¿Es Nintendo el principal obstáculo para preservar la historia de los videojuegos?

Un imagen de 'The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom'

La semana pasada conocimos que Nintendo había demandado en los juzgados federales de Estados Unidos a Tropic Haze, la compañía detrás del popular emulador de videojuegos de Nintedo Switch: Yuzu.

En vez de enfrentarse al temible ejército de abogados de los japoneses, Tropic Haze optó rápidamente por tirar la toalla y rendirse sin condiciones a sus demandas. Como parte del acuerdo, han aceptado pagarles 2.4 millones de dólares, borrar todo rastro del programa en Internet, cesar todas sus operaciones y entregar la propiedad de los servidores de Discord, los dominios y sus cuentas de redes sociales.

De esta forma, el desarrollo de Yuzu cesa por completo, pero también el de Citra, el emulador de Nintendo 3DS que la compañía había desarrollado con anterioridad.

El argumento principal de Nintendo era que Yuzu facilitaba la piratería de su propiedad intelectual, alegando que The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom había sido descargado más de un millón de veces incluso antes de su lanzamiento oficial y que los usuarios de Yuzu habían podido acceder al juego de manera ilegal.

Según la compañía, esta filtración y la emulación no autorizada había tenido un efecto considerable en la comercialización del título. El juego, según los últimos datos publicados, ha superado ya los 20 millones de copias en menos de un año. Yuzu siempre ha defendido que el uso de software solo debe hacerse con copias de los juegos adquiridas legítimamente, pero la postura fue desestimada por el juez, que aceptó el argumento de Nintendo de que el software está diseñado para sortear la encriptación de los productos de la compañía, utilizando llaves criptográficas para violentar la seguridad de los mismos.

[La doble cara de los juegos como servicio: del fracaso de 'Skull & Bones' al gran éxito de 'Helldivers 2']

Nintendo está muy interesada en propagar la idea de que emulación y piratería son conceptos equivalentes, pero es una falacia un tanto peligrosa y con una cierta dosis de inquina, ya que busca confundir términos complejos en el imaginario colectivo.

La emulación puede usarse para piratear, desde luego, pero no es condición necesaria. El propósito principal de la emulación es la de preservar el contenido una vez las empresas que manufacturan hardware han decidido pasar página. Las consolas tienen un ciclo vital que puede ser más o menos largo, pero una vez se pasa de generación, y tras un periodo de transición, las compañías no suelen mirar atrás.

Eso quiere decir que suspenden los servicios de reparación, cierran las tiendas digitales y apagan los servidores. En un mundo donde el formato físico cada año supone una cuota menor del mercado, el peligro de que los juegos queden atrapados en el limbo es muy real.

Lo que hacen los emuladores es recrear las condiciones técnicas de una consola en un ordenador. Es un proceso de ingeniería inversa muy farragoso que muchas veces implica ajustar parámetros juego a juego para poder ofrecer una versión aceptable. Es una de las razones por las que el desarrollo de Yuzu se ha alargado durante años y tenían un Patreon activo, de donde obtenían más de 30.000 dólares al mes, para financiarlo.

Sin los emuladores y la comunidad, muchísimos títulos de consolas pretéritas caerían en el olvido, ya sea porque las editoras de esos juegos caen en la bancarrota, porque las consolas se convierten en piezas de museo o porque los derechos de publicación acaban enmarañados en un nudo gordiano que los vuelve intocables. Entre otras mil posibles razones y casuísticas que toda institución que haya aceptado la misión de preservar el pasado videolúdico, como la Biblioteca Nacional, sabe de primera mano.

Sin los emuladores, el público está completamente a merced de las buenas intenciones de las empresas. Pero estas mismas empresas que defienden su propiedad intelectual con intensidad no siempre andan muy preocupadas por la preservación de sus catálogos y, sobre todo, de facilitar al público general un acceso permanente a él.

