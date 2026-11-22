Grand Theft Auto VI ya está en las tiendas de todo el mundo. Lo que podría parecer un lanzamiento rutinario en la industria del entretenimiento es por el contrario un fenómeno cuyo alcance desafía cualquier tipo de comparación. Es el juego más esperado de todos los tiempos, el que ha exigido más recursos humanos y económicos y el que ha batido todos los récords de métricas de impacto.

Llega para tomar el relevo de la anterior entrega, lanzada hace 13 años durante la administración Obama, que ha conseguido cosechar casi 235 millones de copias vendidas en este tiempo. Para poner las cosas en perspectiva, estas cifras convierten al juego en el tercero más vendido de la historia, después de Tetris y Minecraft. Uno de los pocos títulos considerados como evergreen (perennes), con una demanda constante que hizo que vendiera 20 millones de copias al año durante la mayor parte de su vida útil y con una lucrativa versión online que ha contribuido a generar más de diez mil millones de dólares en ingresos. No existe nada en el ecosistema cultural que se le parezca. Ni una película de James Cameron o de la factoría Marvel. Hasta el momento, jugaba en su propia liga. Su sucesor aspira a superarlo.

El largo proceso de desarrollo de Grand Theft Auto VI comenzó en 2014. Durante los primeros años, los cabezas del proyecto comandados por Rob Nelson y Aaron Garbut efectuaron numerosos viajes a Miami y alrededores para empaparse del ambiente y la cultura del icónico enclave americano, entrevistando a toda suerte de empresarios de la noche, comerciantes, policías y exconvictos. Sin embargo, la ambición creciente de Red Dead Redemption 2, el wéstern crepuscular protagonizado por Arthur Morgan, les llevó a poner el proyecto en barbecho.

La producción principal no se retomó hasta el año 2020. Las dificultades derivadas de la pandemia, una serie de desafortunadas filtraciones y todo tipo de desafíos técnicos contribuyeron a que el proyecto se alargara más de lo deseado. El intervalo entre las dos creaciones ha sido de ocho años. La presión es máxima, no solo comercial, sino por estar en la posición de suceder al que muchos consideran el mejor wéstern de la historia, sin importar el medio.

En estos ocho años, Rockstar ha crecido de manera significativa. Según Jason Schreier, periodista de videojuegos en Bloomberg, han pasado de 2.441 a 4.711 empleados divididos en 12 oficinas en todo el mundo, incluyendo un estudio en Los Ángeles dedicado en exclusiva al comportamiento de NPC’s (personajes no jugables) y oficinas en la India. No han facilitado un presupuesto concreto y aunque Jennifer Kolbe (productora ejecutiva) ha negado que la cifra llegue a los mil quinientos millones de dólares que se rumoreaban –el coste del rascacielos de Dubái Burj Khalifa– la verdad es que no tiene que andar muy lejos.

Una de las principales razones por las que la industria del videojuego está atravesando una profunda crisis es por unos presupuestos disparatados que superan con frecuencia las cuentas de Hollywood. A pesar de la evidente falta de transparencia, sabemos que rondan los quinientos millones de dólares (Cyberpunk 2077, Gears of War: E-Day) o que incluso superan con frecuencia los setecientos millones (los últimos Call of Duty). Sumando una gigantesca campaña de márketing con la que están cubriendo edificios de todo el mundo, el sucesor de GTA Online y el desarrollo de contenido adicional durante años, lo más probable es que superen los dos mil millones de dólares, unas cifras que no tienen parangón en el mundo del entretenimiento.

Las raigambres literarias

Lucía Caminos y Jason Duval se conocen de casualidad al intentar robar el mismo coche. Cuando la policía interviene, colaboran para escapar montando una escena y simulando una pelea de pareja. A pesar del teatro, el flechazo es instantáneo e inician una relación intensa que fructifica de diversas maneras. Con el tiempo, los apuros económicos llevan a Lucía a intentar robar a punta de pistola (sin balas) un establecimiento. Los nervios y la falta de experiencia la acaban traicionando y da con sus huesos en la cárcel. Mientras tanto, Jason, veterano de las fuerzas armadas, ejerce como correo del cártel, recogiendo fardos de la bahía y realizando trabajos de poca monta para intentar ahorrar.

