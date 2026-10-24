Entre la locura y la cordura: una exposición desentraña los fascinantes archivos del psiquiatra Hans Prinzhorn

“Manantial secreto” de donde continuamente beben las vanguardias. “Biblia de los surrealistas”. Estas son algunas de las descripciones que se han hecho de un libro mítico, cuya influencia, por desconocida, no deja de ser formidable.

La otra orilla de la vanguardia Fundación Mapfre. Madrid. Comisaria: Pilar Soler Montes. Hasta el 10 de enero.

Nos referimos a Bildnerei der Geisteskranken (traducido al castellano como Expresiones de la locura), que fue publicado por primera vez en 1922. Su autor, Hans Prinzhorn, era un psiquiatra alemán con formación en historia del arte y en filosofía.

La aspiración que guiaba al médico era, como poco, inhabitual: tras lograr ampliar la colección del hospital hasta convertirla en una de las más grandes compilaciones de arte realizado por personas encerradas en hospitales psiquiátricos, comenzó a estudiar estas piezas buscando comprender los mecanismos de aparición de la forma.

August Neter: 'El pastor prodigioso [II]', 1911-1917. © Prinzhorn Collection, University Hospital Heidelberg

Ello resultó en un volumen profusamente ilustrado que dedicaba una parte de sus páginas al análisis individualizado de aquellos a quienes otorgó la categoría de “diez maestros esquizofrénicos”.

A las enormes consecuencias estéticas de este libro está dedicada la exposición La otra orilla de la vanguardia.

A partir de una estructura de “capítulos”, la muestra se detiene en distintos momentos de la historia del arte del siglo XX, poniendo en conversación obras realizadas por artistas profesionales y por personas psiquiatrizadas.

La selección de piezas no solo incluye la relación directa con el universo de Prinzhorn, sino también la afinidad y los paralelos formales.

Los creadores de los manicomios fueron objeto de fascinación para los artistas profesionales

En el caso del expresionismo, Pilar Soler Montes, comisaria de la exposición, resalta que estos artistas compartían con el psiquiatra una visión del arte como impulso vital, que, más que representar el mundo externo, aparecía como una materialización del universo interior.

De este modo, la creatividad de personas con aflicciones psíquicas constituiría una puerta de acceso para poder estudiar, contemplar, admirar, la forma “pura”.

El dadaísmo, por su parte, fue un movimiento enfáticamente posicionado en contra de la supuesta racionalidad de una sociedad capaz de llevar a cabo la Primera Guerra Mundial.

En Madrid, junto a imágenes de fascinación maquínica, vemos también una fotografía del muñeco de trapo de tamaño natural que Katharina Detzel fabricó en secreto con el relleno de su colchón hospitalario.

Fleury-Joseph Crépin: 'Sin título [Composición n.º 107]', 28 de octubre de 1940. Claude Bornand

Detzel había sido ingresada tras realizar un atentado político: con sus pequeñas gafas, el maniquí de tela parecía encarnar un desafío hacia los médicos.

En el caso del surrealismo, la relación con el volumen de Prinzhorn está ampliamente documentada. El poeta francés Paul Éluard lo consideraba “el más bello libro de imágenes”.

El escritor había recibido el volumen como un regalo del artista Max Ernst. A través de Éluard, primer marido de Gala, la influencia del libro llegaría a Salvador Dalí.

El pintor sería uno de los muchos que lo emplearon como fuente de préstamos visuales. La recepción del libro, sin embargo, fue puramente visual para los surrealistas franceses, ya que el texto no había sido traducido y ellos no leían alemán.

Unica Zürn: 'Sin título [Pez con pequeño animal marino arriba a la derecha]',1961. © CEE-MAHHSA / Dominique Baliko / © Verlag Brinkmann & Bose Berlin

La forma retorcida en la que el nazismo recogió estas relaciones también aparece reflejada en la muestra a través de una sección dedicada al “arte degenerado”.

Desde sus inicios, la Alemania de Hitler llevó a cabo una intensa campaña denostando la vanguardia artística y defendiendo el arte academicista alemán.

Esta labor difamatoria culminaría en dos grandes eventos dicotómicos, que se desarrollaron a la vez en 1937: la Gran Exposición de Arte Alemán y la Exposición de “Arte” Degenerado.

En la segunda, planteada como una humillación pública del arte de vanguardia, se solicitaron varias obras de la colección Prinzhorn para la itinerancia de Berlín, con el objetivo de enfatizar el paralelismo con la “locura”.

Con el fin de la Segunda Guerra Mundial aquellos autores denostados por los nazis entraron en el canon de grandes maestros. Mientras, los creadores de los manicomios continuaron siendo objeto de fascinación para los artistas profesionales.

Un heredero del surrealismo, el artista Jean Dubuffet, continuó y sistematizó este interés, desarrollando un nuevo paraguas conceptual que abarcaría este tipo de trabajos.

El art brut tomaba su nombre del tipo de champán más puro. La categoría, junto al arte de las personas afligidas por dolor psíquico, incluía también las creaciones de niños, aficionados, o médiums.

La labor capitaneada por Dubuffet daría lugar al Museo de Art Brut en la ciudad suiza de Lausana. Algunos de sus artistas, maestros de la creación outsider, han venido a Madrid y nos contemplan desde los muros. Estoy pensando en los personajes de Aloïse Corbaz, cuyos enormes ojos en realidad representan gafas de sol, que les protegen de la luz cegadora del amor.

Adolf Wölfli: 'Santa Donnarinna', 1915-1921. © Prinzhorn Collection, University Hospital Heidelberg

Para estas piezas hoy se tiende a usar otras etiquetas: outsider art, creación marginal.

Pero la comisaria de la exposición recupera una metáfora de Ángel González García, quien llamaba a todo esto “la otra orilla de la vanguardia”.