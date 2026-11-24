El inventario de la herencia de Antoni Gaudí, que contempla que la voluntad del arquitecto era la de destinar todos sus bienes –3.000 pesetas y su residencia en el Park Güell–, valorada entonces en unas 45.000 pesetas, a financiar las obras de la Sagrada Familia, se ha hecho público al haber transcurrido cien años de su muerte.



El documento, preservado en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, es una copia de 1926 del testamento original, otorgado en 1911 en Puigcerdà y destruido en 1936 al inicio de la Guerra Civil, e incorpora el certificado de últimas voluntades que firmó Manuel Azaña, entonces funcionario de justicia, quien sería presidente de la Segunda República una década más tarde.



Según ha detallado el decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, esta clase de documentos se rige por un secreto de protocolo que solo cede ante el interés general –es decir, ante una investigación fiscal o judicial–, y se convierten en históricos, y por lo tanto de consulta pública, al cabo de un siglo.



De este modo, cien años después de la muerte del célebre arquitecto, podemos saber que Gaudí nombró como herederos de confianza –una figura propia del derecho sucesorio catalán– a un arquitecto, un médico y un sacerdote de la Sagrada Familia, que son quienes acudieron a la notaría de Luis Rufasta para el inventario del testamento.



Estos eran el reverendo Gil Parés i Vilasau, presbítero y capellán custodio del templo en construcción de la Sagrada Família; el doctor Pere Santaló i Castellví, médico y estrecho amigo del arquitecto; y Domènec Sugrañes i Gras, arquitecto y fiel discípulo que asumiría la dirección de los trabajos en el templo. Sugrañes intervino como sustituto testamentario de Francesc Berenguer i Mestres, estrecho colaborador de Gaudí que había fallecido en 1914.

El decano del Col·legi de Notaris , José Alberto Marín y el director de Investigación del Arxiu Històric de Protocols de Barcelona Antoni Albacete, con el volumen que incluye el inventario de la herencia de Gaudí David Zorrakino / Europa Press

Los tres herederos de confianza declararon solemnemente ante el notario que la voluntad expresa y confidencial de Antoni Gaudí era vender todos sus bienes para destinar el importe obtenido a financiar las obras de la Sagrada Família.



Tal y como señalan desde el Col·legi Notarial de Catalunya, el detalle de los bienes refleja "la austeridad y el desprendimiento material" que definieron los últimos años de Gaudí, ya que en metálico solo dejaba dos cuentas bancarias: un saldo de 1870 pesetas en una cuenta corriente en la sucursal del Banco de España en Barcelona y 1121 pesetas en una libreta de ahorros de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis.



El único inmueble inventariado era la residencia del Park Güell, en el antiguo municipio de Gràcia, una casa unifamiliar que los albaceas valoraron en 45.000 pesetas a efectos de venta, una cifra que, según estimaciones del Col·legi Notarial, sería un "patrimonio normal" para la época que equivaldría a unos 150.000 euros.



La relevancia del inventario del testamento de Gaudí se explica en parte por la imposibilidad de consultar el testamento original, que fue destruido por el incendio de la notaría que lo conservaba en Puigcerdà en 1936, durante el inicio de la Guerra Civil, además de que incorpora el certificado de últimas voluntades que firmó el entonces funcionario de Justicia, Manuel Azaña, una década antes de convertirse en presidente de la Segunda República.

Como ocurre con todos los documentos notariales, el inventario de la herencia de Gaudí pasa a ser de consulta pública al cumplirse cien años desde que se firmó en noviembre de 1926, cinco meses después de su muerte, y a partir de ahora se podrá estudiar en las instalaciones del Col·legi Notarial de Catalunya, que lo ha preservado hasta ahora en el Arxiu Històric de Protocols de Barcelona.



Este archivo conserva también otros documentos relacionados con Antoni Gaudí y su obra, entre lo que destaca el acta de colocación de la primera piedra de la Sagrada Familia, firmada antes de que Gaudí fuera nombrado arquitecto director de las obras.



También custodia documentos mucho más recientes, como el que firmaron en junio de este año el papa León XIV y el arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella, escritura autorizada por el decano del Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, que deja constancia de la finalización de la Torre de Jesús y del estado de las obras de la basílica.