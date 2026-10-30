La OEI abre la primera convocatoria para certificar rutas e itinerarios culturales iberoamericanos

Durante la formalización del programa en Huelva participaron rutas ya existentes en la región de México, Colombia, Paraguay o República Dominicana. OEI

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) ha abierto la primera convocatoria para que rutas e itinerarios culturales de la región puedan obtener su certificación de calidad.

Las entidades interesadas podrán enviar su candidatura desde el próximo 1 de noviembre hasta el 31 de enero de 2027, a través de la página web del organismo.

El sello forma parte del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos (PRICI), que coordina la propia OEI. Según la organización, se trata de un sistema pionero en Iberoamérica, con una metodología de evaluación específica, que distinguirá a las iniciativas que cumplan los criterios fijados en el Manual de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos. Este documento fue validado durante la primera reunión del programa, celebrada en Huelva el pasado 4 de junio.

"Esta iniciativa supone un avance en la construcción de un modelo y una metodología propios para Iberoamérica, adaptados a la diversidad cultural, territorial, política, social y económica de nuestros países", afirma el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero.

El programa define estas iniciativas como conjuntos estructurados de trayectos, caminos, espacios y recursos patrimoniales, materiales e inmateriales, cuyo objetivo es favorecer la interacción, la colaboración y el intercambio cultural, social y económico en un territorio compartido.

Pueden apoyarse en recorridos físicos, como antiguas vías de comunicación o caminos históricos, o articularse en torno a una temática o un relato común que conecte distintos lugares y comunidades.

De ese modo, el modelo contempla experiencias de escala muy diversa, desde las impulsadas por comunidades locales hasta las que unen varios países.

Las propuestas deberán estructurarse en torno a, al menos, una de las dos dimensiones del modelo: la territorial, que abarca rutas transnacionales o transfronterizas, y la temática, que incluye rutas patrimoniales centradas, entre otros ámbitos, en la memoria histórica, las artes, la gastronomía, los oficios tradicionales o los espacios naturales.

Evaluación de candidaturas

Tras recibir las candidaturas, se realizará una evaluación preliminar para comprobar la coherencia de las propuestas y el cumplimiento de los requisitos formales. El proceso incluirá también entrevistas con los actores implicados y la elaboración de informes técnicos con recomendaciones para las redes candidatas.

Después de una fase de ajustes y correcciones, la decisión final corresponderá al Comité de Gobierno del programa (COMRutas) y está prevista entre febrero y junio de 2028. Las iniciativas certificadas tendrán además que participar en un proceso de seguimiento y evaluación periódica de su actividad y de los indicadores asociados al modelo.

Con esta certificación, la OEI pretende ofrecer un marco para reforzar la gestión, la proyección y los vínculos de las rutas con otras experiencias de la región. También busca contribuir al desarrollo del turismo cultural sostenible, a la diversificación de la oferta cultural y turística y a la dinamización de los territorios, incluidas las zonas rurales y las comunidades locales de toda Iberoamérica.

Formalizado en 2026, el PRICI aspira a consolidar un modelo regional propio, con acciones en el ámbito académico y de la formación, la capacitación, el trabajo en red y las alianzas de cooperación e integración regional. Cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con el respaldo del Instituto Europeo de Itinerarios Culturales, agencia técnica del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales del Consejo de Europa.

Con el lema "Hacemos que la cooperación suceda", la OEI es, desde 1949, el primer organismo intergubernamental de cooperación Sur-Sur en Iberoamérica. Cuenta con 23 Estados miembros y 19 oficinas nacionales, además de la sede de la Secretaría General en Madrid. En 2024 recibió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional. Gestiona de media más de 600 proyectos y 400 convenios de cooperación activos al año.