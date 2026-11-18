Bienvenidos a la locura de Marta Minujín en el Reina Sofía: Alicia en el país de los intestinos

Parece disparatada y excéntrica, y, bueno, lo es, y nos encanta. Marta Minujín (Buenos Aires, 1943) llega al Reina Sofía al grito de "¡Arte, arte, arte, es un grito de guerra!", como una guerrillera vestida de cegadores y resplandecientes estampados, a punto de cumplir unos estupendos ochenta y cuatro años.

Se puede permitir llegar una hora tarde a la rueda de prensa de presentación de su exposición en el museo español más importante y anular entrevistas en el último minuto, retándonos a que le preguntáramos algo que nunca le hubieran preguntado antes.

El reto es harto difícil, ya que en seis décadas de carrera probablemente le hayan preguntado hasta la saciedad por su relación con el happening y la performance, sus inicios en el Instituto Torcuato Di Tella, la beca Guggenheim que en 1966 la llevó a Nueva York, donde conocería a todos los grandes: Allan Kaprow, Andy Warhol, Wolf Vostell y Niki de Saint Phalle, entre otros.

Tampoco olvidemos su relación con el pop y con la escultura pública, con sus delirantes retos arquitectónicos, como construir una torre de Pisa de espaguetis y que los espectadores se la coman, o una Estatua de la Libertad caída de hamburguesas de McDonald's, el proyecto que nunca ha podido ni podrá realizar.

Le perdonamos esos desaires porque su obra nos sorprende y divierte, y eso es algo que hoy en día no abunda. Mientras la esperábamos, hemos podido entrar en la instalación estrella que da nombre al proyecto: La Menesunda según Marta Minujín, 1965, una especie de madriguera del Conejo Blanco del País de las Maravillas, donde nos hace sentir Alicia por momentos, pero también un personaje atrapado en alguna claustrofóbica escena de una peli de David Cronenberg.

Marta Minujín: 'La Menesunda según Marta Minujín' en el Reina Sofía, 1965-2026. María Marco

"En Buenos Aires [la instalación] fue un escándalo -nos cuenta-. Salía en las películas, en las revistas del corazón, por ejemplo, en la revista Gente, esas revistas populares de artistas de cine, titulándolo: “¿Son locos o tarados?”.

Atención, voy a hacerles spoiler: caminarán entre intestinos sonoros, subirán a un primer piso para bajar y volver a subir, descubrirán su reflejo en un circuito cerrado de televisión, entrarán en una habitación de matrimonio de una pareja que, en pijama y sobre su cama, lee un libro; pasarán por una nevera gigante donde se siente verdadero frío, accederán a una delirante peluquería con una esteticista cantarina, mirarán por varias mirillas y agujeros y descubrirá su rostro en la pupila de una mujer gigante. También entrarán en una habitación donde usted mismo activará una fiesta y se deslizará entre neones.

Marta Minujín: 'La destrucción', 1963. Getty Research Institute, Los Angeles (2014.R.20) Donación de la Fundación Roy Lichtenstein en memoria de Harry Shunk y Janos Kender. Fotografía: Shunk-Kender© J. Paul Getty Trust

Estas son algunas de las experiencias que la artista denomina environments y donde el espectador tiene que estar dispuesto a dejarse llevar. Recuerde que es un trabajo de 1965. Trasládese allí por un momento.

"El arte está por encima de todo. El espectador tiene la posibilidad de entrar en un lugar y vivir sensaciones nuevas, como único recipiente de emociones. En cambio, cuando mira un cuadro, lo contempla. Le llega al alma o no le llega, y no es lo mismo contemplar que vivir. Es una propuesta de vida".

Su intención era alterar la relación entre visitante y espacio expositivo, además de plantearse como una interpretación abstracta de la ciudad de Buenos Aires. La Menesunda, que en lunfardo (jerga originaria del Río de la Plata) significa mezcla, confusión e incomodidad, es un trabajo confuso y delirante, también surrealista, pero, sobre todo, cinematográfico.

Cada una de las once etapas por las que el espectador transita individualmente se convierte en una película experimental de los años 60, con los mismos materiales de entonces y la misma vestimenta.

