Dos mujeres transportan un cubo bajo el cielo teñido por el humo de los incendios de Galicia. Una imagen de Tierra quemada, el trabajo del fotoperiodista Brais Lorenzo premiado en el World Press Photo 2026. Brais Lorenzo Ourense

World Press Photo llega a Barcelona: las fotografías que nos obligan a mirar de frente la realidad

Hay fotografías que cuesta mirar y otras que resulta imposible olvidar. Imágenes que nos enfrentan a realidades incómodas, que nos conmueven y que, en ocasiones, consiguen explicar lo que las palabras no alcanzan a contar.

En un mundo saturado de imágenes, donde cada vez resulta más difícil distinguir lo verdadero de lo manipulado, el fotoperiodismo sigue siendo una de las herramientas más honestas para comprender lo que sucede a nuestro alrededor.

Ese es el espíritu del World Press Photo 2026, que regresa al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con una selección de los trabajos más relevantes del fotoperiodismo internacional. Una exposición que reúne a 42 autores premiados y que, más allá de la belleza o la fuerza de sus imágenes, nos invita a detenernos en las historias que hay detrás de cada una de ellas.

Durante la presentación, Silvia Omedes, directora de la Fundación Photographic Social Vision, reivindicó la importancia de contar con fotografías en las que podamos confiar. En tiempos de inteligencia artificial y desinformación, recordó el valor de un concurso que «garantiza la veracidad» de las imágenes y permite acceder a historias contrastadas con las que construir una mirada crítica sobre el mundo.

La presentación del World Press Photo 2026 en el CCCB de Barcelona reunió a los responsables de la exposición y a varios de los fotoperiodistas premiados. Javier Carbajal Barcelona

No se trata únicamente de premiar buenas fotografías. Detrás de cada imagen hay un exigente proceso de verificación que comprueba su autenticidad y la información que la acompaña. Una manera de proteger algo tan esencial para el periodismo como la confianza del espectador.

Marta Echeverría, comisaria de la Fundación World Press Photo, recordó que este trabajo de comprobación se ha convertido en uno de los pilares del concurso. «Es un proceso de investigación periodística muy importante, que es cada vez más relevante en tiempos de mucha desinformación y de mucha manipulación de imágenes», explicó.

La exposición es también un recorrido por algunas de las heridas abiertas de nuestro tiempo. Las guerras de Gaza, Sudán y Ucrania, la crisis climática, las migraciones o los abusos de poder aparecen retratados desde miradas diferentes, pero con algo en común: la necesidad de acercarnos a quienes viven las consecuencias de aquello que tantas veces conocemos únicamente a través de los titulares.

Brais Lorenzo explica las historias que hay detrás de sus imágenes durante la visita a la exposición World Press Photo 2026. Javier Carbajal Barcelona

La fotografía del año, obra de Carol Guzy, muestra la dolorosa separación de una familia durante una detención de agentes de inmigración en un tribunal de Nueva York. Una imagen que no necesita grandes explicaciones para comprender la angustia de sus protagonistas y que es el resultado de meses de trabajo documentando una realidad que ocurre lejos de las cámaras.

Entre los fotógrafos premiados se encuentran dos españoles que estuvieron presentes en Barcelona: Brais Lorenzo y Diego Ibarra Sánchez. Dos profesionales con trayectorias diferentes que comparten una manera de entender la fotografía desde la cercanía, el compromiso y el respeto hacia las personas que retratan.

Brais Lorenzo lleva quince años documentando los incendios forestales en Galicia. Su trabajo Tierra quemada no habla únicamente del fuego, sino también del abandono de las aldeas, de la despoblación y de quienes luchan cada verano por salvar sus casas y su forma de vida.

Una visitante contempla algunas de las fotografías premiadas en el World Press Photo, una muestra que acerca al público las grandes historias de nuestro tiempo. Javier Carbajal Barcelona

«Cuando me preguntan por qué documento incendios es porque he nacido en un lugar donde hay incendios. No documentarlos, en realidad, sería como mirar para otro lado», explicó. Una reflexión sencilla que dice mucho de este oficio y de la responsabilidad de contar lo que ocurre, especialmente cuando sucede tan cerca de nosotros.

Diego Ibarra Sánchez lleva más de quince años fotografiando las consecuencias de las guerras sobre la educación. Su trabajo nos acerca a una realidad que pocas veces ocupa las portadas. La de millones de niños que han visto cómo un derecho tan básico como asistir a la escuela se convierte en un privilegio.

Ibarra habló de la necesidad de huir de los discursos que reducen los conflictos a buenos y malos. «La vida se teje en una escala de grises», recordó, defendiendo una fotografía capaz de acercarnos a las personas y comprender sus historias antes de emitir juicios.

Los autores (Diego Ibarra en la fotografía) compartieron con los asistentes el contexto de sus reportajes y la importancia de documentar las realidades que muchas veces quedan fuera de los titulares. Javier Carbajal Barcelona

Y dejó una de las reflexiones más interesantes de la jornada: «La fotografía no construye o reconstruye escuelas porque no tenemos ese poder, pero sí tenemos el poder de haceros pensar, de sacaros de vuestra zona de confort».

Quizá ahí resida buena parte del sentido del fotoperiodismo. En su capacidad para hacernos mirar más allá de nuestra propia realidad, para incomodarnos cuando es necesario y para recordar que detrás de las cifras, los conflictos y las grandes noticias siempre hay personas.

Barcelona lleva 22 años acogiendo esta exposición gracias al trabajo de Photographic Social Vision, una fundación que celebra su 25 aniversario defendiendo el valor social de la fotografía. Una labor que también encuentra apoyo en entidades como Fujifilm, patrocinador internacional de World Press Photo, que contribuye a acercar estas historias al público mediante sus exposiciones, las copias fotográficas realizadas en su papel y diferentes actividades dedicadas a la cultura fotográfica.

La Fujifilm House of Photography de Barcelona ofrece un espacio para la exposición, el encuentro y la reflexión en torno a la cultura fotográfica. Javier Carbajal Barcelona

Porque la fotografía necesita también lugares donde ser observada con tiempo, donde podamos detenernos ante una imagen, leer su historia y comprender lo que su autor intenta contarnos. Espacios que permitan recuperar esa relación entre el fotógrafo, las personas retratadas y quienes finalmente contemplamos su trabajo.

Recorrer el World Press Photo es, en cierto modo, volver a encontrarse con la esencia de este oficio. Con fotógrafos que dedican años a una historia, que se acercan a realidades difíciles y que entienden que su responsabilidad no termina cuando aprietan el disparador.

En una época en la que cualquiera puede producir una imagen y cada vez resulta más sencillo alterar lo que vemos, el valor de una buena fotografía periodística no está únicamente en su capacidad para emocionarnos, sino en la honestidad con la que nos acerca a la realidad.

Y quizá sea eso lo que hace tan necesaria una exposición como esta: recordarnos que todavía hay fotografías que merecen nuestro tiempo, nuestra atención y, sobre todo, nuestra confianza.