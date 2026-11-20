Miki Leal, pintor: "Esta exposición es un autorretrato psicológico, una instalación sobre la vida hedonista"
El pintor sevillano presenta una retrospectiva de más de 120 piezas en la Sala Alcalá 31 de Madrid.
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Exitoso sin ser creído, culto sin ser pedante, encantador sin ser afectado. Miki Leal inventa sus paisajes triturando y digiriendo los artefactos culturales que consume: literatura, cine, música, arte.
Todo cabe en sus alquimias. Le entrevistamos con motivo de su exposición en Alcalá 31 de Madrid, una tan grande como una casa (portuguesa).
Ingredientes: un poco de hedonismo pop, geometrías anárquicas, acertijos, tramas, azulejos portugueses, nouvelle vague en transparentes veladuras, arquitecturas fabulosas, notas de jazz (des)acompasadas, aderezadas con colores líquidos y pinceladas ágiles.
Como diría Baudelaire, Miki Leal (Sevilla, 1974) es un pintor de la vida moderna, aunque lo moderno sea lo olvidado, como le gusta decir a él.
La exposición, que abre al público este viernes 20, supone la consagración institucional de un pintor más que consolidado que hasta ahora no había expuesto, sorprendentemente, en un centro público de la capital.
Pregunta. ¿Qué podremos ver en La corriente del confort. De lo cotidiano a lo heroico?
Respuesta. Un autorretrato psicológico en veinte años de trabajo. Es una macroinstalación sobre la vida hedonista, la felicidad de la vida privada, del habitar una casa, pero, sobre todo, está muy relacionada con la arquitectura y el mobiliario a través de más de 120 piezas entre cerámicas y pintura. Es como entrar en mi casa, concretamente, como una extensión de mi casa de Portugal, donde actualmente vivo.
P. Otra casa también inspira la exposición, Villa Arpel, la de la película Mi tío (1958), de Jacques Tati.
R. Sí, la película es una crítica a ese mundo del New Deal, de esos años en los que la tecnología empieza a formar parte de la casa. En mi caso va a un nivel más estético. Adoro ese filme y lo he llevado, junto a sus jardines, al montaje.
P. ¿Cómo fue su aproximación a la Sala Alcalá 31?
R. Es un espacio dificilísimo. He visto muchas exposiciones aquí y no todas han sido buenas. Uno se puede poner a favor o en contra del espacio. Para mí ha sido fundamental no cortar la sala, lo bonito es que es muy larga y tiene un punto de vista muy profundo. Si lo cortas, pierdes esa identidad de basílica. Además, hemos trabajado el piso de arriba de tal modo que la visión cenital da sentido a toda la instalación.
“Se puede ver cómo mi obra se ha vuelto más densa, con más contenido, como he crecido como pintor”
P. Y se espera un desmontaje complicado, también.
R. El mural de la entrada compuesto de azulejos se va a recuperar uno a uno y se reutilizarán para futuros proyectos. Aquí hay baldosas recicladas. Lo nuevo no me gusta. “Lo moderno es lo olvidado”, como afirmó Arturo Pérez Reverte, una frase que me encanta.
P. El punto de partida de la exposición es su estancia en la Academia de España en Roma.
R. Sí, fui becario en 2016, aunque hemos ido más allá. Se puede ver cómo mi obra se ha vuelto más densa, con más contenido, como he crecido como pintor. Antes era más dibujístico, aleatorio e improvisador.
P. ¿Qué claves les puede dar a nuestros lectores para que descubran en la muestra?
R. El mural de la entrada es un mapa del tesoro donde hay un montón de pistas sobre mi forma de vivir y de trabajar. Me gusta hacer una especie de acertijos visuales. Hay unos ojos que miran a varios sitios, hay varias parejas de ojos que son, de hecho, los ojos de la ventana de la película de Tati.
P. ¿Son ecos o resonancias?
R. Sí, yo los llamo armónicos, un sonido extraño que no es una nota en sí y se repite a nivel de color, formas, frases…
P. ¿Cómo empieza a pintar?
R. Yo me dedicaba a la música: conservatorio, grado medio de guitarra y nueve años estudiando armonía modal y composición. Siempre he dibujado bien, ganaba premios en el colegio, mi hermana es catedrática de Bellas Artes... Pero cuando me dan una beca para estudiar música en Berklee, muere mi padre y entonces me planteo qué hacer.
P. Y decide estudiar Bellas Artes.
R. Sí, me apunté a una academia en Sevilla para el examen de ingreso y a los dos años ya tenía galería. ¡Desde el año 1999 voy a ARCO!
P. ¿Y qué pintaba?
R. Curiosamente, era más abstracto.
P. ¿Y la música?
R. Compaginaba ambas cosas. He tenido muchas agrupaciones, hacía composición y jazz. Estuve nueve años trabajando en una tienda vendiendo partituras. También tocaba rock, heavy, de todo. Pero, sinceramente, soy mejor artista que músico: era muy bueno técnicamente, pero no tenía tanto corazón. En el arte no hay fórmulas, pero en la música es fundamental el estudio riguroso, y eso me encorsetó.
P. ¿Cómo es su proceso de trabajo?
R. Jamás hago un boceto, los escribo en una libreta como un minirrelato, así me parece que soy más libre. Soy muy anárquico. Cuando mi hijo era pequeño sus rutinas regulaban las mías. Sin él quizá me hubiera perdido por los bares. Ahora tengo más foco.
P. ¿Piensa en el espectador?
R. ¡No! ¡Ni muerto! Hago lo que me apetece.
P. ¿Qué le inspira?
R. Como dice siempre mi amigo [Miguel] Fructuoso: “Ni arte sin vida, ni vida sin arte”. Vivo como creo y creo como vivo. Hago una obra muy autobiográfica, pinto lo que me interesa, lo que me gusta, es como un cuaderno de viaje.
