La crítica de arte y comisaria Bea Espejo, nueva directora de La Virreina Centro de la Imagen de Barcelona

El proyecto presentado por la crítica de arte y comisaria Bea Espejo (Vilanova i la Geltrú, 1977) a la convocatoria abierta por el Instituto de Cultura de Barcelona ha sido elegido ganador por mayoría en el concurso para la dirección de La Virreina Centre de la Imatge y la coordinación de centros de arte del Instituto de Cultura de Barcelona.

La comisión de valoración de la convocatoria destaca el carácter integral del proyecto de Bea Espejo, la solidez de su trayectoria y su capacidad para combinar pensamiento crítico, sensibilidad hacia el momento actual y habilidades comunicativas y relacionales, con una propuesta que refuerza el papel de La Virreina y su conexión con la ciudadanía y el ecosistema cultural de Barcelona.

La comisión de valoración del concurso para la dirección de La Virreina Centre de la Imatge y la coordinación de centros de arte del Instituto de Cultura de Barcelona ha estado integrada por Eva Sòria, directora de Sectores Culturales del Instituto de Cultura de Barcelona; Dora García, artista; Maria Lladó, directora del Área de Creación del Institut Ramon Llull; Andrea Soto, profesora de Estética y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Barcelona; Lluïsa Pedrosa, directora de Recursos del Instituto de Cultura de Barcelona, y Mercedes Torres, titular de la Dirección de Servicios de Planificación Económica, Selección y Promoción de la Gerencia de Personas, Organización y Administración Electrónica del Ayuntamiento de Barcelona.

Bea Espejo es licenciada en Historia del Arte y máster en Crítica de Arte y Comunicación. Su experiencia en el campo del arte abarca los ámbitos de la gestión, el comisariado, la crítica y la docencia.

Formó parte del equipo de gestión de la Galería Estrany-de la Mota entre 2002 y 2007 y dirigió el proyecto de formación artística y visual de la Comunidad de Madrid durante distintos periodos (entre 2017 y 2019, y en 2022).

Como comisaria, ha liderado proyectos como la exposición Ana Laura Aláez. Todos los conciertos, todas las noches, todo vacío, en el CA2M de Madrid y Azkuna Zentroa de Bilbao; Correcció, el proyecto específico de Ignasi Aballí para el Pabellón de España en la 59.ª Bienal de Venecia (2022); la exposición Luis Gordillo, dime quién eres yo (Sala Alcalá 31, Madrid), y la muestra dedicada a Ester Partegàs, presentada simultáneamente en dos museos: el CA2M de Madrid y Es Baluard de Palma.

En el ámbito editorial, ha desarrollado una amplia trayectoria en la crítica de arte en medios como el suplemento Cultura/s de La Vanguardia. Ha sido responsable de la sección de arte de El Cultural y de la sección de arte del suplemento literario Babelia, de El País, del que es colaboradora habitual.

Su trayectoria editorial fue reconocida con el Premio GAC a la Crítica de Arte en 2017.

En el ámbito docente, es profesora asociada del Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra e imparte clases en distintos programas de máster (UC3M-CBA, UPV y UNAV).