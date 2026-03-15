🔴 ¿Cuándo se celebran los Oscar 2026 y quién será el presentador?
La ceremonia tendrá lugar este mismo domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. Este año, el maestro de ceremonias será el reconocido comediante y presentador de televisión Conan O'Brien, quien aportará su característico sentido del humor a la gala.
🔴 ¿Cuáles son las películas favoritas y con más nominaciones?
El gran fenómeno de este año es Los pecadores (dirigida por Ryan Coogler), que ha marcado un hito histórico absoluto al conseguir 16 nominaciones, destrozando el récord histórico de 14 candidaturas que ostentaban películas como Titanic o El señor de los anillos.
Pisándole los talones se encuentra Una batalla tras otra (de Paul Thomas Anderson), con 13 nominaciones. Un poco más atrás, pero también como grandes favoritas de la noche, destacan Frankenstein, Marty Supreme y Valor sentimental, todas ellas con 9 candidaturas.
🔴 ¿Quiénes lideran las apuestas en las categorías principales de actuación?
La carrera por las estatuillas está bastante reñida, pero hay claros favoritos según la crítica y las apuestas:
Mejor Actor: El duelo principal está entre Michael B. Jordan (Los pecadores) y Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra), aunque Timothée Chalamet (Marty Supreme) podría dar la sorpresa.
Mejor Actriz: Jessie Buckley es la gran favorita unánime de este año por su aclamado papel en Hamnet, compitiendo contra grandes estrellas como Emma Stone (Bugonia) o Renate Reinsve (Valor sentimental).
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Premios Oscar 2026, en directo | La gran noche de Emma Stone
La actriz está nominada de nuevo a Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en la película Bugonia, dirigida por Yorgos Lanthimos.
Además de competir en esa categoría, figura también como productora de la cinta, lo que le ha valido una segunda nominación en el apartado de Mejor Película y le ha permitido batir récords: a sus 37 años se ha convertido en la mujer más joven en alcanzar siete nominaciones al Oscar.
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Premios Oscar 2026, en directo | Manu Ríos, otro español en los Oscar
Tal y como adelantó EL ESPAÑOL, el actor ha viajado hasta Los Ángeles para asistir a la 98ª edición de los Oscar. "No me lo creo, estoy emocionado y muy contento", ha reconocido a su llegada a la alfombra roja.
Para el intérprete, famosos por sus papeles en Respira y Élite, sus grandes favoritas son la española Sirat y Sentimental Value.
Hasta ahora, su presencia en grandes eventos de la ciudad se había limitado a fiestas de moda, como la de Vanity Fair posterior a los Oscar 2023, donde desfiló por la alfombra roja como invitado de moda, aunque no asistió a la ceremonia de entrega de premios.
Manu Rios has arrived at the 2026 #Oscars #OSCARS2026 #oscars2026 #oscars #bestpicture #movies pic.twitter.com/9FUB5BlLQ0— SPARKLES (@SPARKLES328702) March 15, 2026
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Premios Oscar 2026, en directo | Elle Fanning, deslumbrante
La actriz, que está nominada a los Oscar 2026 en la categoría de Mejor Actriz de Reparto por la película Sentimental Value, ha lucido un impresionante diseño de Givenchy en blanco con pedrería. Uno de los mejores looks de la noche hasta el momento.
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Premios Oscar 2026, en directo | La 'revancha' de Demi Moore
Demi Moore participa este año como presentadora, no como nominada. Fue anunciada por la Academia junto a Javier Bardem, Chris Evans, Kumail Nanjiani, Maya Rudolph y Chase Infiniti dentro del grupo de estrellas que entregarán distintos premios durante la gala de este domingo, 15 de marzo.
Su presencia, en esta ocasión, tiene además un valor simbólico: vuelve al escenario del Dolby Theatre un año después de haber estado muy cerca de ganar el Oscar a mejor actriz por The Substance, candidatura que finalmente perdió frente a Mikey Madison.
Esto que convierte su rol de presentadora en una suerte de "revancha" en plena temporada de premios.
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Premios Oscar 2026, en directo | Piden el alto al fuego
El equipo detrás de The Voice of Hind Rajab, nominada a Mejor Película Internacional, ha alzado la voz contra la guerra pidiendo un "alto el fuego permanente" en Irán y Palestina y también se ha manifestado en contra del ICE a pie de alfombra roja.
