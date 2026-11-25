Pepe Carretero, ganador del 41.º Premio BMW de Pintura: "No pinto para los concursos. Mi obra es mi vida"

Pepe Carretero (Tomelloso, 1962) es el nuevo ganador del certamen pictórico más importante de nuestro país.

Autodidacta, su obra se mueve entre la autobiografía, los sueños y la intimidad doméstica y sexoafectiva. Para él es imprescindible unir la pintura con la experiencia vital en una personal figuración.

Le entrevistamos tras una maratoniana jornada de llamadas y felicitaciones, después de que ayer por la noche recogiera de manos de la Reina Sofía el Premio BMW de Pintura, en una ceremonia celebrada en el Teatro Real.

Pregunta. ¿Cómo ha recibido este importante premio?

Respuesta. Pues muy contento y con una sorpresa total, porque no pensaba ser el ganador.

P. ¿Se había presentado más veces?

R. En el 2008 y también quedé finalista. En aquel momento, José Guirao, que fue una persona muy importante en mi vida porque me compró un cuadro para Reina Sofía durante su mandato, cuando pasó a ser ministro de Cultura y era jurado de BMW, como teníamos confianza, me confesó: “te has quedado el segundo”.

P. ¡Qué duro quedarse a las puertas!

R. En esta ocasión hemos sido 1.954 participantes en la sección de pintura. Si te quedas el 530, pues te da exactamente igual. Pero si te quedas el segundo... te duelen las tripas. Otras veces me he presentado, me han seleccionado, pero ni siquiera he sido finalista. El mundo de los concursos es muy aleatorio.

Pepe Carretero: 'Jardín de agosto', 2023-2026. Premio BMW

P. He leído que ha estado tres años pintando Jardín en agosto, el cuadro galardonado.

R. Si sumamos todo el tiempo que he pintado no he llegado a dos meses, a lo mejor un mes y medio. Lo que pasa es que he trabajado de una forma muy intensiva del natural, poniéndome el cuadro ahí, delante del jardín.

P. ¿Hizo este cuadro exprofeso para el concurso?

R. Para nada. Nunca hago ningún cuadro para un concurso. Yo pinto cuadros, aunque nadie me los pida. Algún retrato que otro hago por encargo, eso sí. Este cuadro estuvo expuesto por primera vez en el Real Jardín Botánico de Madrid, el año pasado.

P. Cuénteme un poco su trayectoria.

R. Estudié Publicidad, por si acaso me fallaba la pintura. Estudié en Granada con unos profesores deleznables que no sabían nada. No sé nada de publicidad, y nunca me ha hecho falta, gracias a Dios. Toco madera. Me da miedo que me falle la pintura. Me dedico solamente a pintar, no he estudiado Bellas Artes, y tampoco he hecho cursos con pintores, nada de nada.

Doña Sofía entrega el Premio BMW de Pintura a Pepe Carretero. Casa de S.M. el Rey

P. ¿Es, entonces, autodidacta?

R. Sí. Al final he conseguido tener un estilo propio, y un mundo personal que se basa en mi autobiografía.

P. ¿Cómo empieza a pintar?

R. Yo era un niño que pintaba. En las reuniones familiares me fijaba en un montón de detalles, mis tías se reían muchísimo. Nunca dejé de pintar.

P. ¿Nunca dudó?

R. Tuve una pequeña crisis, con trece o catorce años, porque yo dibujaba, pero me era muy difícil meter color. Y tuve ahí una pequeña crisis, pero luego ya después de haberla superado he seguido fiel a mi trabajo.

P. ¿Qué temáticas le interesa llevar a su pintura?

R. Tengo un abanico muy amplio de cosas que me interesan: las escenas cotidianas, los retratos de gente que quiero, los bodegones, que es una tradición muy española. También pinto mis sueños, las pesadillas. Cuando me despierto, me impresionan tanto, que los retengo y los pinto después. Tengo escenas homoeróticas que me provocan problemas para mostrarlas.

