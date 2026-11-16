La Carta Cultural Iberoamericana: veinte años después, nuevos desafíos y un compromiso renovado

Foto de familia durante la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, en la Galería de Colecciones Reales. Eduardo Parra / Europa Press

Cuando en 2006 los países iberoamericanos aprobaron la primera versión de la Carta Cultural Iberoamericana, dieron un paso importante para reconocer el papel de la cultura en el desarrollo de nuestras sociedades. Por primera vez, la región contaba con un marco común que recogía nuestra diversidad cultural y, al mismo tiempo, expresaba la voluntad de trabajar juntos para protegerla y promoverla.

Han pasado veinte años desde entonces. Y aunque muchas de las aspiraciones que dieron origen a la Carta siguen plenamente vigentes, la realidad en la que vivimos es muy distinta. Hoy creamos, compartimos y disfrutamos de la cultura de otras maneras. Las tecnologías digitales han transformado el trabajo de los artistas y las formas de acceso a los contenidos culturales. También somos más conscientes de las desigualdades que persisten en el ejercicio de los derechos culturales y de la necesidad de responder a desafíos como el cambio climático, la inclusión y la sostenibilidad.

Por eso, actualizar la Carta Cultural Iberoamericana era una tarea necesaria. No se trataba de empezar de cero ni de dejar atrás lo construido en estas dos décadas, sino de revisar nuestros compromisos a la luz de los cambios que ha experimentado la región y, sobre todo, de pensar qué necesitamos hacer de manera conjunta en los próximos años para afrontar los nuevos desafíos.

Desde la OEI hemos tenido la oportunidad de desarrollar este proceso junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), los ministerios de cultura de la región y especialmente el Ministerio de Cultura de España. Ha sido un trabajo de diálogo, escucha y construcción colectiva, que consideramos uno de los aspectos más valiosos de esta actualización.

Este esfuerzo colectivo ha culminado con la aprobación de la nueva versión actualizada de la Carta Cultural Iberoamericana en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno. La región renueva así su compromiso con la cultura como un derecho fundamental, un espacio de encuentro y un componente esencial del desarrollo sostenible. Más que la actualización de un documento, este paso representa una oportunidad para fortalecer la cooperación cultural iberoamericana y avanzar hacia una agenda compartida que responda a las realidades y aspiraciones de nuestras sociedades.

Era necesario revisar nuestros compromisos a la luz de los cambios que ha experimentado la región

A lo largo de este año, representantes de once países participaron en un grupo de trabajo que celebró siete sesiones temáticas. Se recibieron 49 documentos con aportaciones y se organizaron espacios de reflexión con especialistas y representantes del ámbito académico, entre ellos, un Seminario de Celebración y aportaciones impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura de Uruguay. A ello se sumaron seis sesiones regionales de participación de la sociedad civil, impulsadas por la Dirección General de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura de España, que reunieron a 216 participantes.

Detrás de estos números hay algo que merece destacarse: el interés por escuchar distintas perspectivas sobre el presente y el futuro de la cultura iberoamericana. Porque una Carta que aspira a representar a una región tan diversa como la nuestra necesita construirse a partir de esa pluralidad de voces.

¿Y qué cambia con esta actualización? Quizás lo más importante sea la manera en que entendemos el lugar de la cultura en nuestras sociedades.

En 2006, la Carta contribuyó a consolidar la cultura como una dimensión esencial del desarrollo y la cooperación. Hoy queremos dar mayor protagonismo a los derechos culturales. Esto supone reconocer que todas las personas deben tener la posibilidad no solo de acceder a la cultura, sino también de crear, expresarse, participar en la vida cultural y decidir sobre aquello que afecta a sus comunidades.

Es un cambio de enfoque que tiene consecuencias muy concretas. Nos invita a prestar más atención a quienes encuentran barreras para participar, a reconocer los derechos colectivos de los pueblos y comunidades, y a incorporar de manera más clara cuestiones como la igualdad de género, la accesibilidad y la diversidad cultural y lingüística.

También nos lleva a mirar con mayor atención las condiciones en las que se desarrolla la actividad cultural. Hablamos con frecuencia del valor de la cultura para la economía, el turismo o la proyección internacional de nuestros países. Y es cierto que su contribución en estos ámbitos es muy importante. Pero no podemos olvidar a las personas que hacen posible esa actividad cada día.

Por eso, la actualización incorpora con más fuerza los derechos de los artistas y trabajadores de la cultura, la necesidad de promover condiciones laborales dignas, una remuneración justa y mejores mecanismos de protección social. Al mismo tiempo, reconoce que la vida cultural no se limita a las industrias tradicionales, sino que incluye una amplia variedad de iniciativas comunitarias, cooperativas, independientes y populares que tienen un enorme valor para nuestros territorios.

Otro de los asuntos que ha ocupado un lugar destacado en las conversaciones es la transformación digital. Hace veinte años difícilmente podíamos imaginar el alcance que tendrían las plataformas digitales o la inteligencia artificial en la creación y circulación de contenidos culturales. Hoy forman parte de nuestra vida cotidiana y plantean preguntas sobre los derechos de autor, el acceso a la tecnología, la protección del patrimonio digital y las nuevas desigualdades que pueden surgir.

La región renueva así su compromiso con la cultura como un derecho fundamental

Algo similar ocurre con la relación entre cultura y medioambiente. La actualización reconoce con mayor claridad que proteger nuestro patrimonio también significa cuidar los territorios, los conocimientos tradicionales y las relaciones que las comunidades han construido con su entorno. En una región especialmente rica en diversidad cultural y natural, esta mirada resulta indispensable.

Sin embargo, hay un aspecto que me parece especialmente relevante para el futuro de la Carta: su capacidad de pasar de los principios a la acción.

Durante estos veinte años hemos aprendido que los acuerdos regionales son importantes, pero que su verdadero valor depende de lo que somos capaces de hacer con ellos. Por eso, la propuesta de actualización incorpora mecanismos de seguimiento, evaluación y revisión periódica, además de reforzar la cooperación y el aprendizaje compartido entre los países.

Desde la OEI creemos que este es uno de los grandes retos que tenemos por delante. Necesitamos que los compromisos que asumimos a nivel iberoamericano se reflejen cada vez más en las políticas públicas, en las instituciones culturales y en las oportunidades que llegan a las personas, especialmente a aquellas que históricamente han tenido menos posibilidades de ejercer sus derechos culturales.

Veinte años después de su aprobación, tenemos la oportunidad de reafirmar aquello que nos une como región y, al mismo tiempo, reconocer cuánto hemos cambiado. La cultura iberoamericana sigue siendo una de nuestras mayores riquezas, precisamente porque está hecha de muchas historias, lenguas, expresiones y maneras de entender el mundo.

Actualizar la Carta es una forma de cuidar esa riqueza, pero también de asumir que todavía tenemos mucho por hacer para que todas las personas puedan disfrutarla, compartirla y contribuir a ella.