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El artista Miquel Navarro.

El artista Miquel Navarro. Ayuntamiento de Mislata / Europa Press

Arte

Adiós a Miquel Navarro, uno de los grandes exponentes de la renovación de la escultura en España

El artista ha fallecido en su casa de Mislata, Valencia, a los 81 años.

Más información: Fallece el pintor y escultor valenciano Miquel Navarro a los 81 años

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Resulta complicado ponerse delante del teclado y evocar la figura de Miquel Navarro (Mislata, Valencia, 1945 - 2026) en el justo instante en el que desaparece de la vista. Lo personal y afectivo se mezclan ineludiblemente con la admiración por un artista clave del arte español a partir de los años setenta.

Hace unos meses tuve la suerte de reunirme con él, de la mano de Carmen Calvo, en su fundación en Mislata, recientemente inaugurada; en la que puso toda su pasión y energía en los últimos años y que se convirtió en gran acontecimiento cultural en Valencia.

Meses antes, allí, con motivo de la preparación de una charla para el Centre del Carmen de Valencia, una de sus últimas apariciones públicas, nos recibió con el corazón abierto. Nos mostró con mimo los espacios de la fundación, las obras expuestas, documentos, proyecciones…

Fluido en la urbe, 2003. Foto: Fundación Ibercaja

Estaba como un niño con zapatos nuevos, tierno y arrebatador. Como si empezara a ser artista en ese momento, nos descubría piezas de antes y de ahora. Nos contaba cómo tenía pensada tal y cual cosa y, al final, en el gran hangar, nos reservó una sorpresa: una bailarina de clásico, al son de Prokófiev, con ramos de laurel en las manos, danzó entre sus esculturas, guerreros y ciudades. Fue un gran fan de los músicos rusos.

Y de ahí a su casa, recibidos por Rafa, su compañero de siempre, y los enloquecidos ladridos de sus perras. Nos enseñó sus piezas “domésticas”, junto a las de otros artistas que admiraba. Imposible seguir el intercambio de anécdotas, nombres, ciudades y experiencias de una vida dedicada al arte, en ese brillante cruce de miradas y gestos entrañables con Carmen Calvo, quien fuera como una hermana para él.

Desde mediados de los años setenta, la ciudad se convirtió en el centro de sus actuaciones, a pequeña y gran escala

En el final de la dictadura y la conquista de las libertades, cuando el arte en España empezó a ser algo, ahí estaba Miquel Navarro, con una obra rara que excedía el marco celebrativo del neoexpresionismo.

Padecimientos y luchas de los primeros tiempos, y también celebraciones, que nos remiten a los años setenta: las galerías Val i 30 y Temps, Vandrés, Buades y la mítica la galería Vijande; el salto al Guggenheim de Nueva York y el temprano reconocimiento internacional con la exposición New Images from Spain (1980), junto a Carmen Calvo, Jordi Teixidor, Darío Villalba, Antoni Muntadas, Sergi Aguilar y Zush.

Miquel Navarro: 'Tu mundo tu ciudad', 2003.

Miquel Navarro: 'Tu mundo tu ciudad', 2003. Guggenheim Bilbao

Miquel Navarro fue precursor del uso de la cerámica, otra vez junto a Carmen Calvo, como un medio profundamente ligado a lo artesanal y a la tradición mediterránea, pero también a su deriva industrial.

En los inicios de su trayectoria este medio –especialmente el barro cocido— fue fundamental en la construcción de sus conocidas instalaciones de ciudades, chimeneas, acequias y fuentes; pequeñas arquitecturas que evocan paisajes urbanos y hábitats en los que reclamaba la presencia corporal del propio ser humano.

Desde mediados de los años setenta, la ciudad se convirtió en el centro de sus actuaciones, a pequeña y gran escala, incorporando, después del barro, cinc, plomo, hierro y aluminio.

Su novedosa investigación sobre el comportamiento de los materiales y su preocupación por cómo configurarlos en el espacio, lo llevaron a trascender la estricta gramática del minimalismo, incorporando en su puesta en escena delicados procesos de humanización. Y así sus torres y estructuras verticales, sus formas fálicas y figuras antropomórficas, tótems y guerreros; también los espacios interiores y cavidades.

Guillermo Mora: 'Uno casi dos', 2011. Foto: Guillermo Mora

Esta dimensión corporal atravesó espacios de compleja catalogación, a medio camino entre la ciencia ficción y un territorio ancestral. Con ello, las cuestiones identitarias y la memoria, las reflexiones sobre el poder, la sexualidad, la fragilidad del individuo y la comunidad, fueron habitando obras cada vez mayores en las que se ponen en entredicho órdenes y jerarquías.

Así fueron creciendo sus objetos autónomos hasta llegar a las grandes esculturas públicas esparcidas por muchas ciudades españolas y también en Bruselas y Santo Tirso (Portugal), desde que plantara la primera en Valencia, Fuente Pública (1984), popularmente celebrada como “Pantera rosa”. Lalo Azcona nos contaba entusiasmado, hace unos días, el encargo de la Fundación Azcona de una de sus esculturas públicas para Gijón, a inaugurar próximamente.

Se va uno de los grandes exponentes de la renovación de la escultura en España, pero nos deja una obra enorme, como lo fue ese revoltoso corazón que latía de manera tan provocadora. ¡Adiós, Maestro!

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