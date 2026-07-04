Las series más esperadas de julio: un enérgico 'thriller' protagonizado por Anya Taylor-Joy

Cualquiera que haya seguido con cierto detenimiento la carrera de Jonathan Tropper sabrá de su gusto por la narrativa pulp, tal y como demuestran títulos como Banshee (David Shickler & Jonathan Tropper, 2013-2016) o Warrior (Jonathan Tropper, 2019-2023). El creador de Vicios ocultos (Jonathan Tropper, 2025) suma esfuerzos con la guionista Cassie Pappas (Silo) para firmar una historia que recuerda lejanamente al estilo de Elmore Leonard.

Lucky narra la huida desesperada de una mujer a la que su padre, un veterano ladrón que pasa el otoño de su vida en la cárcel, entrenó para sobrevivir.

Estafada por su novio –hijo de una mafiosa poco recomendable de la que ha decidido tomar prestados unos cuantos miles de dólares-, perseguida por la policía y por el ejército de sicarios a sueldo de su exsuegra, Lucky (Anya Taylor-Joy) se enfrenta al doble reto de evitar que la capturen y de encontrar al que fue su pareja para que le devuelva, al menos, la parte del dinero que le corresponde.

Una serie vertiginosa, cargada de acción y de violencia en la que Taylor-Joy vuelve a demostrar estar a la altura de cualquier reto físico que le pongan por delante.

La casa de la pradera

Creador: Rebecca Sonnenshine

Intérpretes: Alice Halsey, Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes

Productora: AC Studios, Anonymous Content, CBS Studios, Evoke Entertainment, Friendly Family Productions, Joy Coalition, Paramount TV

País: Estados Unidos

Año: 2026

Plataforma: Netflix

Fecha de estreno: 9 de julio

He aquí una serie para la Generación X. Aquellos que eran jóvenes a mediados de los 70 se acordarán de la familia Ingalls, tutelada por Charles, aquel padre comprensivo y trabajador al que daba vida Michael Landon, a su vez máximo responsable de una serie que estuvo nueve años en antena y de la que el popular actor dirigió 89 de sus 204 episodios, además de ejercer como productor ejecutivo.

Sin embargo, la nueva versión que Netflix ha desarrollado a partir del libro autobiográfico de Laura Ingalls opta por un modelo narrativo más contenido, acorde a las extensiones que ahora dominan en el streaming.

Esta revisión del clásico de la NBC que ahora acomete la guionista Rebecca Shonnenshine –la serie original fue desarrollada por Blanche Hanalis- apenas alcanza los 9 episodios y se centra, principalmente, en la llegada de los Ingalls a la recién formada ciudad de Independence, en la que desean instalarse tras haber dejado todo atrás en busca de nuevas oportunidades.

Charles (Luke Bracey), su esposa Caroline (Crosby Fitzgerald) y sus hijas Laura (Alice Halsey) y Mary (Skywalker Hughes) tratarán de construir una nueva vida en Kansas, en una pequeña parcela situada en tierra Osage, enfrentándose a numerosas adversidades –falta de dinero y de mano de obra, la presencia de los nativos americanos a los que se les ha expoliado su tierra- en un mundo nuevo y hostil. Una serie para nostálgicos.

Tip Toe

Creador: Russell T. Davies

Intérpretes: David Morrisey, Alan Cumming

Productora: Channel 4, Quay Street Productions

País: Reino Unido

Año: 2026

Plataforma: HBO Max

Fecha de estreno: 16 de julio

“You're queer in 2026, you're a political act”. Esa es una de las muchas frases para recordar de cuantas aparecen en el primer episodio de Tip Toe, la nueva miniserie del gran guionista Russell T. Davies para Channel 4 que en España se verá a través de HBO Max.

Como viene haciendo a lo largo de casi toda su carrera, desde Queer as Folk (1999-2000) hasta It’s a Sin (2021), Davies sigue repesando la evolución del movimiento queer en un periodo, el actual, marcado por el ascenso de la extrema derecha y la consiguiente polarización de una sociedad, cada vez más dividida. Y lo hace a través de la historia de dos vecinos: Leo (Alan Cumming), un homosexual al borde de los sesenta que regenta un bar en Canal Street, y Clive (David Morrissey), un electricista casado y con dos hijos.

Davies, después de un primer capítulo quizá en exceso directo (como si hubiese una agenda de temas a tratar), logra que las tensiones sociales se integren en la dramaturgia, es decir, que asuman la categoría de conflicto y no de admonición.

A partir de ahí, con un espléndido Alan Cumming, asistimos entre atónitos y asustados a la regresión de los derechos sociales y al incremento exponencial de una violencia atroz (la secuencia de apertura no puede ser más directa) que siempre termina cebándose con los más desprotegidos.