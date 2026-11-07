Los grandes estrenos de noviembre: 'Celeste 2', la bioserie de Muhammad Ali y el regreso de 'Blade Runner'

Diego San José se ha vuelto un adicto al riesgo. Si en los proyectos que han sucedido a Vota Juan (Diego San José & Juan Cavestany, 2019) ha ido serpenteando alrededor de la comedia para, finalmente, abrazar el drama puro en Yakarta (2025), en la segunda temporada de Celeste, cuya primera entrega presentaba un final rotundo poco dado a la continuidad, se marca una pirueta narrativa en forma de precuela que nos remite al pasado inmediato de la inspectora de hacienda Sara Santano (Carmen Machi).

Si hablamos de pirueta es porque el doble tirabuzón que se tira el guionista irundarra redefine una serie de elementos que ya aparecían de manera soterrada en la entrega inicial (la relación de Sara con su marido, su fracaso a la hora de intentar cazar a un jugador del Madrid que evadía impuestos...).

Digamos que las dos partes de Celeste mantienen la misma relación dramática que El Padrino II (Francis Ford Coppola, 1974) y El padrino (Francis Ford Coppola, 1972). Y San José, junto a los guionistas Oriol Puig y Fernando Delgado—Hierro, sale del ejercicio a lo Nadia Comaneci en Montreal 76. Se mantiene fiel a los códigos de la primera temporada —de nuevo Elena Trapé filmando una peripecia prosaica como si fuese un thriller de Alan J. Pakula— e introduce novedades, como el personaje de Valen (Pol López), colega forzoso y cínico de Sara en lo que parece una buddy movie en la línea de Límite: 48 horas (Walter Hill, 1982), solo que aquí no se trata de dar caza a ningún asesino sino de convertir los paraísos fiscales en un infierno.

El más grande



Creador: Ben Watkins

Intérpretes: Jaleen Best, Dana Gourrier, Amin Joseph

Productora: Amazon MGM Studios, Blue Monday Productions, Outlier Society, Reunion Pa—cific Entertainment, Authentic Studios, Grace — A Storytelling Company, Polygram Filmed En—tertainment, Roc Nation, Universal Music.

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 4 de noviembre

Ben Watkins parece querer construirse una carrera a partir de la exaltación de iconos de la cultura afroamericana. Para su primera serie como creador escogió a un héroe de ficción como Alex Cross, con el que Prime Video busca abrir una nueva franquicia según se deduce de las dos temporadas estrenadas con apenas un año de diferencia.

Si en aquella aventura policial las cuestiones étnicas estaban a la orden del día, ahora Watkins ha decidido subir la apuesta con una bioserie sobre uno de los grandes tótems de la negritud como es Cassius Clay/Muhammad Ali.

Esta miniserie de 8 capítulos, mucho más convencional que la aproximación a la figura del mítico boxeador que hizo Michael Man en Ali (2001), explora los cambios que el púgil experimentó tanto dentro como fuera del ring desde el momento en el que se dio cuenta de que su voz podía servir para cambiar el futuro de los afroamericanos en Estados Unidos.

Watkins, apoyado en un Jaalen Best que es clavado a Ali, empieza con la consecución de la medalla olímpica en Roma 60, da cuenta del impacto que tuvo ese éxito en su carrera y se detiene a examinar las convulsas relaciones familiares que aquel triunfo volvió todavía más complicadas y las determinaciones que, a partir de entonces, hubo que tomar a propósito de su futuro inmediato.

Los fans del mejor boxeador de todos los tiempos se lo pasarán en grande, los que busquen una aproximación novedosa y crítica a la figura de Ali, bastante menos.

Blade Runner 2099



Creador: Silka Luisa

Intérpretes: Michelle Yeoh, Hunter Schafer,

Productora: Alcon Entertainment, Amazon MGM Studios, Scott Free Productions, Film Unit—ed.

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Prime Video

Fecha de estreno: 25 de noviembre

Prime Video sigue buscando franquicias longevas y ¿rentables? Si, por un lado, habrá que ver el rendimiento de la tercera temporada de Los anillos de poder —estreno el 11 de noviembre—, nueva aproximación al universo de Tolkien y la gran superproducción de la plataforma; por el otro, el lanzamiento de Blade Runner 2099 supone un nuevo intento por consolidar el universo diseñado por Ridley Scott en 1982 a partir de la novela de Philip K. Dick ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?.

