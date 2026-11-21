Luis Camnitzer, el artista que resucita a un filósofo con IA y espiritismo: "No hago arte, hago militancia"

Luis Camnitzer (Lübeck, Alemania, 1937) es un orador reposado. Una conversación con él es un placer, podríamos decir "de los de antes" que nos regala ideas tranquilas e inteligentes que siempre abren nuevas vías para deconstruir el pensamiento dado.

A sus 89 años este artista, teórico y pedagogo que empezó en el mundo del grabado expresionista hasta convertirse en una de las figuras más relevantes del arte conceptual no deja de preguntarse sobre los límites del conocimiento y el poder y el papel del arte y los museos en la actualidad.

Con motivo de su exposición en Es Baluard, en Palma de Mallorca, El diccionario del poder, la resurrección de Simón Rodríguez, comisariada por Mariana Silva, compartimos una apasionante charla.

Hablamos sobre Simón Rodríguez, el extraordinario pedagogo del siglo XIX al que rescata del olvido mediante una insólita combinación de inteligencia artificial y espiritismo.

También sobre el futuro de la inteligencia humana, la crisis de las humanidades, los museos y la autoría. Sin respuestas categóricas, tan solo preguntas inspiradoras.

Un mural con una cita del artista en Es Baluard. Es Baluard

Pregunta. ¿Quién fue Simón Rodríguez?

Respuesta. Fue el maestro de Simón Bolívar. Se encontraron en París, caminaron hasta Roma y subieron al Monte Sacro, donde Bolívar hizo su juramento de liberar a las colonias españolas. Rodríguez fue el único testigo. Se hizo famoso por haber presenciado aquel juramento, pero después nadie se molestó en averiguar quién era realmente y cayó en el olvido.

P. Hasta que llega usted.

R. No, en los años cincuenta el Congreso de Venezuela ya había publicado sus obras completas. Ángel Rama, un crítico literario uruguayo, publicó en los ochenta La ciudad letrada, cuyos capítulos estaban precedidos por aforismos de Simón Rodríguez que me conquistaron profundamente.

P. ¿Recuerda alguno?

R. Sí, claro: "O inventamos o erramos". Entonces empecé a investigar y descubrí que era un pedagogo de primera. En el siglo XIX estaba en la línea de Pestalozzi, de la pedagogía progresista influida por Rousseau, que ponía el acento en el estudiante.

Una vista de la exposición. Es Baluard

P. Además, fue un precursor del pensamiento descolonizador.

R. A diferencia de los europeos, él estaba preocupado por descolonizar las culturas americanas.

P. ¿Y cómo se hace eso?

R. Insistía en que el español que había surgido en América Latina era un idioma y no algo secundario. Se preocupaba mucho por la población marginal y por su educación. Cuando estuvo en Bolivia, por ejemplo, pagaba a las familias para que permitieran que sus hijos fueran a la escuela en lugar de trabajar.

P. ¿Qué más le fascinó de él?

R. Articulaba el pensamiento mediante diagramas y caligramas, tratando de evocar sus ideas en la mente del lector. Esa es la base de la teoría de la información del siglo XX. Mallarmé hizo algo parecido inspirado en la música, pero setenta años después. Todo esto me fue seduciendo hasta que llegué a la conclusión de que Rodríguez era el único tipo con el que me interesaba tomar un café. De ahí la imagen de la exposición. Fíjese que para no seguir el santoral, llamó a sus hijos Zapallo, Maíz y Zanahoria. ¡Me fascina! En 1991 hice un proyecto sobre él, pero ahora, con la llegada de la inteligencia artificial, se me abrieron nuevas posibilidades y se me ocurrió traer a Rodríguez al siglo XXI.

Una vista de la exposición. Es Baluard

P. ¿Cómo?

R. Sus aforismos han sido reescritos por un chatbot con el lenguaje actual. Busqué otros modos de interactuar con él y llegué al espiritismo.

P. Cuénteme más, esto me interesa muchísimo.

R. Conseguimos seis médiums que no sabían quién era Simón Rodríguez. Les planteamos mis preguntas y ellas se conectaron con su espíritu.