“El éxito es terminar una buena pieza. Ese es uno de los momentos más felices que he vivido nunca”
P. ¿Qué pintores admira?
R. Como sevillano, me voy al Barroco: Valdés Leal, Sánchez Cotán, la corriente paisajista española, Velázquez. El Barroco es una fuente inagotable, aunque también adoro a Matisse y a Picasso. Hago mucha metapintura, hablo de la propia pintura, de mi vida y de la historia del arte.
P. ¿Y la cerámica?
R. Hace más de quince años me invitaron a hacer algo en Portugal. Había tonteado con ella en la Cartuja y me fascinaba un ceramista que se llama Bordallo Pinheiro. Quería hacer un trabajo en la fábrica donde este señor producía, me pusieron en contacto con Pedro Pacheco y empezamos a trabajar juntos. Nos enamoramos laboralmente Pedro y yo. Elaboramos una serie de piezas y las fui incorporando a mi obra habitual. Desde entonces forma parte de mi equipo.
P. ¿Qué tiene Portugal?
R. A raíz de ir tanto, vi un cartel de “Se vende” en una antigua fábrica de cerámica, en una reserva natural, y cuando pregunté no estaba tan mal de precio. No es fácil comprar algo fuera de tu país y actualmente soy residente de ambos países. Me he planteado la casa como proyecto de vida y artístico. Me da paz. Es mi centro neurálgico, donde volver. Adoro Madrid, pero ahora el cuerpo me pide otra cosa. Me apetecía tener mi biblioteca, mis discos ordenados, en medio del campo, y cuando me apetece jaleo me vengo para acá. Además, hago siete ferias al año, así que viajo cada mes y medio. El tiempo que me dedico quiero que sea de calidad.
P. Aunque aquí tiene otro de sus grandes proyectos: Nave Oporto.
R. Sí, los primeros en alquilar la nave fuimos FOD y yo. Hemos hecho una familia grande, duradera y bonita.
P. Nave Oporto es un modelo de taller de artistas a nivel nacional, además de un ejemplo de simbiosis.
R. Ese ha sido su éxito, que las puertas se multiplican, los contactos de uno ven el trabajo del otro y así te ves metido en proyectos que ni se te han pasado por la cabeza.
P. ¿Habrá un antes y un después de esta exposición?
R. Sí, definitivamente. Alcalá 31 me ha dado la oportunidad de exponer individualmente en una institución de Madrid, algo que no había hecho nunca. He expuesto muchas veces en galerías, pero nunca en una gran institución pública de la capital.
“¿Un Pollock es bonito? No es bonito, es todo lo contrario, redunda en lo feo. él quería que te removiera”
P. Debe tener ya miles de piezas. ¿Las ha catalogado?
R. Soy un artista bastante impetuoso, rápido de ejecución, me gusta quitar, poner, soy muy enérgico, afortunadamente no tengo mucha obra en mi poder. Ya estoy pensando en buscar un buen almacén e incluso hacer una fundación. Eso lo hablo mucho con Luis Gordillo, que ha sido un padre para mí. Cuando conozco a Luis, él estaba dando una conferencia y un tipo del público le pregunta: “¿Qué artista joven le interesa?”. Y él respondió: “Un joven llamado Miki Leal”. Yo estaba entre la audiencia y mis amigos empezaron a gritar y a señalarme: “¡Es él!”. Me subió al escenario con ellos. Es una referencia, no a nivel pictórico, sino de energía y mentalidad sana. Es, para mí, un ejemplo total.
P. ¿Cuál ha sido la última exposición que le ha fascinado?
R. La de Irma Álvarez-Laviada en el Thyssen, redonda.
P. ¿Qué consejo le daría a un joven pintor o pintora?
R. No me atrevo a dar consejos porque está el mundo muy raro. Antes me llamaban siempre de las facultades para dar la misma conferencia: cómo se llega al éxito. Al principio lo tenía muy claro: ganando concursos. Hoy la juventud piensa antes en el éxito que en el trabajo. Hay prisa y ansia, buscan el éxito por el éxito. Tienen que encerrarse en el estudio y trabajar.
P. ¿Y cómo lleva usted eso del éxito?
R. No le tengo miedo. Éxito significa poder hacer, y yo siempre he sido bastante productivo. Para mí, éxito es terminar una buena pieza. Ese es uno de los momentos más felices que he vivido nunca, la felicidad absoluta. Es muy mágico, no lo puedes repetir. Que salte la chispa de verdad no es tan fácil.
P. ¿Qué la hace saltar?
R. Sabes cuando sucede y la gente lo sabe también. No hay una fórmula. ¿Un Pollock es bonito? No es bonito, es todo lo contrario, redunda en lo feo. Quería que te removiera las tripas. Y un Picasso tampoco es bonito, puede ser muy feo y, sin embargo, es un piezón, por algo que no sabemos, una magia. Este tema me interesa mucho.
P. Pero tiene que conectar de alguna manera contigo.
R. Está claro, eso lo primero. Yo soy más de zapatos, no me dicen nada las deportivas.
P. Esa es la clave de su obra, la joie de vivre [alegría de vivir].
R. ¡Matisse! Sí, se transmite muy bien en mi trabajo. ¡A mí me encanta cargarme las cosas! ¡Que se vea la intención! ¡Que se vea el juego, el divertimento, la ligereza! Me encanta mezclar alta y baja cultura.
P. ¿Planes futuros?
R. Tengo cerrado Es Baluard para finales de 2027, La Casa Encendida. También haré un Solo Project en ARCO 2027; Miami, Art Basel; Armory Show y una exposición en un museo de Houston. Contento.