De Rainer Maria Rilke a Salvador Dalí: las exposiciones que no te puedes perder en noviembre

Luis Camnitzer/gemini.ai, Luis Camnitzer tomando café con Simón Rodríguez , 2025, imagen digital generada por la IA © 2026 Luis Camnitzer/ ARS, NY / VEGAP. Es Baluard

1. Luis Camnitzer

El diccionario del poder, la resurrección de Simón Rodríguez. Es Baluard. Palma de Mallorca. Del 4 de noviembre al 17 de enero de 2027.

Una de las figuras esenciales del conceptualismo latinoamericano, especialmente por sus usos y aplicaciones pedagógicas y su trabajo con el arte textual. Nacido en Lübeck (Alemania) en 1936, Luis Camnitzer es un artista multidisciplinar: ensayista, crítico de arte, comisario, pedagogo, conferenciante y creador de objetos, acciones y composiciones musicales. Su trabajo se centra en la capacidad transformadora del arte a través de la participación del público.

En esta exposición, las palabras de Camnitzer se convierten en materia de investigación. Conceptos relacionados con la educación, el conocimiento, la autoridad y el poder aparecen para ser observados, cuestionados y, sobre todo, completados por quienes visitan la exposición. ¿Qué significa educar? ¿Quién produce y transmite el conocimiento? ¿Quién tiene autoridad para nombrar? ¿Cómo se relacionan lenguaje y poder? Reflexiones más que necesarias en este mundo líquido. Comisaria: Mariana Silva.

El Greco: 'Vista de Toledo (detalle)', 1599-1600. The Metropolitan Museum of Art, H. O. Havemeyer Collection, Bequest of Mrs. H. O. Havemeyer, 1929.

2. Rilke

Rilke y el arte español. Museo Nacional del Prado. Madrid. Del 17 de noviembre de 2026 al 7 de marzo de 2027

Con motivo del aniversario del fallecimiento del gran poeta, el Museo del Prado se ocupa de la importancia que la cultura artística española tuvo para Rainer Maria Rilke y de algunos aspectos característicos de su forma de interpretarla.

Desde sus escritos más tempranos, como su soneto Velázquez y el psicodrama Murillo, hasta su producción literaria más tardía, la presencia de asuntos ligados al conocimiento del arte español, tanto históricos como coetáneos, España estuvo muy presente en la obra de Rilke.

Pintura y poesía unidas en la figura de un gran conocedor de nuestro país, que recorrió España entre el 1 de noviembre de 1912 y el 24 de febrero de 1913, con largas estancias en Toledo y Ronda, que dejaron una rica impronta en su obra.

Comisarios: Javier Arnaldo, director del Centro de Estudios, y Javier Barón, jefe de Conservación de Pintura del Siglo XIX.

Miki Leal: 'Habitación número 27 (El estudio del pintor)', 2017. Miki Leal

3. Miki Leal

La corriente del confort. De lo cotidiano a lo heroico. Sala Alcalá 31. Madrid. Del 20 de noviembre de 2026 al 10 de enero de 2027

Uno de los pintores más relevantes de su generación. Miki Leal (Sevilla, 1974), heredero de los colores y las composiciones de Luis Gordillo, ganador del Premio BMW de Pintura, becario de la Academia de Roma y galardonado con innumerables premios más, llega ahora con una amplia retrospectiva a la Sala Alcalá 31, dedicada a artistas de media carrera, comisariada por Enrique Juncosa.

La exposición, que se inaugura el próximo 20 de noviembre, reúne más de 120 obras realizadas por el artista a lo largo de los últimos veinte años, entre pinturas, grabados, cerámicas, esculturas y muebles. Incluye también piezas inéditas y nuevas producciones creadas para la ocasión. Comisario: Enrique Juncosa.

Cartel de la exposición Andy Warhol. Pistolas, cuchillos, cruces, celebrada en la Galería Fernando Vijande, Madrid, diciembre de 1982 Fundación March

4. La transición estética

La transición estética en España 1960-2020. Fundación Juan March. Madrid. Del 16 de octubre de 2026 al 10 de enero de 2027

¿Cómo se han acercado al arte contemporáneo los españoles? ¿Qué ocurrió a partir de los años sesenta? ¿Cómo aprendimos los españoles a mirar?

Aunque con varias décadas —podemos afirmar que casi tres— de retraso respecto a otros países europeos, España experimentó una apertura gradual a la reflexión estética. Este fenómeno es el que investiga esta gran exposición de tesis en la Fundación Juan March, acompañada de una amplia documentación de la época.

Además, su recorrido cronológico por décadas presenta obras de numerosos artistas españoles e iniciativas impulsadas tanto por instituciones públicas y privadas como por proyectos individuales, galerías y espacios independientes o contraculturales. Comisarios: José María Parreño, Germán Labrador y Manuel Fontán del Junco, director de Museos y Exposiciones de la Fundación Juan March.

Marta Minujín: 'La Destrucción', 1963. Getty Research Institute. Los Angeles. Donación de la Fundación Roy Lichtenstein en memoria de Harry Shunk y Janos Kender. Shunk-Kender / J. Paul Getty Trust

5. Marta Minujín

La Menesunda según Marta Minujín. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Madrid. Apertura 17 de noviembre.

Otro de los platos fuertes de la temporada es el desembarco de la ecléctica y deliciosamente extravagante Marta Minujín (Buenos Aires, 1943), Premio Velázquez de Artes Plásticas en 2016, en el Museo Reina Sofía.

Figura decisiva del happening, la instalación y las prácticas participativas, su trabajo ha desbordado las categorías artísticas tradicionales, cuestionando los límites entre arte y vida y situando la experiencia colectiva en el centro de la creación.

La exposición La Menesunda según Marta Minujín reconstruye una de sus obras fundamentales, hoy considerada un hito pionero en la historia de las instalaciones inmersivas de la segunda mitad del siglo XX.

La Menesunda transformó radicalmente la relación entre obra y espectador. Concebida por sus autores como una "ambientación" efímera, sustituyó la contemplación por la experiencia multisensorial para convertir el espacio expositivo en un lugar de participación activa. Comisario: Manuel Segade.

Salvador Dalí: 'El hombre invisible', 1929-1932. © Archivo Fotográfico Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía © Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí VEGAP, Madrid, 2026

6. Dalí

El universo freudiano de Dalí. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Madrid I Del 20 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027

Centrada en las relaciones entre la obra de Salvador Dalí (Figueres, 1904-1989) y los escritos psicoanalíticos de Sigmund Freud (Freiberg, 1856-Londres, 1939), la exposición propone, además, una relectura de toda su trayectoria artística.

Reúne cerca de 130 piezas, entre pinturas, dibujos, esculturas y materiales audiovisuales. Organizada en seis capítulos cronológicos, recorre la biografía de Dalí desde la adolescencia hasta sus últimos años, rastreando los acontecimientos, lecturas y obsesiones que contribuyeron a construir una auténtica iconografía. Comisario: Jaime Brihuega.