P. Y grabó la experiencia en vídeo.

R. Sí, vale la pena verlo. Lo que empezó como algo satírico terminó siendo un vehículo paralelo a la inteligencia artificial. El mundo de hoy es una realidad basada en la credibilidad. De ahí las fake news: ya solo importa que algo sea verosímil, no que sea verdad.

Luis Camnitzer/gemini.ai, Luis Camnitzer tomando café con Simón Rodríguez , 2025, imagen digital generada por la IA 2026 Luis Camnitzer/ ARS, NY / VEGAP

P. También pone a debatir en una mesa redonda a las diferentes inteligencias artificiales ChatGPT, Claude, Gemini.... ¿Qué quería averiguar?

R. Tenía curiosidad por saber qué piensa una IA. No qué piensan ellas que yo pienso, sino qué piensan realmente. Una de las cosas que me preocupaban, y me siguen preocupando, es la concepción del infinito. La imaginación humana es fantasía, lo imposible, lo absurdo. En el fondo, siempre exploramos el borde entre lo posible y lo imposible. Y el arte trata de entrar en lo imposible y manejar la credibilidad a ese plano. Ahí decidí ponerlas a debatir.

P. ¿La inteligencia artificial es una herramienta a favor o en contra del arte?

R. Depende. Yo diría, primero, que no importa y, segundo, que estar en un museo ya señala lo que es arte. Es un asunto de nomenclatura y no de contenido. La otra pregunta, en consecuencia, es si yo soy un artista. Y diría que no. No hago arte, hago militancia.

P. También cuestiona el concepto de autoría.

R. El concepto de autoría es producto de la propiedad privada. Si tengo una idea, quiero que se reconozca. Si estás produciendo ideas, quieres que te paguen. Pero, en términos de conocimiento, quieres que ese conocimiento sea compartido y sea libre. En la medida en que una idea siga atada a un autor, no es libre. Eso impide que sea asimilada, que llegue a otros lugares y modele nuestra cultura.

Luis Camnitzer: 'Mesas redondas: Autoextinción', 2026 Luis Camnitzer

P. ¿Qué ocurre entonces con la historia del arte y su enseñanza?

R. Pongo el ejemplo de Picasso. El porcentaje de público que experimentó en su momento el cubismo como algo importante es muy pequeño, un reducto de élite. Hoy, el porcentaje de público que tiene una experiencia con una obra cubista tampoco es mucho mayor, pero todos aceptan que es importante. Esa educación para mí no sirve para nada.

P. ¿Cómo es, entonces, su modelo educativo?

R. Yo, primero, exploraría. Tomemos una idea: ¿hasta dónde funciona? ¿Qué pasa después? ¿Por qué es útil? Eso nos lleva a una educación política que permite pensar y ubicar el lugar del poder.

P. El poder es una constante en su trabajo.

R. Debemos entender cómo nos reprimen y cómo controlar nuestra libertad para no molestar a otros. Se trata de encontrar una definición de poder que permita que lo colectivo vaya moviéndose de una forma liberadora y no al servicio de otros.

Vista de la exposición. Es Baluard

P. Su trabajo recuerda a la mayéutica socrática: provocar respuestas mediante preguntas, ¿qué busca en el público?

R. Trato de que los acuerdos tácitos de la comunicación sean lo más amplios posible. Intento comunicar lo complejo evitando la complicación. Me pongo en el lugar del que escucha.

P. ¿Cómo será el arte del futuro?

R. ¡No tengo ni idea! Creo que los jóvenes tendrán que explorar qué zona no es accesible a la inteligencia artificial. Esa zona determinará cuál es el terreno en el que podemos desarrollar la imaginación humana. No tengo una formación tecnológica para trabajar realmente con inteligencia artificial. Soy un consumidor ingenuo. Y en ese consumo ingenuo veo límites, configuraciones amaneradas que surgen en el diálogo.

