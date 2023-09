Junqueras, a las puertas del Congreso: "Ni renuncia a la unilateralidad ni arrepentimiento"

Oriol Junqueras ha realizado este martes unas declaraciones a las puertas del Congreso de los Diputados en las que asegura que ni renuncia a la unilateralidad ni se arrepiente de los hechos que le llevaron a prisión.

El líder de ERC ha querido tener protagonismo en la extraña inauguración de la legislatura, que no albergará un debate de investidura, sino otro sobre la reforma del Reglamento del Congreso acordada por el PSOE y los separatistas catalanes, vascos y gallegos para que las lenguas cooficiales en sus regiones pasen a serlo también en la Cámara.

El líder de ERC, condenado e indultado por el mismo Gobierno que ahora le ofrece también la amnistía a cambio de sus votos para la investidura de Pedro Sánchez, ha puesto como línea roja que esa eventual ley que borre sus delitos incluya cualquier compromiso de arrepentimiento o renuncia a la unilateralidad.

"No renunciamos a ejercer nuestros derechos. Nunca. Y no nos arrepentimos de haberlos ejercido. Convocar un referéndum no está en el Código Penal, así que no era delito. Y votar es democracia, que es lo que defendemos", ha dicho Junqueras.

El dirigente de ERC ha intentado recuperar el protagonismo perdido por la aparición de Carles Puigdemont y de Junts entre los posibles socios de Sánchez. Por eso, ha dado irónicamente la "bienvenida" a este partido "a la senda de la negociación".

El líder republicano ha reclamado a Puigdemont que se comprometa "a la mayor coordinación de los demócratas independentistas" porque, ha defendido, "Esquerra ha logrado así cosas tan valiosas como sacar a los presos de la cárcel, eliminar el delito de sedición y reformar el de malversación".

Ha asegurado también que Junts "de momento no quiere coordinarse" y aunque admite que "cada uno debe hacer lo que considera mejor", opina que los independentistas unidos lograrán "más avances" que descoordinados.

Junqueras se atribuye la amnistía

En cuanto a la amnistía, Junqueras ha recordado que su partido ya la pactó con el PSOE para la elección de Francina Armengol como presidenta del Congreso: "Aquel 17 de agosto arrancamos a los socialistas un compromiso de acabar con la represión por todos los medios legales posibles. Y eso, sin lugar a dudas, incluye la amnistía".

No ha querido responder a si ERC negaría la investidura a Sánchez en caso de que la ley de amnistía no se aprobara a tiempo, antes del debate de investidura del actual presidente en funciones, como amenaza Puigdemont desde Waterloo. El republicano se ha limitado a insistir en que "quien llega a un compromiso lo que hace es cumplirlo", dando por hecho que el PSOE aprobará la norma.

"Hoy es un día histórico porque por fin millones de ciudadanos se sienten representados en su propia lengua", ha dicho también Junqueras, que se ha preguntado "por qué esto no ha sido posible hasta ahora", 45 años después de ser recuperada la democracia en España.

"El catalán es lengua de uso en la ONU, ¿por qué no lo era aquí?", se ha preguntado, hablando en castellano todo el rato ante la prensa. "Y si en la UE hay problemas para conseguirlo, el Gobierno de España seguro que tiene mecanismos para conseguirlo", ha añadido.

Para Junqueras, no tendría sentido que el catalán no fuese oficial en el Parlamento Europeo, ya que "la nuestra es una lengua que hablan más millones de ciudadanos que 12 de las que son oficiales en Bruselas".