Imagen de 'La Menesunda según Marta Minujín'. Museo Reina Sofía

Nunca antes las salas de un museo habían convertido a los espectadores en performers. En 2015 el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires emprendió una investigación para reconstruir la obra que llega ahora por primera vez a España.

"La gente pensó que éramos locos, y eso les atraía mucho. Hubo una cola impresionante que llegó hasta la avenida Córdoba. Es decir, tres cuadras fuera del Instituto Di Tella. Y la gente pasaba delante de un cuadro de Dubuffet, sin prácticamente mirarlo", cuenta la argentina.

Una experiencia colectiva para una vivencia individual: "La experiencia es uno por uno. Quiero que la persona esté sola para tener un poco de angustia de no poder salir y que lo recuerde". Apunten que en esta pieza entrará una persona cada minuto sin abrigos ni bolsos de 12 a 21 horas. Se esperan largas colas, prepárense.

Algo que difiere de aquella locura es que ahora hay cámaras de vigilancia en cada una de las estancias: "El comportamiento del público en el cuarto de los intestinos sugiere a mucha gente actitudes inapropiadas y después hay que ir a sacarlos", comenta, medio en broma, medio en serio, la artista.

Vista de la exposición. Museo Reina Sofía

La Menesunda hoy es una versión "según" Marta Minujín, ya que, después del fallecimiento de su cocreador, Rubén Santantonín, presenta una reinterpretación fidedigna de la original -lo que ella recuerda de aquella instalación que solo estuvo abierta una semana-, ya ha estado en Buenos Aires, en el New Museum de Nueva York y en Copenhagen Contemporary, y ha sido producida por el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y la Tate Liverpool.

Esta instalación nos convierte en voyeurs de una época, pero también de intimidades, intestinos y entrañas; nos obliga a mirar por las cerraduras en un momento de sospechas y traiciones políticas

Minujín celebra hoy ese fácil acceso a la intimidad de los demás: "Están muy bien las redes sociales. Cualquiera puede ver lo que estamos haciendo aquí en este momento. Yo incluso hice una película en el New Museum en la que todas las imágenes que sacaba la gente con el celular las bajaba a Instagram. Hay mucha creatividad en las redes".

La crítica que en los 60 la destrozó, en 2015 la aplaudió, y hoy no cabe duda de que esta artista es una absoluta pionera que ha roto, de un modo personalísimo, con las categorías artísticas convencionales.

Vista de la exposición. Museo Reina Sofía

En 2016 se le concedió el Premio Velázquez y esta exposición es una deuda que aquel premio contrajo con la bonaerense.

Hoy las críticas de su obra son "sorprendentemente buenas" y "a todo el mundo le encanta". Ella hacía happenings en 1964 sin haber ido nunca a Nueva York ni saber lo que se hacía en aquel momento en la escena internacional a pesar del revuelo mediático.

A La Menesunda la acompañan cuatro salas pensadas como un recorrido documental por toda su trayectoria entre 1963 y 1985, producidas como paneles informativos a gran escala.

Destacan La destrucción, de 1963, una performance que antecedió a Cremation Piece (1970), de John Baldessari. Ambos queman toda su obra, con la diferencia de que Minujín pidió a varios artistas que interviniesen sus piezas: Christo envolvió a la artista en uno de sus assemblages, Paul-Armand Gette destrozó las piezas con un hacha y ella misma les prendió fuego. El evento terminó con la liberación de quinientos pájaros y cien conejos.

Otra de las performances destacables es Kidnappening (1973), en la que quiso homenajear a Picasso tras su reciente muerte con una ópera-cantata-happening en el MoMA de Nueva York, en la que se secuestró a quince espectadores para llevarlos a diferentes puntos de la ciudad.

Tras esta placentera digestión volvemos a la realidad con una sonrisa. Minujín nos enseña, vestida como una descarga eléctrica, que el arte debe vivirse, no contemplarse. "¡Arte, arte, arte!", "¡Todo es arte!". Nuestro nuevo grito de guerra.