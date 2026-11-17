Daniel Sobrino Ralston, conservador asociado de Pintura Española de la National Gallery, y Víctor Cageao, director de las Colecciones Reales, frente al cuadro 'Felipe IV de marrón y plata', de Diego Velázquez. Galería de las Colecciones Reales.

Uno de los pocos cuadros firmados por Velázquez regresa a la Galería de las Colecciones Reales

Dicen los expertos que Diego Velázquez solo estampaba su nombre en el lienzo cuando el orgullo por su propio pincel desbordaba el encargo, reservando ese honor a aquellas creaciones que consideraba sobresalientes.

En Felipe IV de castaño y plata, su firma se esconde, infiltrada, en la petición que sostiene con su mano derecha enguantada un rey todavía veinteañero, testimonio de la complicidad entre el monarca coleccionista y su pintor de cámara.

El maestro sevillano pintó este retrato a comienzos de la década de 1630, cuando el soberano tenía unos 26 años, poco después de regresar de su primer viaje a Italia (1629-1631), una estancia decisiva en la que perfeccionó su dominio de la pintura.

El lienzo muestra al monarca de cuerpo entero, vestido con una indumentaria de gran riqueza propia de las ceremonias cortesanas: traje castaño bordado en plata, espada e insignia del Toisón de Oro colgada de una cadena. Al fondo, una cortina de terciopelo rojo, a juego con el tapete de la mesa en la que descansa el sombrero, completa la composición.

Aunque la obra sigue los códigos del retrato oficial de los Austrias fijados por Tiziano, Antonio Moro y Alonso Sánchez Coello, Velázquez logra dotar de una profunda personalidad a una imagen concebida para proyectar la legitimidad y el poder de la monarquía hispánica.

unnamed (8).jpg Colecciones Reales.

El cuadro, cedido temporalmente por la National Gallery de Londres hasta el 14 de febrero de 2027, es la segunda obra internacional que pasa a formar parte del programa de obras invitadas de las Galerías, que acoge obras procedentes de otras instituciones para "dialogar" con las colecciones reales, según han explicado en rueda de prensa el director de las Colecciones Reales, Víctor Cageao, y el conservador asociado de Pintura Española de la National Gallery, Daniel Sobrino Ralston.

Durante la presentación, Cageao ha agradecido al director de la National Gallery, Gabriele Finaldi, el préstamo de una pintura que considera fundamental para entender la historia del patrimonio español.

Más allá de ser una obra maestra por sí misma, el retrato pone el foco en dos figuras esenciales para las Colecciones Reales: el propio Velázquez —pintor de cámara, aposentador y creador de la imagen de la monarquía— y Felipe IV, uno de sus mayores coleccionistas.

La obra perteneció originalmente a las Colecciones Reales españolas y colgó en la Biblioteca de El Escorial junto a los retratos de otros reyes de España durante más de ciento cincuenta años.

Su destino cambió durante la Guerra de la Independencia cuando, en 1809 y por orden de José Bonaparte, abandonó el país para ser entregada como regalo a uno de los generales franceses, Jean-Joseph Dessolles.

Este, a su vez, se la regaló a su hija, quien terminó vendiéndola a un coleccionista británico. Tras pasar de generación en generación en manos privadas, fue adquirida en subasta por la National Gallery de Londres en 1882. Desde entonces, la pintura solo había regresado a España en una ocasión, en el año 1999, hasta este reencuentro.

Para Cageao, su regreso actual brinda una valiosa oportunidad para reflexionar sobre la historia de tantas piezas de las Colecciones Reales que salieron de España "por distintos motivos" antes de que se promulgasen las leyes que hoy impiden su exportación y protegen el patrimonio nacional.

Con este préstamo, Felipe IV de castaño y plata se convierte en la segunda obra de procedencia internacional que se incorpora al programa de intercambios "Obra invitada" de la Galería de las Colecciones Reales, una iniciativa diseñada para acoger piezas de otras instituciones con el objetivo de enriquecer y establecer un diálogo visual e histórico con los fondos propios del museo.

Antes de la llegada del retrato velazqueño, la primera pieza internacional que inauguró esta línea de colaboración el año pasado procedía del Palacio de Versalles.

Actualmente, el lienzo de Velázquez comparte protagonismo dentro de este mismo programa de obras invitadas con otros dos destacados préstamos: Los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal, pintado por Pedro Pablo Rubens, y una cuidada selección de trece piezas procedentes del Museo Nacional del Romanticismo.