercer rey mago, el que a partir del siglo XV empezó a ser representado como un africano negro.)

Si existen ejemplos de "buen ilustrado español", Jovellanos ocupa un lugar preferente. Con justicia, Benigno Pendás ha subtitulado su magnífica biografía de Jovellanos como Ilustración para españoles (Taurus, 2026). No fue un Kant ni un Voltaire, pero, como estos, su ambición de saber fue grande, dentro de las limitaciones de quien desea abarcar demasiado conocimiento.

En palabras de Pendás: "En honor a la verdad también debe admitirse que es algo menos que un creador original. Sería mucho pedir para un individuo interesado a la vez en política y economía, en temas filosóficos y literarios, en doctrinas jurídicas y novedades científicas".

Pero añade: "Con ello no cede en nada su grandeza. Muy al contrario, crece todavía más la figura de un hombre excepcional que entrega lo mejor de sí mismo para poner al día a su patria respecto a las grandes corrientes europeas. Lo consigue a medias, como todo en la vida, pero su esfuerzo sin límites y la calidad de sus aportaciones son dignos de admiración y reconocimiento".

Junto a la mencionada "dignidad", otras palabras como "esfuerzo" y "patriotismo", pero también "dolor" o, acaso mejor, "frustración", se pueden asociar a Jovellanos.

Fue la de Jovellanos una biografía en la que convivieron los reconocimientos con las persecuciones y los castigos

Fue la suya una biografía en la que convivieron los reconocimientos —mi preferido es el título de "benemérito de la patria" que le adjudicó un decreto de las Cortés de Cádiz, el 24 de enero de 1812— con las persecuciones-castigos, a la cabeza de estos los siete años (1801-1808) que estuvo preso —sin que se le hubiese incoado proceso penal— en Mallorca, primero en la cartuja de Valldemossa y posteriormente en el castillo de Bellver. Una muestra de esa España maldita que persigue a algunos de sus mejores ciudadanos; ejemplos similares de aquel tiempo fueron Pablo de Olavide y Bernardo de Iriarte.

Quiero recordar aquí algunas de las ideas de Jovellanos, como la que se encuentra en el Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el Expediente de Ley Agraria, que compuso a finales de siglo y en el que explicaba que para que la agricultura progresara era necesaria una educación que tuviera en cuenta que "las ciencias exactas perfeccionarán sus instrumentos, sus máquinas, su economía y sus cálculos, y le abrirán además la puerta para entrar al estudio de la naturaleza: las que tienen por objeto a esta gran madre le descubrirán sus fuerzas y sus inmensos tesoros; y el español, ilustrado por unas y otras, acabará de conocer la prodigiosa fecundidad del suelo y clima, en que le colocó la Providencia".

Y sigue: "La historia natural presentándole las producciones de todo el globo, le mostrará nuevas semillas, nuevos frutos, nuevas plantas y yerbas que cultivar y acomodar a él, y nuevos individuos del reino animal que domiciliar en su recinto. Con estos auxilios descubrirá nuevos modos de mezclar, abonar y preparar la tierra, y nuevos métodos de romperla y sazonarla. Los desmontes, los desagües, los riegos, la conservación y beneficio de los frutos, la construcción de trojes y bodegas, de molinos, lagares y prensas, en una palabra, la inmensa variedad de artes subalternas y auxiliares del grande arte de la agricultura, fiadas ahora a prácticas absurdas y viciosas, se perfeccionarán a la luz de estos conocimientos, que no por otra causa se llaman útiles, que por el gran provecho que puede sacar al hombre de su aplicación al socorro de sus necesidades".

Pasaje este que muestra uno de los puntos centrales del pensamiento ilustrado: el conocimiento científico como instrumento al servicio de la sociedad, de las personas —entre ellas, muy especialmente, agricultores y empleados en industrias— para que se librasen de las muchas penurias físicas que los atenazaban.

Pero en lugar de recurrir a escritos de Jovellanos como el anterior, prefiero recordar la Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la literatura al de las ciencias (1797), reproducida en el libro Voces de la Ilustración (Biblioteca Castro, 2025), ya mencionado en mi artículo de la semana pasada.

Allí, tras afirmar que "las ciencias serán siempre a mis ojos el primero, el más digno objeto de vuestra educación; ellas solas pueden ilustrar vuestro espíritu, ellas solas enriquecerle, ellas solas comunicaros el precioso tesoro de verdades que nos ha transmitido la antigüedad, y disponer vuestros ánimos a adquirir otras nuevas y aumentar más y más este rico depósito", añadía: "Mas no porque las ciencias sean el primero, deben ser el único objeto de vuestro estudio; el de las buenas letras será para vosotros no menos útil, y aun me atrevo a decir no menos necesario".

Jovellanos pronunció esta Oración en 1797, en el Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía de Gijón que él mismo había fundado. El Instituto se inauguró el 7 de enero de 1794. En su escudo figuraban, en forma de pirámide, las palabras "Mineralogía, Matemática y Náutica", y en la orla la inscripción "Quid verum, quid utile" ("A la verdad y a la utilidad pública").

Las enseñanzas que allí se impartían eran sobre todo de tipo técnico: la mineralogía, asociada a la geología y minería; la navegación, tan importante para una Asturias que miraba al mar y para una España que todavía poseía propiedades al otro lado del Atlántico; y la matemática como instrumento precioso no solo para la náutica, sino también para "el buen, racional, lógico y sistemático, pensar".

Sin olvidar, como señalaba en su Oración, a la literatura, esa creación humana que nos permite vivir vidas virtuales que seguramente nunca viviremos, y así, además de ayudarnos a entender mejor las sociedades humanas, estar preparados para situaciones que acaso se produzcan y ante las que nos veremos obligados a reaccionar. También se enseñaba dibujo, francés o inglés.

Después de numerosas transformaciones, aquel benemérito Instituto sobrevive, ya dentro de la estructura del Estado, en el Real Instituto de Enseñanza Secundaria Jovellanos. Qué mejor legado que instruir a los jóvenes, que plantar las semillas para un futuro mejor, más ilustrado y más solidario.