La cinta documental reconstruye, casi en tiempo real, los últimos momentos de vida de Hind Rajab, una niña palestina de 5–6 años atrapada en un coche bajo el fuego del ejército israelí en Gaza mientras intenta huir con su familia.
The team behind 'The Voice of Hind Rajab' on their decision to wear pins on the #Oscars red carpet calling for a "permanent ceasefire" pic.twitter.com/Vtcd5wCMS9— Deadline (@DEADLINE) March 15, 2026
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Premios Oscar 2026, en directo | Todos los looks de los Oscar 2026
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Premios Oscar 2026, en directo | Zoe Saldaña, una de de las presentadoras
Este año, la actriz Zoe Saldaña no compite como nominada, pero sí participa como presentadora. Según ha anunciado la propia Academia, será una de las primeras estrellas en subirse al escenario y entregar uno de los premios interpretativos, siguiendo la tradición de invitar a los ganadores del año anterior.
Saldaña, que ganó el Oscar a Mejor Actriz de Reparto en 2025 por su papel en Emilia Pérez, encabeza la lista inicial de presentadores junto a Adrien Brody, Mikey Madison y Kieran Culkin.
Todo apunta a que será la encargada de anunciar la nueva ganadora de mejor actriz de reparto en la gala de este domingo, 15 de marzo.
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Premios Oscar 2026, en directo | La gran noche de 'Sirat'
Oliver Laxe debuta en la gran gala del cine con Sirat, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido, este último a cargo de tres mujeres: Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas. El director ha posado en la red carpet de negro, con un pin en apoyo a Palestina con la ya archiconocida sandía.
"Bueno, tenemos que sostener el dolor del mundo entero. Los palestinos están sufriendo, eso es innegable, y es un dolor que todos compartimos, ¿verdad? Quiero decir, todos están sufriendo hoy en día, y tenemos que mantener eso en nuestra conciencia, ese dolor, y tratar de sostenerlo, para ayudar a sostenerlo un poco", ha dicho.
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Premios Oscar 2026, en directo | Jessie Buckley, la gran favorita
Jessie Buckley llega a los Oscar 2026 convertida en el gran nombre de la categoría de Mejor Actriz gracias a su trabajo en Hamnet, donde encarna a Agnes, la esposa de Shakespeare, en un drama centrado en el duelo por la muerte de su hijo.
Críticas y premios previos —BAFTA, Globo de Oro y el Actor Award del sindicato— han consolidado su condición de favorita, hasta el punto de que diversos analistas consideran que el Oscar "es suyo" y calculan sus opciones de victoria en torno al 97%, lo que la situaría a un paso de convertirse en la primera intérprete irlandesa en ganar la estatuilla protagonista.
Su candidatura corona una filmografía cada vez más sólida: desde el impacto inicial de Beast y el musical Wild Rose, pasando por su celebrado papel en la miniserie Chernobyl, hasta su primera nominación al Oscar por The Lost Daughter y títulos posteriores como Women Talking, Men o Wicked Little Letters.
Hamnet consolida esa trayectoria como actriz inquieta y versátil, capaz de combinar intensidad emocional y riesgo, y llega a la gran noche de Hollywood con el consenso crítico de que Buckley es, este año, la gran favorita frente a rivales del peso de Emma Stone o Renate Reinsve.
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Premios Oscar 2026, en directo | La moda como vehículo de protesta
En un ambiente tenso por la criticada política migratoria de Trump, la alfombra roja de los Oscars se convierte una vez más en un escaparate para la protesta. La autora americana Glennon Doyle ha posado con un llamativo bolso de mano en el que se leía: FUCK ICE.
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Premios Oscar 2026, en directo | Arranca la alfombra roja de los Oscar 2026
La alfombra roja de los Premios Oscar 2026 da comienzo, un año más, con un desfile de celebrities y rostros conocidos de la industria del cine.
La 98ª edición de los Premios Óscar , presentada por segundo año consecutivo por Conan O'Brien, se transmitirá en vivo el domingo 15 de marzo a las 4 p. m. PT/7 p. m. ET desde el Dolby Theatre de Hollywood.
Dado que la ceremonia se transmite por ABC, quienes no tengan televisión por cable podrán verla en directo a través de cualquier servicio de streaming que incluya la cadena, como DirecTV (con una prueba gratuita de cinco días ), Fubo (con una prueba gratuita de cinco días ), Sling y Hulu + Live TV .