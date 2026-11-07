Madre es el primer lugar que habitamos: dos exposiciones homenajean a nuestras madres en Patio Herreriano

Partir de una madre. Todo, en realidad, comienza ahí, en ese lugar –resguardado y cálido– que son ellas, al que siempre queremos volver.

María Tinaut. Azul Castilla / Paulo Nazareth. Ora pro nobis Museo Patio Herreriano Valladolid. Hasta el 4 de abril / Hasta el 14 de febrero

Las dos exposiciones que acaba de inaugurar el museo Patio Herreriano de Valladolid, Ora pro nobis y Azul Castilla, convergen en la intrahistoria de lo afectivo y familiar que deviene universal y en el homenaje a lo materno y su legado.

En ambas se honra su memoria: la del cielo que las arropó desde su nacimiento, la de las historias que cuentan mil veces y que algunos quisiéramos que siguieran contando, la de su imagen entre nuestros recuerdos.

El linaje femenino se celebra en Valladolid como arraigo, liturgia, campo abierto y amor verdadero. A veces el arte contemporáneo nos parece frío y distante, pero esta programación toca y conmueve, al menos un poquito, el corazón.

María Tinaut (Valladolid, 1991) y Paulo Nazareth (Governador Valadares, Minas Gerais, Brasil, 1977) son dos artistas, a priori, lejanos por su origen y generación, pero coinciden aquí no de manera casual, sino como resultado de una programación coherente y reposada, la que lleva desarrollando durante los últimos ocho años, con gran acierto el director del museo, Javier Hontoria, y en la que todo tiene un sentido.

Paulo Nazareth: 'MAMA-Museo de la madre'., 2026. Víctor Hugo

Estas exposiciones cierran una etapa, ya que recientemente ha anunciado su intención de no concurrir al concurso que decidirá la nueva dirección, por lo que en febrero de 2027 abandonará su cargo al frente del MPH.

Tinaut presenta Azul Castilla en la sala 8. Un trabajo que nace de una cita del historiador y crítico de arte francés Charles Blanc, quien se preguntaba si los artistas podrían, con los colores extraídos de la tierra, reproducir la luz del cielo.

Ella lleva esa pregunta a una literalidad radical: arrastra por Villacidaler, el pueblo de su madre, en Tierra de Campos, un apero artístico compuesto por listones de madera y láminas transparentes adhesivas.

La artista registra su caminar en esas planchas que luego positiva mediante la técnica de la cianotipia, un antiguo proceso fotográfico monocromo que produce copias en un característico tono azul de Prusia.

Paulo Nazareth: 'Ora pro nobis', 2026. Víctor Hugo

Tinaut pinta sin pintura y fotografía sin cámara. También esculpe sin cincel, ya que, junto a las cianotipias, recupera somieres de hierro y fundas de colchón cosidas y remendadas de su casa materna, convertidos en palimpsestos de sus alcobas.

Las telas que cubren los bastidores exhiben con orgullo sus primorosos zurcidos y los parches que suturan las cicatrices de los sueños.

Un trabajo de lirismo posminimalista que evoca a Felix Gonzalez-Torres y sus camas vacías, cargadas de ausencia –un artista que, además, asociaba el azul con los recuerdos hermosos–; al monocromatismo de Ad Reinhardt y, cómo no, a Agnes Martin, a quien Tinaut dedica la última pieza del recorrido, Night Sky (After Agnes Martin), 2026, como quizá una hija dedicaría una obra a una madre.

Para Paulo Nazareth, todo empieza en su apellido, que es el nombre de su abuela, Nazareth Cassiano de Jesus, quien trabajaba como criada para una familia de latifundistas con propiedades en tierras habitadas por el pueblo indígena Borum.

María Tinaut; 'Sin título', 2026 Víctor Hugo

Nazareth se quedó embarazada, le arrebataron a su hija –la madre de Paulo– y fue internada en un psiquiátrico, donde se pierde su rastro para siempre.

En la serie fotográfica Bocotudos Heritage, 2019, el artista retrata a su madre en el Museo del Hombre de París, posando junto a fotografías históricas de personas del pueblo Borum Krenak, del que ella desciende y que sufrió la persecución y la violencia colonial.

En MAMA – Monumento à mãe do mundo / Monumento a la madre del mundo, 2023, el visitante puede engrosar la vasta colección de retratos maternos dibujando a su propia madre y colgando su imagen en las paredes, convirtiendo esos rostros en un monumento colectivo.

No podemos obviar que el título de su exposición, Ora pro nobis, que ocupa la sala 9 y la capilla de los Condes de Fuensaldaña, remite a la invocación de las letanías marianas que imploran la intercesión de la Virgen María, otra madre espiritual.

Paulo Nazareth: 'Detalle de la instalación MAMA-Museo del madre', 2026. Víctor Hugo

En una de las obras vemos a la madre del artista rezando el Rosario. La acompañan unos bordados con la expresión “amor de madre” en varios idiomas, realizados sobre paños usados de la cocina de mamá.

En la capilla, el brasileño –que actualmente cuenta con una exposición en la Colección Pinault en Palacio Grassi-Punta della Dogana de Venecia– presenta una composición vegetal cargada de simbolismo.

María Tinaut: 'Sin título', 2026 Víctor Hugo

Aquí convergen el cactus “ora pro nóbis”, nombre popular de la Pereskia aculeata; la Tillandsia usneoides, conocida en francés como barbe espagnole (“barba española”), por su parecido con las barbas de los colonizadores españoles, y la Euphorbia milii, llamada también corona de Cristo por sus espinas.

Al final, entre los azules de Castilla y las heridas de Brasil, entre las camas vacías y los rostros recuperados, late una misma certeza: la fuerza del arraigo y el linaje. Su memoria es una forma de regresar, aunque sea por un instante, a ese primer lugar que habitamos.