Con las cárceles del estado saturadas, Lucía consigue entrar en un programa de reinserción temprana para aliviar el hacinamiento, una oportunidad que tiene toda la intención de aprovechar. Sin embargo, las cosas no tardan en complicarse y ambos, unidos por un propósito común que trasciende su propia relación, se asoman a una espiral de crimen que perciben como una solución inmediata a sus problemas.

Jason y Lucia en una persecución Rockstar

La principal innovación de esta entrega es la presencia electrizante de Lucía. En el pasado, los juegos de la saga han sido criticados por centrarse demasiado en la perspectiva masculina, incurriendo en ocasiones en un cinismo desmoralizante o en arquetipos que no han resistido bien el paso del tiempo. Sin embargo, esta entrega llega después de la epopeya decimonónica de Red Dead Redemption 2, un estudio psicológico de personajes con claras raigambres literarias que ha elevado las ambiciones narrativas del estudio.

Según Antonio José Planells de la Maza, investigador de la Universidad Carlos III, el título “se inscribe en la línea del wéstern crepuscular o revisionista, la de Grupo salvaje, Sin perdón, McCabe & Mrs. Miller o Deadwood, y en lo literario la de Lonesome Dove o Meridiano de Sangre. Como tal, su tema es el fin de la frontera: llegan el ferrocarril, el capital, el Estado y los Pinkerton, y el forajido (a vueltas con el rebelde primitivo) deja de ser un mito para convertirse en un anacronismo ante el progreso capitalista del otro mito: la fundación de América. La tuberculosis de Arthur, la melancolía romántica por excelencia según Sontag, convierte la mecánica del campamento, el caballo y los cuidados en un duelo anticipado y, en cierto modo, el juego subvierte una costumbre clásica de lo lúdico: no toda evolución del juego es ascensional y, aunque así lo parezca, todo llega a su fin”.

Estas pautas literarias resurgen con fuerza en Lucía, en sus motivaciones y, sobre todo, en su relación con Jason. Aunque en Rockstar han querido incluir la posibilidad de que el jugador defina el carácter último de ese vínculo (romántico o no), es evidente desde un primer momento que sostiene todo el armazón narrativo. Hay instantes en la historia en que la acción se centra en uno de los protagonistas, pero en otros muchos la colaboración y la libertad de elección están presentes, permitiendo bascular entre ambas perspectivas.

Los asaltos a los comercios ocupan un lugar preponderante, sobre todo durante la primera mitad, y es aquí donde se pone a prueba la reactividad del mundo: el comportamiento de los transeúntes, el tiempo de respuesta de la policía, el grado de colaboración de los dueños. Cada decisión importa. Realizar el asalto entre los dos para controlar mejor la situación o que uno vigile desde el coche para poder efectuar una salida más rápida, ocultar el rostro con gafas y una gorra e incluso cambiarse de ropa en una persecución para despistar a las fuerzas del orden. En ese sentido, la policía actúa con más contundencia que nunca, los vehículos sufren desperfectos realistas que afectan a su función y escapar incólume llega a ser todo un desafío.

Moteros patrullando las carreteras Rockstar

Aunque ambos títulos examinan la figura del forajido, para Planells de la Maza existen diferencias sustanciales. “Florida es presentista, no hay distancia mítica, y su registro natural es lo grotesco y lo satírico. En este sentido, la heroicidad de los GTA no obedece tanto a un rebelde primitivo que ve cómo su mundo se apaga, sino a un 'anti-establishment cool': un héroe que asume los rasgos formales de un rebelde antisistema romántico pero que en la realidad esconde un marco motivacional de emprendimiento y asunción capitalista”.

La representación de Estados Unidos en la saga siempre ha discurrido por un derrotero hiperbólico, aunando posturas en apariencia contrapuestas. Por un lado, una fascinación sincera por la cultura popular y el perenne posibilismo americano; por otro, la condescendencia de unos británicos (los desarrolladores) escandalizados por la omnipresencia de las armas de fuego, la brutalidad policial, las tensiones raciales y la ausencia de una red de seguridad social. De esta tensión inherente surge, como un incienso vaporoso, la perspicuidad de la ironía.

La pertinencia de la sátira

Desde el descenso mesiánico de Donald Trump por las escaleras mecánicas de su edificio en 2015, se ha instaurado en la sociedad un debate permanente sobre el papel que tiene que jugar la comedia en un mundo que ha perdido cualquier consideración por los usos y costumbres que regían el discurso público en el pasado.

