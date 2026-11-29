Mike Love , miembro fundador y vocalista principal de los Beach Boys, quien coescribió algunos de los mayores éxitos de la banda, incluyendo Good Vibrations y California Girls, ha fallecido este sábado a la edad de 85 años, según ha informado su publicista, Katie Altman.

"Para aquellos que creen que Brian camina sobre el agua, yo siempre seré el Anticristo". En sus memorias, Good Vibrations: My Life as a Beach Boy, Mike Love condensó décadas de controversia en una sola frase, reflejando tanto su larga disputa con el genio detrás de la banda de rock, Brian Wilson, como la desconfianza con la que muchos fanáticos y críticos lo veían.

"Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia. Un icono de la cultura estadounidense, será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos", declaró Altman en un comunicado. Todavía no se ha revelado la causa de su muerte.

Puede que Love haya sido el vocalista principal de algunos de los mayores éxitos de los Beach Boys, incluyendo California Girls, el líder del grupo en las presentaciones en vivo y el único miembro constante desde su formación en 1961, pero muchos admiradores de la banda californiana, bañada por el sol, también lo consideraban agresivo, codicioso y perjudicial para la creatividad y la salud mental de Wilson, su primo, quien falleció a los 82 años en junio de 2025.

Love, quien en la década de 1990 demandó con éxito a Wilson para recibir créditos de composición en docenas de canciones antiguas, refutó las acusaciones.

Un legado complejo

"Love ha sido percibido como un oportunista calculador involucrado en desagradables demandas durante la última década con exmiembros de la banda, además de, supuestamente, haber acosado en ocasiones a su frágil primo, sin el cual muchos fanáticos de los Beach Boys creen que el cantante nunca habría tenido una carrera musical adecuada", escribió Elliot Stephen Cohen en la revista Record Collector en 2007.

Sin embargo, Love también hizo muchas contribuciones que ayudaron a darle a la banda su sonido distintivo.

Fue coautor de las letras de Fun, Fun, Fun, I Get Around, Good Vibrations y muchas otras canciones clásicas que siguen arraigadas en la cultura popular estadounidense más de 60 años después de su lanzamiento. Su voz, por su parte, contribuyó a definir el sueño de los años sesenta de diversión y veranos interminables.

Michael Edward Love, el mayor de seis hermanos, nació en Los Ángeles el 15 de marzo de 1941. Su madre, Emily Wilson, era hermana de Murry, el padre de Brian Wilson.

Emily, que cantaba y tocaba el piano, animaba a sus hijos a apreciar la música. Su padre, Milt Love , trabajaba en la industria metalúrgica. "Admiraba la ética laboral de mi padre y el amor de mi madre por la música y la cultura", escribió Love en su autobiografía.

La formación original de los Beach Boys estaba compuesta por los hermanos Brian, Dennis y Carl Wilson, junto con Love y su amigo de la escuela secundaria Al Jardine. Otros miembros se unieron en diferentes momentos.

Los mimebros de los Beach Boys Bruce Johnston, David Marks, Brian Wilson, Mike Love y Al Jardine en la gala de los Grammy en 2012. Lucy Nicholson Reuters

Durante su adolescencia, Love compartía un sentido del humor travieso con el líder de la banda, que era un año menor que él.

Recordaba con cariño las noches en que Brian se quedaba a dormir y escuchaban música en la radio de transistores de Love hasta altas horas de la madrugada. Brian admiraba a los grupos vocales de armonía de los años 50 como los Four Freshmen, mientras que a Mike le gustaban Little Richard, los Coasters y Chuck Berry.

"Ambos teníamos otros amigos y ambos teníamos novias, pero no sé si alguno de los dos tuvo un mejor amigo", escribió Love en sus memorias.

"Soltero de playa"

En 1961, The Beach Boys consiguieron su primer éxito regional con Surfin', lo que les valió un contrato discográfico al año siguiente como el primer grupo de rock de Capitol Records. El talento de Wilson como compositor y arreglista floreció plenamente con el emblemático álbum "Pet Sounds" y el sencillo "Good Vibrations", ambos publicados en 1966.

El amor fue una parte fundamental del éxito inicial.

