Doña Sofía entrega el Premio BMW de Pintura a Pepe Carretero Casa de S.M. el Rey

Pepe Carretero gana el 41.º Premio BMW de Pintura por su óleo sobre lienzo 'Jardín en agosto'

La reina Sofía ha entregado este lunes el 41 Premio BMW de Pintura al manchego Pepe Carretero por su óleo sobre lienzo Jardín en agosto, mientras que la bilbaína Elisa Villota ha sido reconocida en la categoría de arte digital por Exploring Urban Memories, una propuesta que combina imágenes, sonidos y testimonios.

Un abarrotado Teatro Real ha acogido la gala, presidida por la reina Sofía y que ha reunido al ámbito cultural, artístico y social en una noche dedicada a dar a conocer y reconocer el talento y la constancia que hay detrás de cada obra de los nuevos artistas, según los organizadores.

Así, la obra de Carretero, natural de Tomelloso (Ciudad Real) ha supuesto tres años de trabajo pintando un jardín del natural, mientras que la de Villota es el resultado de un recorrido por las calles de Ispra (Italia) para recoger sus recuerdos.

Aunque sus técnicas son distintas, ambas propuestas nacen de observar un entorno y encontrar una forma propia de contarlo.

Creado en 1986, el Premio BMW de Pintura, ha reunido a lo largo de sus 41 ediciones a distintas generaciones de artistas residentes en España y ha incorporado nuevas formas de expresión, como el arte digital.

Pepe Carretero: 'Jardín en agosto', 2023-2025. Premio BMW

Según ha explicado el presidente ejecutivo de BMW, Manuel Terroba, "el compromiso de una empresa con la cultura se demuestra, sobre todo, en la continuidad. En estar, en acompañar y en crear oportunidades para que el talento encuentre su lugar".

La convocatoria de este año ha recibido 2.216 candidaturas, 1.954 en Pintura y 262 en Arte Digital, de artistas de 45 nacionalidades, todos ellos residentes en España.

El jurado ha estado integrado por Antonio López, Miguel Zugaza, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guillermo Solana y Lucía Casani, quienes han acompañado a doña Sofía en su recorrido por los salones del coliseo para conocer las obras de todos los finalistas, antes de entregar los premios en el escenario.

En pintura, han sido finalistas Alejandro Pastor, Eloy Arribas Rodríguez, Elvira Amor, Garazi Etxebarria Azurmendi, el colectivo formado por Julia Fuentesal y Pablo M. Arenillas, Miguel Sánchez Lindo, Pepe Carretero y Sabine Finkenauer.

Doña Sofia durante su visita a las obras finalistas Casa de S.M. el Rey

En arte digital, han sido seleccionados Ana Esteve Reig, Elisa Villota Sádaba, Nicolás de Maya Sánchez y Sandra Paula Fernández Fernández.

Tras la entrega de premios, la cantante Pasión Vega ha puesto el broche final al acto con un espectáculo de música, danza y literatura que ha alternado nanas, copla y ritmos latinos.