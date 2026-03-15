🔴 ¿Cuándo se celebran los Oscar 2026 y quién será el presentador?

La ceremonia tendrá lugar este mismo domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. Este año, el maestro de ceremonias será el reconocido comediante y presentador de televisión Conan O'Brien, quien aportará su característico sentido del humor a la gala.

🔴 ¿Cuáles son las películas favoritas y con más nominaciones?

El gran fenómeno de este año es Los pecadores (dirigida por Ryan Coogler), que ha marcado un hito histórico absoluto al conseguir 16 nominaciones, destrozando el récord histórico de 14 candidaturas que ostentaban películas como Titanic o El señor de los anillos.

Pisándole los talones se encuentra Una batalla tras otra (de Paul Thomas Anderson), con 13 nominaciones. Un poco más atrás, pero también como grandes favoritas de la noche, destacan Frankenstein, Marty Supreme y Valor sentimental, todas ellas con 9 candidaturas.

🔴 ¿Quiénes lideran las apuestas en las categorías principales de actuación?

La carrera por las estatuillas está bastante reñida, pero hay claros favoritos según la crítica y las apuestas:

Mejor Actor: El duelo principal está entre Michael B. Jordan (Los pecadores) y Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), aunque Timothée Chalamet (Marty Supreme) podría dar la sorpresa.

Mejor Actriz: Jessie Buckley es la gran favorita unánime de este año por su aclamado papel en Hamnet, compitiendo contra grandes estrellas como Emma Stone (Bugonia) o Renate Reinsve (Valor sentimental).