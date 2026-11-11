Munch-Picasso: dos colosos de la pintura de la primera mitad del s. XX frente a frente en Málaga

Esta maravillosa exposición nos propone un diálogo imaginario entre dos de los pintores más influyentes en la revolución artística de la primera mitad del siglo XX, Edvard Munch (Ådalsbruk, Noruega, 1863 - Oslo, Noruega, 1944) y Pablo Picasso (Málaga, 1881-Mougins, Francia, 1973). Apenas separados por una generación, aunque ambos pasaron por la entonces inevitable formación parisina, no se conocieron personalmente.

Sin embargo, los dos estuvieron al tanto de sus respectivas innovaciones. Más allá de que su pintura jamás se desprendiera de la representación de la figura humana, sometida empero a experimentaciones estilísticas divergentes.

Un aspecto que identifica la obra tanto de Munch como de Picasso es que, a diferencia de tantos otros vanguardistas volcados en la mera investigación formal, ambos utilizaron su propia vida como fuente para su creación, manantial para la catarsis de sus traumas respectivos y río inagotable de principio a fin de su trayectoria.

Este es el auténtico hilo rojo que conduce esta muestra, con un centenar de pinturas, grabados y dibujos, con préstamos muy importantes, que se desgrana en siete secciones temáticas.

Comenzando por la segunda planta del museo, en primer lugar se aborda el “Autorretrato”, género que ambos cultivaron desde su juventud a su vejez. Para pasar con "Nocturnos" a contextualizar la importancia de las reuniones con intelectuales y otros artistas en cafés, contrapuestos a vistas solitarias de la ciudad desde sus estudios.

Pablo Picasso: 'El pintor y la modelo', 1963. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.© Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2026

Luego, también Frente a la muerte sirve para recrear aquel mundo sin penicilina y entrar ya directamente, con las representaciones de sus respectivas hermanas muertas, en el núcleo del argumento: la pintura como expresión del trauma emocional protagonizado por la controvertida importancia de las mujeres en sus vidas, a través de Femme fragile-femme fatale, con el imponente simbolismo de las cabelleras femeninas pelirrojas.

Finalmente, Amor-dolor, donde se abordan iconografías compartidas como el beso y, a la postre, sus divergencias en sus revisiones en torno a la representación de La muerte de Marat, 1973, de Jacques-Louis David, explicitando ambos la figura de la asesina y donde se evidencia la agresividad sin límite de Picasso.

En cambio, al pasar a la primera planta, en las secciones “Desnudos” (femeninos) y “Alegría de vivir” (con desnudos masculinos) se enfatiza sus diferencias estilísticas y su pertenencia a mundos culturales y de naturaleza muy distinta: el paisaje nórdico y el mediterráneo.

Lo que en el caso de Munch se refleja en su gusto por dejar las obras a la intemperie para que la naturaleza las termine, o en la representación de baños colectivos de hombres y de mujeres.

Edvard Munch: 'Pubertad (La joven modelo)', 1894. Foto Scala, Florencia/bpk, Bildagentur fuer Kunst, Kultur und Geschichte, Berlín

En conjunto, la exposición propone un juego fascinante a los visitantes para reconocer y descubrir semejanzas y diferencias entre estos dos colosos de la pintura moderna.

Su comisaria, Paloma Alarcó, gran conocedora de Picasso, vuelve otra vez a plantear un dueto, tras las muestras de sus diálogos con Toulouse-Lautrec y más recientemente, con Klee.

Proponiendo nuevas miradas ante obras muy conocidas y otras poco vistas de Picasso, como los dibujos, grabados y algún óleo, junto al tapiz de Les demoiselles d’ Avignon realizado en 1958 por Jacqueline Dürrbach, prestados por FABA (Fundación Almine y Bernard Ruiz-Picasso).

Pero donde el peso del recorrido lo lleva el invitado, en este caso, el siempre deslumbrante Edvard Munch, con lienzos y grabados muy destacados, inolvidables, muchos procedentes del Munchmuseet Oslo y del Albertina de Viena y alguna tela que muy pocas veces se ve en Europa, como La tormenta, 1893, antecedente directo del El Grito, prestada por el MoMA neoyorquino.

Pablo Picasso: 'Mujer con estilete', [París], 19–25 diciembre 1931. © GrandPalaisRmn (musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau© Sucesión Pablo Picasso, VEGAP, Madrid, 2026

En todo caso, este dueto está perfectamente fundamentado en la historia. Por ejemplo, antes de la Primera Guerra Mundial ambos pintores vendieron más en el mercado alemán que en sus respectivos países.

Y durante más de dos décadas, de 1912 a 1934, coincidieron en importantes colectivas. Ya en el gran panorama de pintura europea del Sonderbund en Colonia de 1912, que reunió seiscientas cincuenta obras de ciento setenta artistas, solo Munch y Picasso tuvieron una sala propia, encabezando la rivalidad de Alemania y Francia.

Ambos utilizaron su propia vida como fuente para su creación, manantial para la catarsis de sus traumas

Según Trine Otte Bak Nielsen, conservadora del Munchmuseet, fue allí por primera vez donde Munch vio en directo la obra de Picasso.

Frente al ágrafo Picasso, tenemos muchos testimonios en cartas y otros escritos del seguimiento y valoración de la evolución de su obra por parte de Munch, quien a su manera incluso probó a introducir el cubismo en algunas de sus pinturas, con grandes franjas verticales de color en sus figuras.

Pero esta exposición nos da pie a pensar que también Picasso miró más a Munch de lo que podíamos sospechar.

Una exposición, además, pertinente en esta época de zozobra frente a la inteligencia artificial. Porque ante el exhibicionismo de ambos artistas de tanta convulsión emocional, como bien glosa Miguel López-Remiro, director del Museo Picasso Málaga, patentiza que el arte continúa siendo uno de los lugares donde la experiencia humana sigue viva.