Cruz Novillo, más allá de los logotipos que renovaron España: el artista tras el diseñador gráfico

Tenemos ante nuestra consideración todo un reencuentro con uno de los artistas contemporáneos con una trayectoria más relevante: José María Cruz Novillo (Cuenca, 1936 - Madrid, 2026).

Cruz Novillo Centrocentro. Madrid. Comisarios: Pepe Cruz-Novillo jr. y Elena Fernández Manrique. Hasta el 24 de enero

En el fondo de su trabajo estuvo siempre el dibujo, y de ahí pasó al diseño, un ámbito en el que tuvo una presencia central en España, elaborando una serie de imágenes comunicativas que siguen teniendo aún hoy mucha presencia y validez.

A comienzos de los setenta se abrió a la práctica específicamente artística, a través de la pintura, la escultura y el grabado, expandiéndose también al vídeo y el arte sonoro.

Su trayectoria se inscribe en la gran tradición de la abstracción geométrica del siglo XX, del constructivismo ruso y la Bauhaus al arte concreto de Max Bill y Josef Albers, y dialoga en España con Palazuelo, Sempere, el Equipo 57 y Elena Asins.

Pero Cruz Novillo convirtió esa herencia en algo propio y se convirtió en referente central de su generación al unir el lenguaje constructivo con el diseño y la comunicación de masas.

Vista de la salas Alejandro Cayetano

Sus obras se caracterizan por las síntesis diversas e infinitas variaciones de planos geométricos y colores. Y una clave importante del sentido de estas es el concepto de diafragma con su frecuente utilización en los títulos.

El sentido original del término es el de un músculo ancho, plano y en forma de cúpula, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal en el cuerpo humano. Pero de ahí ha pasado a diversas líneas de trabajo: la fotografía, el cine, la arquitectura, la pintura y la escultura, en las que se entiende como un núcleo visual crítico.

Cruz Novillo: 'Diafragma decafónico de dígitos para el INE. Indicador 009', 2024. Alejandro Cayetano

Como se indica en el texto de información de la muestra, Cruz Novillo comienza a practicar desde finales de los años setenta una suerte de “apropiacionismo” de imágenes tanto de la alta cultura como de la cultura popular, el cine y los medios de comunicación.

En 1997 crea el Diafragma Tres 3214 Budapest a partir de una fotografía de prensa que muestra una escena terrible de la represión soviética en Hungría en el otoño del 56.

Esta apropiación de imágenes, de aire warholiano, no viene determinada tanto por el motivo representado sino por el medio a través del que se distribuyen estas imágenes. Así, tres años antes, en 1995, creó dentro de ese mismo ciclo Diafragma Tres la pieza Mata-Hari inspirada por un fotograma de la película del cine clásico de Hollywood.

Este concepto continúa a través de los años y en su ciclo Tribute rinde homenaje a grandes maestros de la historia del arte como Van der Weyden, Zurbarán, Velázquez y Cézanne. Las imágenes son tratadas con el mismo método, buscar las múltiples posibilidades combinatorias entre ellas.

En definitiva, todas estas cuestiones expresan en las obras de Cruz Novillo la intensa pluralidad y los núcleos conceptuales de las mismas. Todo ello puede apreciarse en esta excelente muestra, comisariada por su hijo: Pepe Cruz-Novillo jr., diseñador y arquitecto, y por Elena Fernández Manrique, directora de la galería Fernando Pradilla que desde hace años se ha ocupado de su representación.

Se han reunido en ella un amplio conjunto de obras, en las que advertimos las síntesis de planos geométricos, las inserciones, mezclas y contraposiciones de los colores en soportes geométricos y en collages de cartulina.

Vista de la exposición. Alejandro Cayetano

Ahí se sitúa, en Cruz Novillo, la inserción de técnicas y componentes de diseño en una perspectiva específicamente artística. Y un eco de esto puede apreciarse en una sala con reproducciones de imágenes originales de diseño.

Como trasfondo, pueden también apreciarse claves importantes en cuatro textos de Cruz Novillo en las paredes de las salas.

En primer plano, creo importante destacar lo que sería una concepción de su práctica artística como un conceptualismo dadaísta: “Me muevo mucho más libre en el mundo de lo conceptual y es en ese sentido además con apellido literal ‘dadaísta’, donde mi obra tiene muchos atributos de insensata, de incontrolable, mucho de caprichosa y algunas partes notables de sentido del humor”.

El conceptualismo dadaísta se concreta también en la importancia que da al tiempo: “La materia fundamental con la que trabajo en mis obras es el tiempo. En todos los sentidos y con todas las contradicciones”.

Vista de la exposición. Alejandro Cayetano

Y la simplificación en la construcción de las obras está determinada por la conceptualización y la idea: “La simplificación no debe ser una meta, sino una consecuencia de decisiones previas que son conceptuales y donde lo más relevante es la calidad de la idea”.

Por último, su último texto en las paredes nos lleva a su deseo de construcción de la realidad: “La realidad es lo único que me interesa; no la realidad que está acabada, sino la realidad incompleta. En definitiva, intento hacer la realidad”.

Cruz Novillo: un artista que va a lo más profundo de la existencia a través de las artes en su resonancia plural. Es toda una experiencia: no se pierdan entrar en ello a través de la muestra.