Los traumas de Dalí toman el Thyssen: un viaje fascinante y perturbador por su inconsciente

Hay en esta exposición múltiples agujeros, huecos y grietas por los que el espectador puede entrar.

En su interior encontrará esqueletos de pájaros, burros muertos en descomposición, tetraedros ingrávidos, elefantes con frágiles y largas patas de típulas, tetas que son ojos, falos escondidos en el pan, caracolas que, en realidad, son mujeres desnudas tendidas sobre infinitas líneas del horizonte que unen el cielo con el mar.

El mundo de Salvador Dalí (Figueras, 1904-1989) es inmenso, contiene multitudes. Aterrador y nauseabundo, fascinante y sórdido, toda su obra es una fantasmagoría que insiste en representar sus obsesiones. Por eso lo amamos y lo odiamos. Sus virtuosas pinceladas nos hipnotizan mientras su carnalidad despiadada nos provoca una nausea.

Una plétora de emociones, las que nos suscita la visita a la exposición que acaba de inaugurar el museo Thyssen-Bornemisza titulada El Universo freudiano de Dalí, comisariada con tiento y savoir-faire por el profesor emérito de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid, también director general de Bellas Artes y Archivos entre 1988 y 1991, Jaime Brihuega. Guillermo Solana, director del Thyssen, le encargó esta retrospectiva daliniana al ver el éxito intelectual de la muestra primigenia titulada Dalí-Freud. Una obsesión, presentada en el museo Belvedere de Viena en el año 2022.

Es esta una exposición esperadísima. Tras la que presentó el Museo Reina Sofía en 2013, por cierto, la más vista de su historia (batió récords con 732.339 visitantes, 6.500 al día, en tan solo cuatro meses), la del Thyssen seguro que no se quedará atrás. Aunque se presente articulada por su relación con el psicoanálisis y con Sigmund Freud, en realidad va más allá: es un relato biográfico y cronológico del maestro.

Salvador Dalí: 'Un segundo antes del despertar de un sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada', 1947. Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Gala-Slvador Dalí / Vegap, Madrid, 2026

Además, tiene todos los ingredientes que hacen de ella la exposición de la temporada: sus cuadros más icónicos como La Madonna de Portlligat (1949) Enigma sin fin (1938), Un segundo antes del despertar de un sueño provocado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada (1947), el famoso teléfono con la langosta (Teléfono afrodisíaco blanco, 1936) y el sofá de los labios de Mae West (1937) acompañados de lienzos de Julio Romero de Torres (su profesor en la Academia de Bellas Artes de San Fernando), Ingres, Buñuel, Santiago Ramón y Cajal, Lorca, Jean Arp y Max Klinger, entre otros.

En Dalí todo es símbolo, no hay gratuidad en sus formas. La playa evoca deseo y sensualidad; la langosta, el terror infantil y la angustia; Guillermo Tell representa la figura de su padre y la amenaza de castración; el león es el deseo sexual; el pan, el falo y la masculinidad; la muleta, el miedo a la impotencia; el reloj blando, la fragilidad de la memoria…

Aterrador y nauseabundo, fascinante y sórdido, toda su obra es una fantasmagoría que insiste en sus obsesiones

Todos sus traumas son traducidos a un fecundo vocabulario de fonemas que componen un lenguaje propio y que declina una y otra vez, sin pudor, a lo largo de su vida.

Es por eso que el encuentro con la obra de Sigmund Freud y, en concreto, con su libro La interpretación de los sueños supuso para el pintor la herramienta que descifraba y ponía nombre a sus imágenes, la biblia que conseguía darle sentido a su extraño universo.

Salvador Dalí: 'El hombre invisible', 1929-1932. Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Gala-Salvador Dalí / Vegap, Madrid, 2026

Dalí desarrolló por el psiquiatra vienés una admiración profunda, casi una obsesión intelectual. “En la primera etapa de mi vida, mi héroe era Sigmund Freud”, reconoce en una entrevista recogida en el, por cierto, estupendo catálogo de la exposición.

El miedo a la castración, el deseo sexual, la masturbación, la autoridad paterna, la muerte de la madre o la perturbadora presencia del hermano fallecido encontraron en las teorías freudianas un marco que las legitimaba como imágenes veraces y estremecedoras de pleno derecho.

El pintor intentó conocer a Freud personalmente en varias ocasiones en Viena, pero no fue hasta el 19 de julio de 1938 cuando, gracias a la mediación de Stefan Zweig y del mecenas Edward James, se encuentra con él en Londres.