Tras prolongar la historia original en Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve, 2017) y expandir sus tentáculos a partir de tres cortometrajes —2036: Nexus Down (Luke Scott, 2017), 2048: Nowhere to Run (Luke Scott, 2017) y Blade Runner: Apagón 2022 (Shin'ichirō Watanabe, 2017)— y una serie de animación —Blade Runner: El loto negro (Shin'ichirō Watanabe, 2022)—, ahora llega esta nueva teleficción firmada por Silka Louisa (Las luminosas) en la que Ridley Scott figura como productor ejecutivo.

Situada medio siglo después del filme de Villeneuve en un Los Ángeles distópico que ha renacido tras un levantamiento en el que los replicantes derrotaron a la humanidad y pasaron a ser la especie dominante, esta miniserie de 8 capítulos vuelve a jugar con los tópicos del cine negro —una fugitiva y una replicante forman una extraña coalición para destapar una conspiración— tratando de recuperar la mística del original.

Infamia



Creador: Manuel Gancedo, Eduardo Torallas Pizarro

Intérpretes: Susana Abaitua, Jorge Bosch, Ane Gabarain

Productora: Eva Films

País: España

Año: 2026

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 13 de noviembre

Los guionistas Manuel Gancedo (Gigantes, Los sin nombre) y Eduardo Torallas Pizarro adaptan la novela de Ledicia Costas en la que Susana Abaitua (Los Farad, Un fantasma en la batalla) encarna a Emma Cruz, una abogada tenaz que regresa a su pueblo natal —el ficticio Ura— para ver si consigue aclararse las ideas. Allí no es bien recibida, ni siquiera por su madre, que no entiende demasiado bien para qué vuelve al sitio del que siempre quiso huir.

Durante su estancia en el pueblo, Emma centrará su atención en un viejo caso sin resolver, el de dos niñas desaparecidas veinte años atrás que, todavía hoy, sigue sacudiendo la aparentemente plácida vida rural. Detrás de una investigación que arranca como mera curiosidad para ir convirtiéndose en una obsesión se esconde un motivo de mayor peso: la trágica muerte de la hermana de Emma cuando eran niñas y un ineluctable sentimiento de culpa que la persigue desde entonces.

Infamia es, antes que cualquier otra cosa y además de un policíaco enamorado del paisaje que retrata, una historia sobre el desentierro de oscuros secretos de un pasado que gran parte de la sociedad de Ura prefiere que sigan ocultos.

Gordon



Creador: Pablo Trapero

Intérpretes: Rodrigo de la Serna, Matías Recalt, Carmen Peralta

Productora: Preludio Producciones, Moonlight Cinema.

País: Argentina

Año: 2026

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 18 de noviembre

Pese a dos pequeñas incursiones en el mundo de la teleficción —los capítulos que rodó para ZeroZeroZero (Fasoli, Katz, Sollima, 2019) y Echo 3 (Mark Boal, 2022)— el director argentino Pablo Trapero siempre se movió preferentemente en el ámbito cinematográfico, siendo punta de lanza del llamado Nuevo Cine Argentino con películas como Mundo grúa (1999), El bonaerense (2002) o Leonera (2008).

Después del éxito de El clan (2015), que apenas un mes después de su estreno en salas se convertiría en una no menos exitosa serie de la mano de Luis Ortega (Historia de un clan), el cineasta de San Justo ha firmado obras tan interesantes como La quietud (2018) o Sus hijos (2025), que no han obtenido el mismo respaldo del público que su historia sobre la familia Puccio.

Ahora, de la mano de Netflix y en colaboración con el guionista Marcos Osorio Vidal, lleva al mundo del streaming una síntesis de las novelas de Marcelo Larraquy, Gordon y Gordon, el aniquilador, basadas en la historia real de Aníbal Gordon (Rodrigo de la Serna), un delincuente común convertido en agente paraestatal durante la década de los setenta en Argentina, un tipo oscuro y violento que se movió siempre en una zona de sombra, amparado por los poderes fácticos y que terminó trabajando al servicio de la dictadura militar.

Trapero recupera temáticas ya vigentes en El clan y De la Serna le presta su rostro pétreo y su porte volcánico a un personaje clave para entender la deriva del periodo de la historia de Argentina que fue del tercer peronismo al golpe de estado de 1976 que desembocó en la dictadura de Videla.