Para Daniel Gascón, escritor y editor de Letras Libres, que ha reflexionado ampliamente sobre estas cuestiones, “cada vez parece más difícil distinguir la realidad de su parodia, quizá por la aceleración. Muchas veces escribes algo exagerado y en un momento ves una noticia que te indica que te has quedado corto. Hay también una sobreactuación general que contribuye a la confusión, y es normal que se desesperen los parodistas. Pero el humor sigue sirviendo para describir mecanismos y señalar contradicciones (y para producir placer al lector y espectador). Los viajes de Gulliver tiene 300 años y su sátira de la polarización sigue siendo estupenda”.

En esta ocasión, Rockstar ha optado por centrar sus esfuerzos paródicos en un territorio que ya de por sí se presta al cometido, con un largo historial en la literatura y con una fuerte presencia en el imaginario colectivo. Para Planells de la Maza, “Florida es un buen ejemplo del paraíso capitalista por su cruce con la política exterior norteamericana y la identidad latina que permite, sin duda, una cierta lectura desmitificadora del modelo americano".

Un NPC con un Pitbull Rockstar

"De hecho, varios autores como John D. MacDonald, Carl Hiaasen o Elmore Leonard ya han satirizado la ciudad con tramas centradas en la especulación inmobiliaria, la corrupción política y el papel del ecologismo", continua el investigador de la Universidad Carlos III. "En cuanto a autores sugerentes en estos marcos narrativos, además de Thomas Pynchon y Don DeLillo, añadiría a Hunter S. Thompson (Miedo y asco en Las Vegas), Bret Easton Ellis y Tom Wolfe (La hoguera de las vanidades) como retratistas de la América del exceso, a Nathanael West (El día de la langosta) y a James Ellroy para entender la corrupción como estructura, y a Joseph Heller y Vonnegut para la sátira (cada uno de ellos en su contexto histórico determinado)”.

Para Gascón, resulta muy relevante lo que “el ensayista chileno Rafael Gumucio apunta sobre la paradoja del humor: por una parte, es conservador, porque se deleita con la imperfección del mundo. Tiene sus prevenciones frente a la idea del progreso: desconfía de las promesas y ve los defectos del mundo, pero le divierten. Y, por otra parte, está contra el poder”. La cuestión relevante, sin lugar a dudas, es quién realmente detenta el poder. ¿Una corporación multinacional de entretenimiento? ¿Un gobierno decidido a usar las instituciones en contra de sus enemigos políticos? ¿Una turbamulta amplificada por el algoritmo de las redes sociales? ¿Las granjas de bots de potencias extranjeras decididas a pervertir los cauces democráticos?

La deontología cómica actual está en cuestión por la prohibición del punching down, es decir, del ataque o ridiculización hacia las clases oprimidas. A lo que Gascón replica que “una parte de la izquierda se ha vuelto muy seria estos años, y decía qué humor se podía hacer o cuál no al haber alcanzado una hegemonía discursiva, al haber creado una ortodoxia. Y nada propicia más los chistes y las parodias que la ortodoxia, porque siempre es arbitraria y ridícula. Incurre en contradicciones, y eso es un campo fértil. O establece tabúes, y en cuanto hay un tabú surge la necesidad de violarlo con un chiste”.

A pesar de todo, Rockstar ha adoptado una postura diferente con este capítulo, alejándose del nihilismo, los personajes extremos y las representaciones problemáticas, no por un acto de autocensura sino por tratar de construir una sátira relevante en el mundo actual. Algo que, con suerte, tenga una vida útil más extensa, dejando de lado expresiones o memes con fecha de caducidad próxima. Grand Theft Auto VI va a tener un estreno milmillonario, pero está llamado a seguir la estela de su predecesor, vendiendo decenas de millones de copias muchos años después.

La playa de Vice City Rockstar

Gene Park, crítico de videojuegos del Washington Post, ha llegado a comparar a los videojuegos de Rockstar con las pirámides, en el sentido de obra monumental que nadie más puede replicar porque nadie tiene ni los recursos, ni la ambición ni la paciencia para alcanzarla. Todo esto puede cambiar ante el advenimiento de la IA, pero aun así, GTA VI quedaría entronizado para los anales de la historia como el último monumento genuinamente humano antes de la dominación algorítmica de las industrias creativas.