"Más que un miembro de los Beach Boys, parecía un soltero playero: desgarbado y con un aire bromista, pero calvo y con una postura cuidadosamente equilibrada. La actitud desenfadada de Love y su voz nasal y pícara le daban un toque de sofisticación adulta a las visiones más sentimentales de su grupo", escribió Timothy White en su biografía de los Beach Boys de 1994, The Nearest Faraway Place.

"Y de entre todos los colaboradores de Brian, él era ya el más importante y el menos apreciado —o reconocido—. Un buen improvisador en el estudio, Love tenía la tendencia a ofrecer frases ingeniosas como 'ella es realmente hermosa, mi 409' (refiriéndose a un coche Chevrolet) para rellenar los espacios detrás de cada estribillo escrito."

Para 1968, los cambios en los gustos musicales del rock hicieron que los Beach Boys, inspirados en los cuartetos de barbería, parecieran un tanto anticuados. Wilson luchaba contra problemas de salud mental y se retiró de la vida pública.

El grupo lanzó una serie de álbumes, entre ellos "Sunflower" en 1970 y "Holland" tres años después , que se convirtieron en discos de culto pero fueron ignorados por el público general.

El recopilatorio de clásicos Endless Summer revivió la carrera de los Beach Boys en 1974. En 1988, la canción Kokomo, coescrita por Love , alcanzó el número 1 en las listas de éxitos, unos 22 años después de que Good Vibrations llegara a la cima.

Dennis Wilson se ahogó a los 39 años en 1983. Carl Wilson, el menor de los hermanos Wilson, murió de cáncer en 1998 a los 51 años.

Poco después, Love alquiló los derechos exclusivos para realizar giras bajo el nombre de Beach Boys. Brian Wilson y los herederos de Carl Wilson aprobaron el acuerdo. Los herederos del fallecido Dennis Wilson ya no estaban involucrados en la entidad corporativa de la banda, Brother Records Inc. El miembro fundador Jardine no estuvo de acuerdo con el contrato, lo que derivó en una larga batalla legal con Love .

Durante las décadas siguientes, Love mantuvo una agenda de giras muy activa con su propia versión del grupo, atrayendo a miembros de la generación del baby boom que envejecían y a algunos fans más jóvenes.

Malas vibraciones

En los conciertos, Love deleitaba a los fans con los viejos éxitos de la banda. Según algunos relatos, su lema era: "No cambien la fórmula". Sin embargo, él negó haber dicho eso. Del mismo modo, rechazó las versiones que afirmaban que se había resistido a las exploraciones creativas de Brian Wilson en Pet Sounds o en el legendario e inédito álbum Smile.

"La gente que rodea a Brian y se encarga de sus relaciones públicas siempre ha perpetuado estos mitos sobre lo que me gustaba y lo que no", declaró Love a Record Collector en 2007. "Es una tontería decir que no me gustó el álbum Pet Sounds. Está magníficamente producido".

Wilson reconoció las tensiones con Love , llegando incluso a afirmar en un documental de la televisión británica de 2005: "No me cae nada bien Mike Love ... Es demasiado egocéntrico". Sin embargo, adoptó un tono más diplomático en su autobiografía de 2016: "Siempre he admirado la dedicación de Mike a la música y al grupo. Hicimos un gran trabajo juntos".

Vegetariano y ecologista, Love fue también uno de los primeros defensores de la técnica de Meditación Trascendental de Maharishi Mahesh Yogi. Acompañó a los Beatles en su famoso viaje de 1968 al ashram del maharishi en la India.

Pero 20 años después, Love pronunció un discurso desconcertante y polémico en la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll, en el que atacó a Paul McCartney de los Beatles, así como a Mick Jagger de los Rolling Stones. Esto provocó que Bob Dylan comentara con ironía: "Quiero agradecerle a Mike Love que no me haya mencionado".

Love se casó cinco veces y tuvo ocho hijos.

Los Beach Boys supervivientes se reunieron en 2012 para el álbum "That's Why God Made the Radio". Sin embargo, la gira de reunión posterior terminó en discordia cuando Love optó por retomar las actuaciones con su propia versión de los Beach Boys. Negó haber despedido a Brian Wilson y Jardine de la banda.

Poco después de la muerte de Wilson, Love publicó un homenaje en las redes sociales: "Hoy, el mundo perdió a un genio, y yo perdí a un primo de sangre y a mi compañero en la música".