'Call of Duty: Modern Warfare 4', las mejores virtudes de la saga en una guerra total coreana

Call of Duty se ha convertido en una franquicia profundamente inestable a la que su cita anual con los jugadores le ha terminado pasando factura.

Sin tener un conocimiento profundo de los tejemanejes en los estudios, es muy difícil entender por qué unas entregas rayan a un nivel notable mientras otras fracasan estrepitosamente, lo que ha llevado a que toda la marca se resienta ante un público entusiasta pero no por eso capacitado para descifrar los arcanos del sistema que impuso Activision hace ya lustros.

Por suerte, la entrega de este año es de las buenas. Ha contado con el estudio original, Infinity Ward, y cuatro años de desarrollo para ofrecer una campaña en condiciones, sin los atajos cínicos de Modern Warfare III (2023) y Black Ops 7 (2025), juegos que se hicieron deprisa y corriendo para cumplir con los accionistas y que han supuesto un manchón lamentable en la hoja de servicios de la franquicia.

Con el escenario inquietante de una nueva ronda de hostilidades entre las dos Coreas, ¿tiene Call of Duty el cuajo suficiente como para ir más allá del mero entretenimiento militarista?

Después de los dramáticos acontecimientos de las pasadas entregas, Jonathan Price ha optado por hacer la guerra por su cuenta, desde la clandestinidad. Tras seguir el rastro de Makarov, llega a un acuerdo con el cartel de Valeria, que le recluta para mover un arma experimental por medio mundo hasta su cita con el comprador, que está muy interesado en reiniciar las hostilidades en la península coreana.

Por otro lado, la unidad internacional de marines acuartelada en el Sur, se ve inmersa en una brutal invasión de las fuerzas del norte, peleando calle a calle, con civiles de por medio y con una potencia de fuego avasalladora. Los hechos se suceden a velocidad de vértigo, cambiando de perspectiva constantemente para observar desde todos los ángulos un conflicto poliédrico con muchas más aristas de lo que podría parecer en un momento.

Las campañas de Call of Duty siempre han basculado en torno a los cambios de perspectiva, encarnando diferentes personajes para cubrir escenarios varios. Sin embargo, la complejidad estructural de la narrativa en esta ocasión adquiere una nueva dimensión al incorporar saltos entre dos líneas temporales que discurren de manera paralela (antes y después de la invasión de Corea del Norte) y al multiplicar el número de actores implicados, cubriendo escenas vitales para la progresión del relato.

De esta forma, nos ponemos en la piel de un soldado de la dictadura efectuando el registro de un poblado en pos de un traidor, una investigación tan brutal como efectiva que nos meterá de lleno en los dilemas cotidianos de los engranajes que soportan los regímenes de terror.

Más tarde, encarnamos a Price mientras intenta mantener las bajas civiles al mínimo en una alocada persecución por las calles de París que parece haber tomado apuntes de la secuencia central de Misión Imposible: Fallout (2018).

Por último, el pelotón en Corea del Sur, luchando en primera línea contra un enemigo fanático, numéricamente superior y agraciado con una ventaja táctica transformativa.

Vértices que se mueven con dinamismo por un tablero inestable e imprevisible. Infinity Ward ha optado por poner toda la carne en el asador, sin guardarse nada en la manga. Hay momentos realmente impactantes, giros de guion imprevisibles y muertes horripilantes de consecuencias inconmensurables para estos personajes cuyas andaduras seguimos desde 2019.

Una escena de 'Call of Duty: Modern Warfare 4' .

Para apuntalar unos hechos tan trascendentales, el estudio ha reclutado a Mads Mikkelsen para el papel de elusivo villano, un ministro de defensa ruso con un ajuste de cuentas pendiente con Price.

El actor danés vuelve al medio varios años después de interpretar al personaje clave de la trascendental obra de Hideo Kojima, Death Stranding (2019), y aunque aquí su papel no le exige un abanico de emociones tan amplio, su profesionalidad habitual es más que suficiente para llevar el personaje a buen puerto.

Sus escenas son escasas, pero siempre que hace acto de presencia, comanda el entorno con su gravitas inconfundible, alternando entre un discurso tranquilo y casi apacible con arrebatos volcánicos de violencia extrema que consiguen sacudir hasta los cimientos a un veterano irredento como Price.

Se suma así a la lista de icónicos antagonistas de la saga, de la que desde hace ya muchos años forman parte Kevin Spacey y Kit Harington.

Call of Duty: Modern Warfare 4 representa las mejores virtudes de la franquicia, sin lugar a dudas. Por todos sus fuegos de artificio, el hilo conductor de toda esta línea narrativa centrada en torno al capitán Price, Ghost, Gaz y demás compañía es una cuestión moral, el límite que las democracias deben respetar en su lucha contra el terror o contra los actos macabros de tiranías sin escrúpulos.

Un límite que para muchos las hace más débiles, más ineficientes y más propensas a la derrota, pero que también les permite mantener una distancia esencial con los regímenes autoritarios que deben combatir, en el campo de batalla y en la clandestinidad.

En ese sentido, el clímax emocional de esta historia es un soplo de aire fresco para una marca que muchas veces se ha congraciado con la idea del excepcionalismo americano, apuntalando así la idea de que el nihilismo no es una opción legítima y que el alma de toda una civilización puede estar en juego. Ojalá Taylor Sheridan tome nota para el guion de la adaptación cinematográfica que, si todo va bien, se estrenará en cines en menos de dos años.