La entrevista fue un fracaso para Dalí quien se sintió ninguneado. Freud, anciano, enfermo y un poco sordo no hizo mucho caso a sus vehementes explicaciones de su método paranoico-crítico aplicado al cuadro que llevó bajo el brazo a la cita: La metamorfosis de Narciso (1937).

La del Thyssen es una apabullante retrospectiva cuya lectura permite varios acercamientos

Este descafeinado encuentro se ilustra en las salas finales, la 5 y 6, acompañado de retratos del psiquiatra mientras que el recorrido anterior indaga en su adolescencia, su etapa en la Residencia de Estudiantes (donde descubre el psicoanálisis y a Freud), su papel en el surrealismo (movimiento del que, paradójicamente, es expulsado por Breton por sus declaraciones sobre Hitler) y el método paranoico-crítico.

Una de las aportaciones más estimulantes de la exposición es la tesis de Brihuega que defiende que las formas de los dibujos histológicos de Santiago Ramón y Cajal contribuyeron a configurar un lenguaje visual en distintos creadores surrealistas.

Salvador Dalí: 'La tentación de San Antonio', 1946. Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Gala-Salvador Dalí / Vegap, Madrid, 2026

Neuritas, axones, redes capilares y formas filamentosas, se convierten de la mano de Dalí y Lorca en dibujos de líneas que representan el mundo.

Los dibujos de Cajal circulaban ampliamente en publicaciones científicas mientras los jóvenes artistas vivían en la Residencia de Estudiantes, cerca del laboratorio del histólogo Pío del Río Hortega.

Brihuega afirma que es posible que los artistas conocieran personalmente al premio Nobel, aunque dicho encuentro no está documentado.

Otra asociación poco considerada hasta la fecha es la influencia de la pintura de Julio Romero de Torres en el imaginario daliniano: el pintor cordobés enseñaba una asignatura llamada “Ropajes” y los personajes de Dalí están a menudo enredados en telas que cubren su desnudez.

Dalí desarrolló por el psiquiatra vienés una admiración profunda, casi una obsesión intelectual

Brihuega propone una sugerente lectura cruzada entre La saeta (1918), del andaluz, y El hombre invisible (1929-1932), una de las primeras grandes formulaciones dalinianas de la imagen doble.

Las manos del ciego que aparece en el cuadro de Romero de Torres, elevadas en actitud de súplica, parecen dibujar formas eróticas y es factible que Dalí estuviera familiarizado con la iconografía y trayectoria de su profesor, que, por cierto, también tiene mucho de erotismo y de religioso.

Cajal y Romero de Torres serán el objeto de una conferencia titulada Santiago Ramón y Cajal y Julio Romero de Torres: dos influencias excéntricas en la obra de Dalí, que impartirá el comisario el próximo 11 de noviembre.

La del Museo Thyssen es una apabullante retrospectiva cuya lectura permite varios acercamientos. Su recorrido, cronológico, comienza con su búsqueda pictórica.

Salvador Dalí: 'Los primeros días de la primavera', 1929. Oriol Tarridas / Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Gala-Salvador Dalí / Vegap, Madrid, 2026

El primer cuadro que se muestra es el Retrato de José María Torres, de 1921, y termina con Metamorfosis de ángeles mariposa, de 1973. Además, incluye numerosas cartelas, vídeos, material audiovisual y material didáctico para no perder ripio.

La exposición transita, también, por su etapa en EE.UU., con las escenografías para Hitchcock, y por su interés en Albert Einstein y su Teoría de la Relatividad (que sustituyó parcialmente su adoración por Freud), además de material gráfico, revistas y afiches.

Un relato, el de Dalí, que continúa asombrando y cautivando, quizá por su conflicto y convergencia de opuestos: lo apolíneo y lo dionisíaco, lo grotesco y lo sublime, lo real y lo descabellado y lo escatológico y lo elevado que conviven en escenas que se nos muestran como asombrosos viajes lisérgicos.

No hace falta detenerse aquí en su exquisita destreza como dibujante y pintor, en su virtuosismo compositivo, su excelso uso del color (las fotografías no hacen justicia a la potencia de los cuadros en vivo) y a los millones de detalles, pistas, guiños y apuntes que esconden sus lienzos convirtiendo al espectador en un detective intentando desentrañar el apasionante jeroglífico de su pintura. Tanto si lo odian como si lo aman, no se lo pierdan.