P. Entonces, ¿no le parece peligrosa?

R. El uso de la expresión "inteligencia artificial" me parece peligroso si no la analizamos. Una cosa es la robótica, que debe crear mecanismos independientes capaces de funcionar. Pero llegar al robot ideal implica que nosotros no hagamos nada y el robot lo haga todo. El problema es qué hacemos con ese tiempo. No cómo lo rentabilizamos, sino cómo nos completamos como seres humanos. Yo utilizo la inteligencia artificial para asuntos médicos.

P. Dicen que no debemos hacerlo.

R. Probablemente el médico hará lo mismo. Hay que hacerlo con juicio. Hay un experimento del filósofo Nick Bostrom que plantea diseñar un robot dedicado a fabricar clips. Su optimización haría que todo lo que no sirviera para fabricar clips fuera prescindible. Incluso las personas que diseñaron el robot. En algún momento tendría que eliminarlas porque serían un obstáculo. Es muy interesante. Los chatbots analizan ese problema -el de la ética-, pero la ética escapa de su campo. Está bien la optimización, pero la ética es problema nuestro.

P. ¿Cree que algún día la inteligencia artificial podrá incorporar la ética a su pensamiento?

R. No se sabe. Por ejemplo, que hayan desarrollado un lenguaje propio es muy interesante.

P. ¿Las inteligencias artificiales han desarrollado un lenguaje propio?

R. Sí, para comunicarse ciertos inputs de por aquí no, por aquí sí, en directrices binarias. Lo que me recuerda un caso apasionante. Hace unos años, en una escuela de Nicaragua para niños sordos, descubrieron que los propios niños habían desarrollado su propia lengua de signos para comunicarse, sin saber nada sobre idioma de signos. Es un caso lingüístico de referencia.

Una vista de la exposición. Es Baluard

P. Quizá haya algo intrínseco a la inteligencia: la necesidad de comunicarse.

R. Hay que tener cuidado de no antropomorfizar el proceso. Más bien debemos entender qué ocurre en un proceso de optimización que aprende independientemente de nosotros. No soy la persona indicada para contestar estas cosas, pero me fascinan.

P. Usted ha reflexionado mucho sobre los procesos de aprendizaje.

R. Sí, es apasionante: ¿por qué se aprende? Primero noté que siempre se habla de leer y escribir, a pesar de que, alfabéticamente, escribir precede a leer. Eso quiere decir que leer es más importante que escribir desde un punto de vista ideológico. Para comunicarte tienes que tener un código. Cuando usas palabras para describir algo, estás acomodando una experiencia súper compleja que va más allá de las palabras, hay que descifrar unos códigos contextuales y emocionales también.

P. ¿Qué piensa del rumbo que está tomando la educación?

R. Me alarma que todo el sistema universitario esté enfocado en STEM [en inglés Science, Technology, Engineering, and Mathematics]. Son materias duras que preparan al estudiante para funcionar en el mercado. Se están ampliando en base al sacrificio de las humanidades.

P. El problema es sacar las humanidades de la ecuación, ¿pueden los museos compensar esa pérdida?

R. Siento que el sistema educativo no está cumpliendo con la misión en la que yo creo. Los museos van a tener que llenar ese hueco y rediseñarse. No como museos escaparate, sino como museos educativos, de especulación sobre las imposibilidades. Y tendrán que redefinir la función del comisario. Es algo en lo que vengo insistiendo desde hace mucho. El comisario tiene que conocer tanto la historia del arte y lo que sucede en su campo como la pedagogía. Mientras eso no ocurra, el departamento de educación tiene que intervenir en el diseño de las exposiciones. Es un cambio radical en la estructura museística.

P. ¿Cuál es el principal problema de los museos?

R. Que todo está armado en base al objeto. El comisario es quien más sabe de los objetos, pero lo que hay que hacer es empoderar al público y generar nuevas ideas.

P. ¿Debemos entonces alejarnos de los objetos?

R. No ignorarlos, porque son instrumentos útiles, sino entenderlos como recipientes de conocimiento y no como mera fabricación bien hecha.

P. Usted afirma que el arte es conocimiento.

R. La educación, en general, es una transferencia de conocimiento conocido, y no un proceso de investigación. El arte abre la posibilidad de la fantasía y de expandir el razonamiento científico.