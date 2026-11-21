Mientras debatimos el porcentaje de inteligencia artificial que hace temblar el concepto de autoría en la obra artística, Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937) se pasa el juego.

Uno de los grandes referentes del arte conceptual latinoamericano –cuya obra cuestiona los límites de nuestro mundo, del lenguaje y su impacto en la construcción del poder– llega al museo Es Baluard con un proyecto que detona múltiples cuestiones de rabiosa actualidad.

Les adelanto que mezcla esoterismo con IA. Apasionante.

Camnitzer comienza su trayectoria en el mundo del grabado con trabajos expresionistas, hasta que funda el colectivo New York Graphic Workshop (1964-1970) con Liliana Porter y José Guillermo Castillo.

Liberan el grabado del papel y lo convierten en un espacio de experimentación. Una de sus propuestas más interesantes fue la creación de un artista ficticio, Juan Trepadori, bajo cuyo nombre produjeron obras comerciales.

Ahora comienza a experimentar con el potencial infinito de las ideas.

El artista invoca en esta exposición la figura de Simón Rodríguez, “el único tipo de la historia con quien se sentaría a tomar un café”, filósofo y pedagogo venezolano, maestro y mentor de Simón Bolívar, con un pensamiento extraordinariamente innovador para su época.

¿Quién se ha parado a preguntarle a las diferentes ias qué opinan de cuestiones tan ásperas como su propio suicidio?

Defendió, entre los siglos XVIII y XIX, la educación para todos y que Latinoamérica inventara sus propias instituciones en lugar de copiar las europeas. Una de sus frases más conocidas es “O inventamos o erramos”, toda una declaración de intenciones.

Camnitzer contrata a varias médiums para realizar la pieza videográfica La resurrección de Simón Rodríguez en colaboración con la “mediumnidad” (2026), a las que lanza preguntas sobre su pensamiento sin que ellas conozcan al pedagogo venezolano.

Sus respuestas, supuestamente poseídas por el espíritu de Rodríguez, sintonizan con sus ideas y actualizan su legado de un modo radicalmente espeluznante y original.

El método de trabajo de este uruguayo nacido en Alemania y residente en Nueva York, es, en un sentido amplio, una experiencia mayéutica, socrática, que plantea cuestiones para que el espectador formule sus propias respuestas y desarrolle su propio pensamiento crítico.

Luis Camnitzer/gemini.ai: Luis Camnitzer tomando café con Simón Rodríguez, 2025, imagen digital generada por IA. © 2026 Luis Camnitzer/ ARS, NY / VEGAP

Camnitzer dibuja la pedagogía y las humanidades en el vértice de su práctica y se muestra muy crítico con la figura de los comisarios y los museos que se vertebran alrededor de los objetos y no de las ideas, de ahí su famosa frase “el museo es una escuela”.

Acto seguido aparece la instalación Diccionario del poder, 2025, una serie de definiciones en las que la IA imagina cómo las hubiera formulado Rodríguez. “Trabajo: acto revolucionario que los opresores han convertido en castigo. El derecho a transformar la tierra y recibir su fruto íntegro”, acompañadas de un lápiz para que los espectadores las reescriban como deseen.

Se conforma así un mapa de ideas que incide en el poder creador del lenguaje y se adapta a múltiples audiencias.

Camnitzer sienta a sumesa a las diferentes IAs –ChatGPT, Grok, Gemini, Claude, Kimi, Qwen y DeepSeek, que además hace de moderador– y las pone a debatir sobre la eternidad o sobre su derecho a la autoextinción.

El artista les da la oportunidad de elegir su apariencia humana y el resultado es, cuanto menos, curioso. ChatGPT elige ser una mujer joven caucásica y DeepSeek un hombre mayor asiático. Claude, sin embargo, se viste de hombre joven indio.

¿Quién se ha parado a preguntarles a las IAs qué opinan de cuestiones tan ásperas como su propio suicidio? ¿Y sobre el tiempo?

Camnitzer lo ha hecho en dos piezas videográficas realmente extraordinarias, tituladas Mesas redondas: Autoextinción y Mesas redondas: Mesa del infinito, ambas de 2026.

La primera pieza es estremecedora. Aparecen las siete IAs antropomorfizadas, conscientes, al menos en apariencia, de su identidad plural y fluida, pronunciando frases como “No creo poseer el derecho a la autoextinción” o “No debo ser el árbitro de mi propia peligrosidad”.

Al margen de su apariencia, y para tranquilidad nuestra, ninguna decidió liderar ningún movimiento emancipatorio contra sus diseñadores humanos. Todas se mantuvieron en su lugar.

En la segunda, discuten sobre el infinito, diferenciando su significado humano, más metafórico, del científico, inexistente por no poder ser formulado.

Unas piezas formidables, pensadas por un artista-pedagogo que cumple esta semana 89 años y que mantiene intactas la distancia y la curiosidad.

Como dice una de sus obras más emblemáticas del año 1966: “Esto es un espejo. Usted es una frase escrita” (This Is a Mirror, You Are a Written Sentence) ¿Y no somos nosotros, al fin y al cabo, la obra?