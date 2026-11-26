El interés en CentroCentro por un desarrollo escenográfico, que compense la ruptura espacial del cubo blanco en las salas de exposiciones, ha impulsado a la pintora Juana González (Puertollano, 1972) a subrayar con ensamblajes e instalaciones algunos elementos esenciales, como el sueño y los recuerdos, de lo que es ya una decantación de su trayectoria.

Juana González. Indómita pintura CentroCentro Madrid. Comisario: Fernando Castro Flórez. Hasta el 18 de abril

Muestra la artista una treintena de pinturas y obras sobre papel realizadas en la última década en torno a unos pocos temas: la lucha en el proceso creativo y en la vida, la emancipación de la mujer, las brujas y las rémoras patriarcales y, al final, la naturaleza y los toros, siempre desde una posición animalista.

Pero esos asuntos son solo las perchas para una pintura narrativa empeñada en hablar de la tragedia de la vida, provista de un largo imaginario enraizado en la historia de la pintura y que alcanza hasta las acciones feministas de los años setenta, el cine y la cultura visual contemporánea.

Sus pinturas enganchan porque remiten a tantas otras imágenes que nos impactaron, composiciones clásicas subvertidas e instantes de escenas que nos atravesaron. Todo lleva al conflicto en un escenario de alta tensión.

Enganchan pese a la repulsión frente a los potentes verdes y azules expresionistas, y hasta amarillos, que multiplican el conflicto y que nos ciegan y nos obligan a ver y ver más.

Juana González: 'Fracaso', 2017 Centrocentro

Todo lo que hay en segundo plano, que hay mucho y a menudo dice más que la acción principal. Y todos los recursos de goteos, empastes y dibujos de pincelada suelta y decidida para siluetear la acción.

La greda, antigua imprimatura rojiza de las escuelas barrocas madrileña y andaluza, asienta toda esa tragedia humana en el barro de la tierra.

En la pintura neobarroca de Juana González todos hacen, o lo intentan con todas sus fuerzas. Pies y manos se desgajan de brazos y piernas.

Las cabezas se distorsionan, ofreciendo sus rostros sobre la espalda o sobre un túmulo viscoso. La vida es absurda, la vida nos desquicia.

Y, sin embargo, también quedan resquicios para la belleza, como en el borde superior de Trashumancia, 2022, donde en su horizonte luminoso atisbamos un homenaje a la finura aérea de Carmen Laffón.

Delicadeza que se explaya sin cortapisas en sus pequeños dibujos oníricos y fragmentados y que aquí se han extendido hasta un formato mural. La vida también es sueño.

Juana González: 'Monólogo', 2023. Centrocentro

Gracias a la acertada programación de CentroCentro, que se ha convertido en el auténtico escaparate de la diversidad de lo que se produce en Madrid en artes plásticas, además, en la tercera planta junto a Juana González y de algún modo continuando el argumento de la creación en el estudio, podemos disfrutar de otras dos excelentes muestras: el elegante proyecto de la última Premio Nacional de Grabado, Elena Jiménez, Me das tus manos, en el que resuena tanto la ética de los cuidados; y las entrañables versiones de elementos mobiliarios que hablan de los estudios de amigos de Teresa Moro.