P. ¿Pero son escenas muy subiditas de tono?

R. Son escenas eróticas. Si tú le llamas a eso pornográfico, yo no, para mí no lo son. Las escenas de amor son de amor. De vida de una pareja. La pornografía es otra cosa, la pornografía son unos actores que tienen unos cuerpos especiales. Esto es mi vida.

P. ¿Qué pintura le interesa?

R. Los grandes de la pintura. Ahora tenemos la suerte de tener una exposición maravillosa de Dalí en el Thyssen. Y este intercambio que han hecho con un museo de Alemania y gracias al que han traído el paisaje maravilloso de Delft de Vermeer [Mauritshuis ♥ Thyssen-Bornemisza. Obras maestras de La Haya]. El que más me impresiona es mi paisano, Antonio López. Me gusta mucho Guillermo Pérez Villalta y fuimos compañero en la Real Academia de España en Roma. También Guillermo Peñalver. Me interesan los pintores que aporten algo de su vida.

P. ¿Cómo se trabaja desde la periferia?

R. Yo, en realidad, vivo en la Plaza de Callao, en Madrid. Lo que pasa es que en Tomelloso estoy desde hace quince años cuidando a mis padres. Y estoy trabajando allí muy a gusto. Ahora mismo tengo una producción de obra impresionante.

Pepe Carretero. María Antonia García de la Vega

P. ¿Qué proyectos tiene en marcha?

R. El próximo día 3 de diciembre inauguro en el Museo López-Torres de Tomelloso la exposición que tuve en el Botánico. Además presento mi cuarto libro de poesía, que es mi otra faceta con la que he ganado premios internacionales.

P. ¿Trabaja con alguna galería?

R. Desde que en 2008 tuve un problema económico con una galería de Barcelona que tenía oficina en Madrid, no. Es una cosa que quiero conseguir, pero me resulta difícil. En el arte también hay modas y la figuración no a todo el mundo le gusta.

P. ¿Cree que haber ganado este premio va a suponer un antes y un después en su carrera?

R. Pues Dios te oiga, porque necesito algo de ayuda. Yo también tengo momentos de bajón. Me encuentro muy solo.

P. Pero usted vive de la pintura.

R. Sí, además sin galería.

P. Cuéntenos, ¿cómo es el proceso de su pintura?, ¿hace bocetos?

R. Yo pinto cualquier situación que puede parecerme mágica. Sí, hago bocetos en papeles que no sirven. Como me he criado con muy poco dinero, cuando tengo un bloc maravilloso no sé dibujar. Tengo que dibujar en papeles que no sirvan.

P. ¿Qué siente ante el lienzo en blanco?

R. No soy un pintor que se asuste ante el lienzo en blanco. Me encanta y me divierte mucho.

P. ¿Y qué le dijo la Reina Sofía cuando vio su cuadro?

R. Estuvo muy simpática y preguntó muchas cosas. Luego tuve una noticia muy buena. Un señor que iba en su séquito me dijo: “que sepas que el cuadro que más le ha gustado era el tuyo”.

P. ¿Qué opina de toda la publicidad en redes sociales?, ¿tiene Instagram?

R. Tengo Instagram y Facebook. Lo cuelgo todo para que mis amigos vayan viendo en qué estoy trabajando y con la esperanza de encontrar un comprador que nunca aparece.

P. La pintura figurativa también tiene su espacio, mire a Miki Leal en Sala Alcalá 31.

R. Me gusta mucho su trabajo y lo saludé en su inauguración, pero el 80 % del arte sigue siendo abstracto. Analice la feria ARCO, el mercado se rige por modas y la pintura abstracta es la moda. Entre los seleccionados del certamen solo éramos dos los pintores figurativos. Lo que no me gustaría es que me cogiera una galería y que me dejara caer después, para eso me quedo como estoy.