De hecho, si por algo se ha significado Nintendo en los últimos 40 años ha sido precisamente por cambiar de formato en cada generación y en poner barreras a la retrocompatibilidad, incluso cambiando por completo las tiendas digitales. Han hecho muchísimo dinero vendiendo el mismo juego de Mario en cuatro o cinco formatos diferentes como para cambiar por su propia voluntad.

Otra particularidad de los emuladores es que en muchas ocasiones permiten disfrutar de los juegos con mejoras técnicas, aprovechando un hardware superior al de las consolas originales. Esta ha sido una de las principales razones del éxito de Yuzu. La Switch acaba de cumplir 7 años y ya cuando salió distaba mucho de ser tecnología puntera. Nintendo está alargando el ciclo de la consola hasta límites muy cuestionables simplemente porque sigue vendiendo una barbaridad, pero es indudable que los juegos están sufriendo el estancamiento tecnológico.

Tears of the Kingdom es un buen ejempo de esto, y la posibilidad de jugarlo a una resolución decente y con una tasa de frames que permanezca constante incluso en las batallas más intensas se puede convertir en una proposición muy atractiva para muchos que han adquirido el juego de forma legal y no tienen ningún interés en piratearlo.

['Final Fantasy VII Rebirth', un sobresaliente remake con infusión ecologista]

No deja de ser paradójico que algunos influencers de alto impacto han utilizado emuladores en sus directos sin ningún rubor y que Nintendo haya mirado para otro lado cuando en otras ocasiones ha reaccionado con el celo cuasi religioso que los caracteriza.

Dicho todo esto, la preocupación de Nintendo y de otras compañías editoras de videojuegos por la piratería es completamente legítima y están en todo su derecho de perseguirla con las herramientas que la ley dispone en cada territorio. Otra cosa es que estén exagerando la amenaza, algo que solo ellos, que tienen acceso a los datos sobre Switch pirateadas y otras métricas ilustrativas, pueden saber.

Gabe Newell, fundador de Valve y artífice de la tienda digital de Steam, declaró hace muchos años que que la piratería no es una cuestión de precio, sino de servicio. En el momento en que los proveedores legales de un contenido ofrecen un mejor servicio al consumidor que los piratas, los consumidores se inclinan por apoyarlos.

'The Legend of Zelda: Tears of the Kongdom'

Es una de las claves del éxito desmesurado de Steam en un ecosistema, el de PC, que fue abandonado durante años por las grandes editoras porque lo consideraban un auténtico mar Caribe durante el XVII. Si Yuzu podía ofrecer versiones de los juegos muy mejoradas respecto a las nativas de Switch, el incentivo se defendía solo.

A las pocas horas de comunicar la desaparición del archiconocido emulador de la red, empezaron a surgir proyectos similares que venían a tomar el relevo. Es algo inevitable, ya que la demanda permanece intacta. Todo esto se solucionaría si Nintendo liberara a su contenido del hardware específico y lo publicara en PC, algo que ya hacen sus principales competidoras, Xbox y PlayStation.

No es algo que parezca que vaya a suceder mañana porque están en una posición muy diferentes y su modelo de negocio en ese aspecto ha permanecido inalterado durante más de cuatro décadas. Pero también es cierto que hace apenas cinco años nos hubiera parecido igual de improbable que PlayStation se aviniera a hacerlo, y ahora tenemos la certeza de que todos sus grandes éxitos van a llegar a PC como mucho un par de años después de ser lanzados en consola.

Sin lugar a dudas, es un debate muy pertinente que no va a solucionarse pronto. Los argumentos son legítimos desde cada posición y la problemática es también evidente. Las batallas en el ámbito legal continuarán. También las innovaciones en el espacio de la emulación.

Mientras tanto, la historia de los videojuegos, cada vez más amplia y compleja, sigue dirimiendo sus posibilidades de supervivencia para las próximas generaciones.