Hay franquicias en el mundo del videojuego que han conseguido mantenerse en el candelero durante décadas a pesar de la irrupción constante de nuevas corrientes de diseño y universos de posibilidades. Castlevania ha atravesado momentos mejores, pero después de muchos años en barbecho, ha conseguido volver para no perderse la cita con su 40 aniversario.

Para la ocasión, Konami se ha aliado con los franceses de Evil Empire y Motion Twin, artífices del psicodélico Dead Cells (2018). La colaboración entre los dos estudios, ambos afincados en Burdeos y ambos muy versados en las lides del género, ha fructificado de manera esplendorosa, con una entrega muy estilizada en lo estético y muy ambiciosa en sus intenciones. Después de cuarenta años de andadura y más de una veintena de juegos, ¿tiene Belmont 's Curse argumentos suficientes para convencer a los jugadores de 2026?

La historia se sitúa en 1499, 23 años después de los eventos transcurridos en Castlevania III: Dracula’s Curse (1989). Trevor Belmont y su hija Rose acuden a la capital francesa para responder a la llamada del obispo, pero nada más desembarcar en las orillas del Sena, se encuentran con la urbe en llamas.

Todo tipo de demonios y criaturas de la noche pululan por las calles, sembrando el terror entre la población. Padre e hija se separan para poder acometer la búsqueda del obispo con mayor celeridad y Rose acaba topándose con un enemigo bestial que pone a prueba su entrenamiento como cazadora de vampiros.

Tras un duro combate, consigue vencerlo. Sin embargo, a continuación sucede un fenómeno de lo más curioso. La baraja de tarot de su madre, fallecida al poco de nacer ella, cobra vida y acoge en su seno el alma de la bestia, que consigue dispersar su neblina mental y entabla una conversación con la joven. Se revela como Leon Belmont, el fundador legendario de su clan y el primero en enfrentarse a Drácula, a quien fuerzas oscuras tratan de invocar en lo más profundo de las catacumbas parisinas.

La primera duda que hay que despejar es la propia adscripción lúdica del título. Castlevania: Belmont’s Curse no es un roguelike, por mucho que los estudios responsables se hayan labrado un nombre precisamente con ese subgénero tan basado en la repetición.

Por el contrario, se inclina más por una receta clásica de los metroidvanias, que incentivan la exploración de los escenarios impartiendo nuevas habilidades a intervalos regulares que abren nuevos caminos. En ese sentido, las referencias a Symphony of the Night (1997), probablemente el título más famoso y celebrado de la saga, son notables.

Los escenarios de Belmont’s Curse no son muy numerosos, pero sí son de grandes dimensiones, muy intrincados, con diseños rocambolescos y laberínticos donde el mapa se vuelve fundamental para no perderse.

Cada uno gira en torno a una temática concreta y ofrecen una variedad visual muy destacable. Del horizonte rojizo de las casas de madera en llamas, a las tenebrosas profundidades de las catacumbas o la majestuosidad catedralicia de una Notre Dame que apuntala el cariz gótico de la aventura. La dirección artística, muy influida por la tradición del cómic moderno y una técnica de acuarelas, ofrece un aspecto límpido a pesar de la intensidad que se refleja en pantalla durante el combate.

Un momento de 'Castlevania: Belmont's Curse' .

Rose tiene a su disposición una pléyade de armas. Cada clase tiene su propio set de movimientos y aunque el sistema es bastante flexible a la hora de adaptarse a las preferencias del jugador, hay algunas que funcionan mejor que otras dependiendo de la situación.

Lo mismo se puede decir de la magia. Cada jefe que derrotamos, pasa a engrosar la colección de cartas de tarot y además de sumarse al coro de personajes que intervienen en los diálogos, suman su magia al arsenal. Algunos hechizos, como el fuego incandescente de Juana de Arco, son tan impresionantes como útiles a la hora de hacer frente a las hordas mitológicas.

Donde el juego falla más es en la precisión del movimiento del personaje, con un esquema de control más complicado de lo que debiera y unos desafíos de plataformas que terminan siendo más frustrantes que estimulantes. Está muy lejos de los estándares que hemos visto en juegos como Ori and the Will of the Wisps (2020) o Prince of Persia: The Lost Crown (2024).

Por todas las posibilidades que incluye la baraja del tarot a la hora de incorporar voces nuevas a los diálogos, la narrativa del juego no va más allá de lo funcional. Hay varias sorpresas, golpes de efecto y ciertos detalles reseñables, pero el tono del diálogo nunca va más allá del que podríamos encontrar en una serie de dibujos animados de sábado por la mañana, lo que llama mucho la atención teniendo en cuenta la ambientación de terror y, sobre todo, el legado de la serie de animación de Netflix, con un tono mucho más adulto, grotesco y violento.

Rose es un personaje plano que desaprovecha cualquier posibilidad dramática que le confiere su situación. En última instancia, quizá esa sea la cualidad que engloba al juego. Es el retorno de una saga esencial en la historia del medio, cuyos méritos le hicieron participar de la onomástica de todo el género (la parte "vania" de los metroidvanias), pero hace muy poco para ir más allá de lo correcto o esperable.

Un conjunto de frustraciones cotidianas le acaban pesando demasiado como para batirse con los principales referentes (antes mencionados), por lo que solo sería una fácil recomendación a los más incondicionales de la franquicia o del formato. En un periodo de lanzamientos tan intenso como este, hay otras opciones para pasar el rato.